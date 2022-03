A Puma consegue um feito para a revolução e avança para as semifinais da Conachampions.

O mexicano PUMA venceu o US New England Revolution com um pênalti de 4-3 no Estádio Universitário Olímpico na Cidade do México na quarta-feira, e entrou na semifinal da Liga dos Campeões da CONCACAF de 2022 para avançar para retornar às quartas de final.

Devido à necessidade de superar a derrota por 3-0 sofrida na primeira mão, Puma conquistou o mesmo placar com dois gols de Juan Dinenno da Argentina, 33 minutos e 49 minutos e dos Estados Unidos Sebastian Sossedo no 59º dia.

Com pontuações gerais empatadas em 3-3, o passe da semifinal foi definido em uma disputa de pênaltis.

O time americano com uma vantagem de 3 gols estava perto de condenar Paul Adam Buksa a eliminar o gato dos 16 minutos, quando ele não conseguiu terminar corretamente o passe muito confortável fornecido pelo argentino Gustavo Bou.

Depois de alguns minutos, Puma estava estabelecendo condições para atacar profundamente, mas ele foi lento para alcançar de forma clara e eficaz o gol defendido pelo goleiro Earl Edwards.

Quando finalmente chegou 1-0, foi até 33.Omar Islas mandou um cruzamento à direita, e o brasileiro Rogério de Oliveira desistiu de controlar a bola e deixou Dinenno assinar o gol com um chute em uma pequena área.

A equipe mexicana chegou muito perto de marcar um segundo gol em 44 minutos, quando o brasileiro Higor Meritao foi baleado para o poste esquerdo.

Após o intervalo, De Oliveira enviou a bola do setor direito para a área, e Dinenno antecipou a marca de Omar Gonzalez, esticou as pernas para completar a bola com um tiro cruzado e assinou 2-0.

O 3-0 necessário para Puma igualar o placar geral foi assinado por Saucedo quando ele chutou a bola, e o zagueiro tentou limpá-la aos 59.

Com 90+1, o goleiro Alfredo Talavera salvou Puma da derrota ao cobrir chutes perigosos, e o passe da semifinal teve que ser definido como um pênalti.

Na execução da prisão, Arturo Ortiz, Alan Mojo, Nicolas Freire da Argentina e Juan Dineno marcaram contra um gato universitário. Efrein Bellard falhou (salvo).

Cales Gill, DeJuan Jones e George Altidore marcaram na equipe norte-americana. Thomas McNamara (salvo) e Sebastian Regget (saída) falharam.

Na semifinal, a Puma enfrentará o mexicano Cruz Azul, que empata 1-1 contra Montreal, Canadá, no Estádio Olímpico de Montreal na quarta-feira e supera as quartas de final com uma pontuação geral de 2-1.

Os dados técnicos da partida são os seguintes:

Liga dos Campeões da América do Norte e Central de 2022 - Quartas de final - Segunda mão

Pumas - New England Revolution 3-0 (1-0) Global: 3-3 Penálti: 4-3

Local: Olimpico Universitario (Cidade do México)

Árbitro: David Moran (El Salvador)

Metas:

Puma: Juan Dineno (33, 49), Sebastian Sausedo (59)

Pênalti (New England Revolution vence primeiro):

Pumas: Arturo Ortiz, Alan Mojo, Nicolas Freire, Juan Dinenno Falha: Efrane Bellard (Salvo)

Revolução da Nova Inglaterra: Carles Gill, DeJuan Jones, George Altidor perdidos: Thomas McNamara (salvo), Sebastian Regget (fora da pista)

Admoestação:

Revolução da Nova Inglaterra: George Altidor (72)

Alinhamento:

Pumas: Alfredo Talavera, Alan Mojo, Nicolas Freire, Arturo Ortiz, Efrane Bellarde, Leonel Lopez, Omar Islas (Diogo de Oliveira 62), Higor Meritão, Sebastian Sossedo (Jorge Ruvalcava 69), Juan Dineno, Rogério de Oliveira.dt Andrés Lilini.

Revolução da Nova Inglaterra: Earl Edwards, Brandon Bye, Jonathan Bell, Omar Gonzalez, DeJuan Jones, Matt Polster, Honra Traustason (Thomas McNamara 46), Sebastian Lletget, Carles Gill, Adam Buksa, Gustavo Bow (George Altidor 71) .DT Bruce Arena.

