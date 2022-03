Mais da metade da população do Sisbén IV está em condições graves de pobreza

Em 15 de março, o Departamento Nacional de Planejamento revelou os números do Sisbén IV, que está em operação há um ano. Segundo a entidade, 29,1 milhões de colombianos já foram registrados nos bancos de dados, o que mostra um crescimento nas bases de dados de 24%, já que em março de 2021, 23,5 milhões de pessoas foram registradas.

Por meio desses dados, o governo conseguiu classificar as famílias do país para melhorar os programas sociais que o Estado oferece aos mais pobres. O que ele descobriu é que 65,8 por cento dos registrados vivem em uma situação grave de pobreza e que estão distribuídos da seguinte forma:

No Grupo A, que segundo Sisbén IV é de extrema pobreza, há 8,8 milhões de pessoas e no Grupo B, pobreza moderada, há 10,4 milhões de colombianos registrados. Esses dois grupos representam 65,8 por cento dos registrados como pobres.

Mas dentro desse número eles não contam o grupo C, domicílios vulneráveis, onde há 7,6 milhões de pessoas, nem o grupo D, pobres não vulneráveis, onde há 2,4 milhões registrados.

Esse registro ajuda o Sisben IV a identificar quem precisa de ajuda do Estado. De acordo com o comunicado do DNP, no ano de operação deste sistema, um total de US $11,5 trilhões em transferências incondicionais de dinheiro foi entregue a mais de 3,08 milhões de famílias em condições de extrema pobreza e pobreza, um número que este mês aumentará gradualmente para 4 milhões de famílias após o anúncio feito pelo presidente, Ivan Duque, em 22 de fevereiro”.

Também revelou que dentro do programa Famílias em Ação, mais de 1,3 milhão de famílias pertencentes aos grupos A a B 4 foram matriculadas, que serão incluídas a partir de 2023 na quarta fase deste programa. Isso possibilita melhorar os processos de direcionamento desse programa e alcançar domicílios com crianças menores de 18 anos com maiores necessidades, de acordo com a entidade.

“Para o fechamento do governo do presidente Iván Duque, 98% dos colombianos que vivem na pobreza e na pobreza extrema, ou seja, as pessoas pertencentes aos grupos A e B, devem ter 98% dos colombianos vivendo na pobreza e na extrema pobreza nas bases do Sisbén IV.

De acordo com o Departamento Nacional de Planejamento, esse novo sistema trouxe “ordem tecnológica”, pois ajudou a mudar o antigo modelo de realização de pesquisas em papel para realizá-las por dispositivos móveis “permitindo a digitalização de carteiras de identidade e carteiras de identidade, melhorando a qualidade das informações registradas, e para permitir o georreferenciamento dos domicílios e utilizar essas informações na construção de mapas de potenciais beneficiários de programas sociais por município”.

Também permite que você atualize qualquer notícia ou alteração que um cidadão solicite, dentro de um período máximo de seis dias após o envio ao DNP.

O Sisbén IV também possui o Portal do Cidadão, “um site que facilita as solicitações de pesquisas e a atualização de informações das famílias e seus membros”. O portal pretende ser uma ferramenta tecnológica e de transparência que evita que intermediários solicitem o processo. O banco de dados do Sisbén IV é centralizado, “o que garante o processamento e a proteção dos dados e impede que as informações sejam modificadas para fins políticos”.

