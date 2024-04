Pick-up compactas: pros y contras de un segmento que se expande en Argentina

Las pick-up compactas son una de las tendencia del mercado a nivel mundial, porque ofrecen las cualidades off-road y la versatilidad urbana de un SUV. REUTERS/Mike Blake

Que el mercado argentino tiene más pick-up que la mayoría de los países en el mundo es algo sabido. En 2023, casi un 24% de los autos nuevos que se vendieron en Argentina fueron camionetas medianas y aproximadamente un 2% fueron camionetas compactas, las derivadas de un monocasco tanto de segmento B como de la plataforma de un segmento C. El total de pick-up contando sus opciones estuvo cercano al 26%, es decir que uno de cada cuatro vehículos nuevos era una camioneta.

Es cierto que ese 24% se convirtió en un 17% en marzo por la caída de ventas, pero aun así es un porcentaje muy alto si se lo compara con el mercado de Brasil, por ejemplo, donde las camionetas con chasis tienen el 6% y en cambio las compactas representan casi el 18% del total. De hecho, en Brasil, el vehículo más vendido del año pasado en términos absolutos fue la Fiat Strada con 120.000 unidades contra 111.000 del Volkswagen Polo, y contra 46.600 unidades de la Toyota Hilux, la pick-up mediana más vendida de 2023.

En la Argentina, sin embargo, y a pesar de ese bajo porcentaje de camionetas de media tonelada, a lo largo del año pasado hubo dos novedades importantes y dos anuncios de otros vehículos del segmento que llegarán probablemente en 2025. En un mercado en el que los SUV desplazan a los sedanes, y los hatchback se mantienen como las opciones de acceso a un 0 km por su precio, las camionetas compactas fueron la gran novedad de 2023.

Fiat Toro fue el más fuerte lanzamiento de este segmento, iniciando un camino compartido con Renault Oroch, que hoy tiene más competencia

El contexto del mercado

Quienes estaban ocupando ese nicho eran las pequeñas Volkswagen Saveiro y Fiat Strada, a las que se sumaron luego Fiat Toro y Renault Oroch con propuestas más voluminosas. Después llegaron Ford Maverick y Chevrolet Montana, y sobre finales de año se anunció el desembarco de RAM Rampage, que elevó más aún el nivel de equipamiento de la categoría.

“Es un segmento que no tiene techo. En Brasil está invertido con la Argentina. Allá son más las compactas y acá dominan las medianas, pero se complementan perfectamente como región. Rampage trae lo mejor de las medianas en términos de performance y calidad de terminaciones, de hecho es de las más sofisticadas entre ambos segmentos, pero con el precio y las dimensiones de las compactas. Es un vehículo que viene a conquistar a no usuarios de pick-ups”, explicó Pablo García Leyenda, Director de ventas de Stellantis Argentina al explicar los planes para este vehículo que llega a la Argentina procedente de Brasil, y que no se ofrece con motor diésel sino sólo con opciones nafteras en tres versiones diferentes de equipamiento y prestaciones.

RAM Rampage, la más potente y equipada de todas las camionetas compactas en el mercado, recientemente lanzada en Argentina

Próximos lanzamientos

También en los últimos meses de 2023 se anunció en Brasil la llegada de un vehículo similar por parte de Renault, que presentó un concept denominado Niagara, y de Nissan, que como buen socio de la marca francesa en la planta Santa Isabel, lanzará con esa misma plataforma, una camioneta compacta fabricada en Argentina.

“A mí me llena de esperanza ese proyecto porque nos va a permitir exportar. El mercado interno es chico en el segmento de las camionetas chiquitas, si bien se llenó, porque tenés las camionetas derivadas de los autos segmento B y las que nacieron como camioneta (Toro y Maverick), hay mucha oferta para un mercado reducido. Yo no veo todavía que ese mercado vaya a crecer fuerte acá, pero sí para exportar a Brasil, que consume el triple de camionetas monocasco que de camionetas con chasis”, dijo Ricardo Flammini, Presidente de Nissan Argentina en el evento de lanzamiento del año fiscal de la marca.

“Para mí, la pick-up de media tonelada tiene un potencial tremendo y no tengo dudas que cuando los volúmenes de este tipo de vehículos estén bien instalados en Argentina, un poco va a canibalizar a la pick-up de una tonelada. Es así. Yo mismo como usuario de pick-up de una tonelada lo puedo decir”, dijo Pablo Sibilla, Presidente de Renault Argentina a Infobae tras la confirmación del proyecto para Santa Isabel.

El concept de la Renault Niagara que se fabricará en Santa Isabel, fue presentado en Brasil en octubre del año pasado. Llegaría en 2025. Rodolfo Buhrer/Renault/Handout via REUTERS

Pero además, el presidente de la filial francesa en Argentina explicó algo importante para considerar a favor de este tipo de camionetas. “Tenés la versatilidad de una pick-up con un tamaño mucho más manejable. Pero además pagan el 10,5% de IVA por ser un vehículo utilitario, no tiene el impuesto al lujo por esa misma razón. Veremos en esas pick-up de media tonelada un poco lo que pasó con las de una tonelada. O sea, le van a robar clientes a los SUV equivalentes. En este caso será a los compactos, porque las pick-up van a venir cada vez más equipadas y con más confort”.

“En Brasil triplican las ventas de las camionetas de una tonelada, porque las usan los chacareros, los hombres de campo, pero también las usan mucho los que van a la playa, y eso acá todavía no se ve”, dijo Flammini. En línea con ese pensamiento, Sibilla dijo que “en el caso de las camionetas de media tonelada creo que hoy es un mercado que está limitado en la oferta. Los que hay son todos productos importados, y por eso en Renault decidimos apostar a fabricar una pick-up de media tonelada en Argentina”.

Chevrolet Montana, desarrollada en Brasil y presentada en Argentina a mediados de 2023, otra opción que llegó a la categoría

Precios para todos los gustos

Lo interesante del segmento es que, a diferencia del de las camionetas más grandes, hay mucha variedad para elegir, no solo por marcas sino también por tamaño. Por un lado están las pequeñas Saveiro y Strada, por otro están la Toro y Oroch, medianas con equipamiento intermedio, y finalmente están las dos más grandes, la Maverick, que ahora tiene una opción híbrida, y la Rampage, que ofrece equipamiento Premium y motor naftero de 2 litros y 272 CV de potencia.

Las pick-up compactas arrancan en 18 millones de pesos con la Fiat Strada en su versión más accesible y llega hasta los 26 de la más equipada. La Volkswagen Saveiro empieza con 24 millones y llega a los 29. Una Fiat Toro va desde los 28 hasta los 43 millones de pesos. La Ford Maverick tiene una versión de 32 millones sube hasta los 45 millones de pesos.

La Renault Oroch cuesta 37 millones de base y 41 la más equipada. Una Chevrolet Montana está entre los 37 y los 42 millones, y una RAM Rampage comienza en los 47 y llega a los 54 millones de pesos. Las únicas que ofrecen 4x4 son Fiat Toro, Ford Maverick, Renault Oroch y RAM Rampage, que no tiene alternativa de tracción trasera únicamente.

Ford Maverick llega desde México y es la única que ofrece una opción con motor híbrido

A favor y en contra

A favor está el precio de venta y de mantenimiento menor al de las camionetas medianas, la versatilidad para el tránsito urbano y suburbano, la caja de carga que un SUV no dispone, el despeje para salir del camino con buenas posibilidades de circular sin problemas, y el confort de marcha más suave.

Entre las contras que muchos ven en este segmento de camionetas está precisamente una de las grandes diferencias con las medianas que dominan el mercado argentino, es decir Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Ford Ranger, Nissan Frontier, Renault Alaskan y Chevrolet S10. Las compactas no tienen chasis, y para la cultura argentina de la pick-up, eso no es un dato que pasa desapercibido. También tienen un menor despeje respecto al piso y la capacidad de carga de 500 kilos contra 1.000 de sus hermanas mayores. En las plazas traseras, no todas tienen comodidad para tres pasajeros.

“Es mínima la cantidad de gente que le cargue una tonelada a una pick-up. Y además hay que tener espacio para tener una pick-up grande. Entonces la de media tonelada está a mitad de camino y está en el mejor de los mundos”, recalcó Sibilla.