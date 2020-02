En enero de 2017, tres ejecutivos de Takata (Shinichi Tanaka, Hideo Nakajima y Tsueno Chikaraishi) fueron acusados por Estados Unidos por la explosión de los airbags en su territorio. La compañía acordó declararse culpable y pagar mil millones de dólares para resolver la investigación, que incluyó una multa de u$s 25 millones, u$s 125 millones para compensación de víctimas y u$s 850 millones como resarcimiento a los fabricantes de automóviles.