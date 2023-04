Por qué en medio del boom de los SUV los argentinos siguen eligiendo los sedanes

Aunque cada día se ven más SUV, los sedanes siguen teniendo una participación muy fuerte en el mercado argentino

Hagamos el siguiente ejercicio. En cualquier lugar del país donde viva, salga a caminar unas cuadras en una zona urbana y trate de contar autos que vea estacionados, separando entre sedanes y SUV.

Para que el ejercicio sea más efectivo aun, cuente solo aquellos autos con patente de nuevo diseño, las que rigen en Argentina desde 2016, de modo que la muestra sea de los últimos 7 años, cuando los SUV comenzaron a ganar terreno en el mercado. Sin temor a un error muy grande, probablemente el resultado diga que, pese a la moda de los Sport Utility Vehicle, el número de sedanes los duplica en las calles. Sin embargo, hay marcas que directamente han discontinuado este tipo de autos y siguen la tendencia de los SUV férreamente.

Para apoyar esta práctica, sólo hay que ver las cifras del año 2022 de ventas de autos 0km. De un total de 380.000 vehículos, 95.000 fueron sedanes, 75.000 fueron SUV y 65.000 fueron autos compactos hatchback, mientras que el resto se conformó con pick-ups medianas, compactas, utilitarios livianos y furgones. Entre los autos convencionales hay modelos que tienen versiones de tres volúmenes y versiones de dos cuerpos, qué técnicamente son similares, pero se discriminan por separado en esta nota, porque de lo que se trata es de indagar acerca de los autos con baúl, que de todos modos siguen siendo mayoría.

Es una curiosidad sobre la que vale la pena profundizar un poco más. El auto más vendido de la Argentina es hoy el Fiat Cronos, un sedán de segmento B o mediano, que desde hace dos años arrasa en las concesionarias del mercado local. La frase “hay más Cronos que personas” se escucha como humorada en los pasillos de las fábricas del propio grupo Stellantis y de algunas de la competencia también.

Por su precio, equipamiento y versatilidad, el Fiat Cronos es el fiel exponente de todas las virtudes de un sedán frente a un SUV equivalente

Pero no es Fiat la única marca que sigue apostando a los sedanes con resultados que justifican la decisión. En el mercado actual, Toyota, Chevrolet, Nissan y Volkswagen no sólo tienen un sedán de segmento mediano grande como son el Corolla, el Cruze, el Sentra y el Vento. Todas ellas también mantienen en su portfolio un modelo más chico como son el Yaris, el Onix y el Joy, el Versa y el Virtus. Es decir que la apuesta por los sedanes es más que a través de un único modelo.

“El liderazgo del Cronos responde a una ecuación de producto”, dice Martín Scrimaglia, Brand Manager de Fiat en Argentina. “Es un auto con buen equipamiento, acorde al segmento al que pertenece, con un motor chico de bajo consumo y prestación eficiente, alternativa de transmisiones, un precio muy competitivo y algo muy importante como es la disponibilidad. El hecho de ser un auto con una gran cantidad de piezas de origen nacional, minimiza el riesgo de faltantes y nos permite producir a fondo”.

Esas mismas cualidades podrían adjudicarse también a un hatchback. No hay hasta aquí un diferencial que justifique su condición de sedán. Scrimaglia tiene una respuesta: dice que es “un auto muy polivalente, porque tiene una buena habitabilidad interior, una gran capacidad de baúl de 525 litros, mientras que un SUV promedio del segmento B de entrada no tiene más de 370 litros. Y eso le permite ser un auto para uso familiar, pero también para uso profesional. Vos te vas a Ezeiza y no vas a encontrar ningún taxi o remise SUV, preguntate por qué”.

El Toyota Corolla es el sedán de segmento C más vendido en el mercado local

Otro caso que se debe tomar como muestra muy clara de la elección que los usuarios siguen haciendo de los sedanes a pesar de la moda de los SUV, es el de Toyota. Pero aquí hay que hacer una distinción respecto al Fiat Cronos, porque si bien la marca japonesa tiene el Yaris en el mismo segmento B, éste modelo tiene dos versiones, la hatchback y el sedán. En cambio, entrando en el segmento C, se encuentra el laureado Corolla, que por decisión de la marca se ha mantenido en el line-up de productos a pesar de la llegada de su “primo” SUV, el Corolla Cross.

“El Toyota Corolla es el vehículo más vendido de la historia, con más de 50 millones de unidades desde su lanzamiento en 1966. Y no es casualidad que sea un sedán, que históricamente se ha destacado por su performance dinámica, la practicidad del baúl y diseño elegante”, explica Roberto Hegglin, Gerente de Planeamiento de Ventas, Producto y Precio de Toyota Argentina ante la requisitoria de Infobae. “Creemos que el market share de los sedanes, especialmente en el segmento C, va a sostener su importancia en los próximos años”.

Aunque tiene el complemento de una versión Hatchback, el Chevrolet Cruze se mantiene entre los tres sedanes más vendidos de Argentina

El gran competidor en ventas del Corolla es el Chevrolet Cruze, aunque es una competencia un poco injusta porque éste ofrece dos versiones, una es sedán, pero la otra es un hatchback, que incluso ofrece más alternativas de equipamiento respecto a la que tiene baúl.

“Al cierre del 2022, e incluso en lo que va del 2023, nuestro Cruze en sus dos versiones y producido localmente en la planta de Alvear, se ha mantenido en el podio del segmento C”, dice Raúl Mier, Director Comercial de GM Argentina. Luego contextualiza la situación. “La Argentina -explica-, igual que el resto del mundo, ha acogido la tendencia creciente hacia las SUV, donde participamos exitosamente con varios productos. Aunque se ha reacomodado el peso de los segmentos de mercado, se conserva la relevancia de los sedanes C y B, donde ofrecemos también otros productos como el Joy y el Onix”.

Volkswagen lanzará este año un nuevo Virtus y regresará al mercado local con el renovado Vento GLI

Volkswagen también ha mantenido su participación en el mercado de sedanes. Actualmente tiene en su portfolio el nuevo Virtus, que recibirá una actualización en el segundo semestre de este año, y durante 2023 se producirá el regreso del Vento, con su nueva versión GLI.

“Si bien las SUV han ganado participación en el mercado a nivel mundial y en Argentina, desde la marca entendemos que aún existen clientes que buscan modelos sedán priorizando el desempeño dinámico y la sobriedad del diseño por sobre la altura en el habitáculo o despeje del suelo. En este sentido, vemos importante ser capaces de satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes. De hecho, Durante el último año, el 20% de los autos y livianos vendidos en la Argentina fueron modelos sedán, siendo casualmente uno de ellos el auto más vendido en la industria automotriz durante el 2022″, explica Ezequiel Cortez, Gerente de planning y producto de VW Argentina.

La apuesta de Nissan por los sedanes es muy clara. Si bien tienen en su line-up dos SUV como el Kicks y el X-Trail, han renovado la imagen del Sentra en el segmento C y el Versa en el segmento B

Otro ejemplo de la apuesta por satisfacer a los clientes que aún prefieren los sedanes es Nissan, que también ofrece dos productos bien diferenciados, el Sentra en el segmento C y el Versa en el B.

“Según un estudio que realizamos en Nissan hace muy pocos años, el segmento de sedanes sigue teniendo un gran atractivo para el público general y, además, muchos jóvenes consideran comprar un sedán como su primer vehículo”, comenta Pablo Roca, Director de Marketing de Nissan Argentina. Por esa razón, agrega, “en 2020 renovamos completamente el Nissan Sentra y el Nissan Versa. Ambos vehículos presentaron un rediseño junto a una apariencia audaz y atractiva”.

No hay dudas de que la tendencia actual va en dirección a los SUV, pero también es cierto que los sedanes ofrecen determinadas condiciones que no podrán igualar, y que mantiene vivos a los autos convencionales de toda la vida frente a las novedades, que incluyen también a los crossover y los SUV coupé. Pero quedan todavía algunas diferencias imposibles de disfrazar.

“Si nos ponemos un poco más finos para hablar del tema, podríamos comprar qué te ofrece uno y otro, y vamos a notar que salvo por la altura y la silueta, sedanes y SUV son cada vez más parecidos. Ofrecen motores y transmisiones similares, equipamiento de confort y seguridad similares también. Hoy las diferencias se achicaron mucho y los SUV de entrada tienen muchas características similares a los sedanes. Han ido muy abajo y las diferencias son pocas”, evalúa nuevamente Scrimaglia.

La capacidad de baúl es una de las virtudes de los sedanes frente a los SUV equivalentes en segmento

A pesar de la fiebre de los SUV, la discusión podría regresar muy pronto, porque con la llegada de los autos eléctricos, los sedanes recuperarán algo muy valioso, el menor coeficiente de penetración en el aire. Algunas pruebas comparativas actuales han demostrado, con un mismo motor y en un mismo segmento, que un sedán consume un 20% menos que su equivalente en SUV a 100 km/h. Y ese consumo aumenta exponencialmente con la velocidad. Ppor lo tanto, a medida que se viaja más rápido, mayor es la diferencia a favor del auto convencional.

Al ser más bajos y menos voluminosos, consumen menos energía para propulsarse y con la necesidad de aumentar la autonomía que tienen los autos eléctricos, ya hay una revalorización del sedán frente al SUV. No por nada, muchos de los autos eléctricos de nueva generación que han presentado Sony y Honda, Chrysler, Peugeot, BMW e incluso Volkswagen con su recientemente presentado ID.7, son sedanes.

¿Quién tendrá la última palabra?

