Bad Bunny quiere que dejes de ignorar a Puerto Rico

Bad Bunny durante su concierto en el Hard Rock Stadium, el 12 de agosto de 2022, en Miami Gardens, Florida. Bad Bunny es el artista más nominado a los Latin Grammy tras recibir 10 menciones, incluyendo álbum y grabación del año. (Foto AP/Lynne Sladky)

Cuando Bad Bunny hizo su debut en televisión en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” en septiembre de 2018, abrió con un recordatorio de que su Puerto Rico natal todavía se estaba recuperando del huracán María, la tormenta de categoría 5 que provocó la muerte de casi 3.000 personas, causó una destrucción generalizada en toda la isla y dejó su ya frágil red eléctrica dañada hasta un punto sin precedentes.

“Después de un año (...) todavía hay gente sin electricidad en sus casas”, dijo el artista (nacido Benito Martínez Ocasio), añadiendo que el presidente Trump estaba negando las vidas perdidas en los meses posteriores al huracán. “Pero ¿sabes qué?”, dijo Bad Bunny, lanzando el primer sencillo de su álbum de estudio debut, un himno a la resiliencia: “[Es]tamos bien”.

La actuación, que el fenómeno del trap-reggaetón latino ofreció frente a un collage de bellas escenas de la isla que lo crió, marcó un poderoso y conmovedor mensaje para el mundo: Puerto Rico está maltrecho pero no roto. Pase lo que pase, estamos bien. Cuatro años y tres álbumes más tarde, Bad Bunny ha pasado de ser una revelación a una superestrella mundial, pero Puerto Rico -al igual que las mujeres independientes y seguras de sí mismas y la fanfarronería del hip-hop- sigue siendo un tema recurrente y destacado en su obra.

El viernes, menos de 48 horas antes de que Fiona, otro huracán catastrófico, tocara tierra en Puerto Rico -dejando sin electricidad a toda la isla-, Bad Bunny estrenó un documental/vídeo musical de 22 minutos de duración para “El Apagón”, un tema punzante de su último álbum, “Un Verano Sin Ti”, que lleva 11 semanas en el primer puesto de la lista Billboard 200. Sobre el ritmo jubiloso de la canción, Bad Bunny rapea sobre su amor por la isla, enumerando una lista de tesoros de la ciudad natal, como J.J. Barea, uno de los pocos puertorriqueños que han jugado en la NBA (“un campeón antes que LeBron”, presume BB), y el pionero del reggaeton Tego Calderón. “Maldita sea, otro apagón”, dice Bad Bunny, interrumpiendo brevemente su alegre oda: “Maldita sea, otro apagón”.

Bad Bunny en uno de sus conciertos (Instagram)

En el vídeo, los versos de “El Apagón” se intercalan con un reportaje de Bianca Graulau, una periodista independiente que ha estado documentando las desigualdades en el territorio, cuyos residentes carecen de representación en el Congreso de EEUU y no pueden votar a nivel federal. Cinco años después de María, los persistentes apagones siguen afectando a los más de tres millones de ciudadanos estadounidenses que consideran la isla su hogar. Como explica Graulau en el vídeo, cuya parte documental se titula “Aquí Vive Gente”, el esfuerzo multimillonario de Puerto Rico por privatizar la red eléctrica -a través de un controvertido contrato con Luma Energy- no ha servido para aplacar el problema. El gobernador Pedro Pierluisi, cuya administración contrató a Luma, criticó públicamente al consorcio energético por primera vez el mes pasado, después de que un informe de la Oficina de Energía de Puerto Rico mostrara que los apagones han aumentado su duración este año.

Bad Bunny, por su parte, se ha pronunciado con frecuencia contra Luma desde que se embarcó en sucesivas giras mundiales a principios de este año. “Luma puede irse al infierno”, dijo en julio mientras actuaba en San Juan en el mayor estadio cubierto de Puerto Rico, donde “El Apagón” suena aún más conmovedor. Expresó deseos similares para Pierluisi y otros políticos antes de decir a la multitud: “El país nos pertenece. Nosotros somos los que tenemos el control”.

Bad Bunny en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 en mayo (REUTERS/Ricardo Arduengo)

“Las playas también nos pertenecen”, añadió Bad Bunny, en un guiño al creciente desarrollo en toda la isla, que -además de expulsar a los residentes de toda la vida- ha restringido a los locales de sus propias playas.

“El Apagón (Aquí Vive Gente)” también pone de relieve el creciente número de puertorriqueños que se enfrentan al desplazamiento debido a la creciente gentrificación, estimulada en gran medida por los inversores que, atraídos por importantes exenciones fiscales, sustituyen los edificios residenciales de toda la vida por hoteles de lujo y alquileres de Airbnb que atienden a los no nativos ricos. Graulau, que publicó el año pasado la historia del desplazamiento de residentes en la ciudad costera de Quebradillas, aparece en el vídeo, hablando con los residentes que fueron expulsados de las casas en las que vivían durante décadas.

“El Apagón” hace referencia al desplazamiento en un puente cantado por la novia de Bad Bunny, Gabriela Berlingeri. “No me quiero ir de aquí / no me quiero ir de aquí”, canta en español, mientras insta a que los promotores y criptobros lo hagan. “Esta es mi playa, este es mi sol. Esta es mi tierra, esta soy yo”.

Para Graulau, el impacto de la canción de Bad Bunny es tanto profesional como personal. “Es un video musical que se convierte en un documental de noticias”, dijo la reportera a sus seguidores en TikTok, donde regularmente publica videos desmenuzando temas de Puerto Rico que históricamente han pasado desapercibidos en el continente. “Me siento muy honrada de que piensen en mí cuando piensan en estos temas. Me honra que Bad Bunny haya pensado en mí y que haya tenido la loca idea de darnos esta plataforma”.

(C) The Washington Post.-