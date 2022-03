Quem foram os candidatos independentes nas eleições de 2018 que apresentaram assinaturas falsas?

O ex-governador Jaime Rodríguez Calderón El Bronco foi preso na manhã de 15 de março, conforme relatado pelo Ministério Público do Estado de Nuevo León através do Ministério Público Especializado em Crimes Eleitorais com apoio da Força Civil do Estado.

Da mesma forma, o governador da entidade, Samuel García, publicou em suas redes sociais sobre a detenção contra a polêmica política: “Finalmente conseguimos”, uma vez que o atual presidente do estado havia apresentado queixa desde 2018 por suposto desvio de recursos públicos para sua presidência campanha.

Em maio de 2018, o Instituto Nacional Eleitoral (INE) multou Jaime Rodríguez em 739.000 pesos após detectar um esquema de financiamento ilegal que usou cerca de 12.800.000 pesos para obter as assinaturas necessárias para aprovar sua candidatura presidencial como independente.

Jaime Rodríguez, mais conhecido como “O Bronco” por suas declarações polêmicas e franqueza, foi um candidato presidencial independente na disputa de 2018. Foram as primeiras eleições em que os cidadãos puderam disputar sem a necessidade de um partido político, graças a uma reforma eleitoral em 2014 que abriu essa possibilidade.

Os requisitos para ser capaz de ganhar a candidatura eram obter cerca de 866.000 assinaturas de eleitores para garantir sua presença na cédula. Os apoios deveriam ser distribuídos em 17 estados com 1% dos registros de cada entidade.

Rios Piter foi quem mostrou as assinaturas mais falsas

Além das discussões que se formaram devido à falta de candidatos independentes, uma vez que os três pertenciam a partidos e tinham os meios financeiros, houve reclamações sobre o número de assinaturas necessárias para o registro, que sem financiamento, não poderia ser facilmente obtido por outros contendores.

Das 48 pessoas que procuraram uma candidatura, apenas três pessoas com passado político conseguiram, a panista Margarita Zavala, o senador perredista Armando Ríos Piter e, claro, Rodríguez Calderón, que passou 33 anos no PRI.

E depois veio a das assinaturas obtidas pelos três candidatos, uma vez que praticamente todos os candidatos à candidatura presidencial, de acordo com a validação das rubricas do INE, tinham incluído numerosas assinaturas nos registos de forma fraudulenta.

O Bronco e Margarita Zavala disputaram como candidatos presidenciais (Foto: Cuartoscuro)

Quem ganhou o prêmio foi o senador Ríos Piter, que dos milhões de 700.000 assinaturas que apresentou, 900.000 delas foram reconhecidas como falsas.

Isso foi seguido pelo El Bronco, que apresentou cerca de 338.000 assinaturas falsas entre os 2 milhões de rubricas reunidas. Enquanto Margarita Zavala obteve 870 mil assinaturas que lhe permitiram obter o registro de sua candidatura, mas não sem ter sido descartada pelo menos 219 mil por serem consideradas falsas pelo Instituto.

Rios Piter foi retirado do concurso, enquanto Zavala e El Bronco continuaram no concurso. Rodríguez Calderón havia sido retirado pelo INE, mas depois de uma decisão a seu favor pelo Tribunal Eleitoral, ele pôde continuar no processo eleitoral.

Além do Bronco, Samuel García denunciou outros 595 funcionários públicos aos Promotores Estaduais Anticorrupção e Crimes Eleitorais em 2018 por suposta lavagem de dinheiro e uso indevido de recursos em favor do projeto presidencial do governador, que na época era candidato independente para presidente.

Deve-se notar também que nos últimos dias as contas de dois colaboradores do ex-governador foram congeladas: Manuel Vital, ex-secretário de Desenvolvimento Sustentável, e María de los Angeles Errisúriz, que atuou como chefe de Educação.

