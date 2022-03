Lanzan un novedoso sistema de autos compartidos, comparable con Netflix o Airbnb

Cada vez con mayor frecuencia, los analistas de la industria automotriz dicen que el cambio de paradigma de la movilidad del futuro es tan grande, que los fabricantes de autos dejarán de ser empresas de ingeniería para pasar a ser empresas de electrónica. Otros, menos radicales, dicen que la rentabilidad de las compañías del sector, no estará en la venta de autos, sino en la venta de servicios.

Efectivamente, la dirección que está tomando la industria es completamente distinta a la tradicional. Las grandes fábricas podrían reducir el tamaño de sus líneas de producción si eliminan toda la parte mecánica, tanto de propulsión como de transmisión, porque la electricidad y la electrónica ocupa menos espacio, así de simple.

La marca Lynk & Co se hizo conocida repentinamente en 2017, cuando abrió en China la preventa de 6.000 unidades de su modelo SUV compacto dotado de mucha conectividad como característica saliente, y se agotaron todas esas unidades en apenas 137 segundos. A raíz de esa noticia tan explosiva, el nombre de la marca china trascendió inmediatamente en todo el mundo.

“¿Qué marca de autos chinos es esa?”, se preguntaron entonces en Europa y América, donde su nombre no había sido escuchado jamás. Entonces se supo que Lynk & Co es una submarca del grupo Geely, nada menos que los mismos que acababan de comprar Volvo.

En aquel momento, el vicepresidente de Lynk & Co, Alain Visser, decía que “queremos romper las barreras a la propiedad de los automóviles. No hay combinaciones complicadas, ni decisiones que tomar, ni ningún tipo de negociación. Nuestra política de precios fijos, el modelo se suscripción, la conectividad gratuita y la garantía de por vida, se encargan de todos los detalles aburridos y complicados, permitiendo al cliente centrarse en la parte divertida de tener un auto”.

Ahora, el mismo Visser dice: “somos el Netflix del automóvil”, y vuelve a abrir el mismo tema que mencionaba en 2017, y que toma mucha más envergadura con la transformación del hábito de uso de los autos.

El concepto es que no necesitan que las personas compren un auto, sino que se suscriban a un sistema de uso desarrollado por ellos mismos.

“No hay que comprar un auto para usarlo”, dice. “Si lo necesitas un mes, lo contratas un mes; si son tres, pagas tres. Tiene un precio de 500 euros mensuales con todo incluido, que puede ser mucho menos si decides compartirlo con otras personas. Es una fórmula muy sencilla, soportada por la tecnología de nuestra aplicación, que permite disfrutar de un auto completamente equipado y conectado en el momento en que lo necesitas”.

La idea de Lynk & Co es mantener los autos en circulación. Un auto parado no aporta nada a la movilidad y por el contrario ocupa un espacio y generó desde su fabricación, una contaminación ambiental que no se condice con el uso que se le da. El sistema de autos compartidos que han creado, busca que los suscriptores pongan a disposición de otras personas el vehículo cuando no lo usan. A través de la app en un Smartphone, cada suscriptor podrá ofertar la disponibilidad de su auto, indicando horario y lugar en el que estará, además del precio de uso que desee definir.

Los otros usuarios del servicio, podrán utilizarlos a un costo mucho menor que el de tener un auto propio y mantenerlo. Así, se tratará de un negocio entre particulares, en el que la compañía solo aporta la plataforma de contacto entre usuarios. El suscriptor pagará ese precio de 500 euros para poder acceder al sistema, y desde entonces podrá incluso ganar dinero si lo ofrece más veces o si tiene un uso demasiado bajo del auto.

Es una plataforma que funciona como “airbnb”, la locadora de alojamientos particulares que se extiende en todo el mundo, por la cual las personas fijan y acuerdan precios, y el sistema solamente se asegura que todo funcione correctamente, dándole seriedad y seguridad a las operaciones.

