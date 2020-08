Cómo se cuidan del coronavirus Anthony Fauci y otros cinco prestigiosos médicos norteamericanos

Anthony S. Fauci, Elizabeth Connick, Paul A. Volberding, Linda Bell, Barry Bloom y David Satcher,

A medida que los estadounidenses aprenden a vivir con el coronavirus, muchos están luchando con las decisiones sobre qué prácticas son seguras o riesgosas para ellos. El Washington Post preguntó a seis especialistas en salud pública/enfermedades infecciosas sobre sus propias elecciones de comportamiento.

¿Cuándo y dónde usa una máscarilla?

Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas y principal epidemiólogo de la Casa Blanca promueve el uso de mascarillas

Anthony Fauci , director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas: Domina todo lo que hago. La única vez que no la uso es cuando estoy solo , cuando estoy en casa con mi esposa, o cuando hablo en público - siempre que haya 1,8 metros entre yo y la gente a la que le hablo.

Elizabeth Connick , jefa de la división de enfermedades infecciosas y profesora de medicina e inmunobiología en la Universidad de Arizona: Yo camino por la mañana y nunca llevo una máscara al andar por mi barrio. Incluso si ves a alguien, puedes mantener tu distancia. Pero si la uso de otra manera. No la llevo dentro de mi propia oficina, pero sí en el área general de la oficina. Antes no la usaba, pero ahora todo el mundo se enmascara porque tenemos más propagación [en Arizona].

Paul A. Volberding , profesor de medicina y profesor emérito de epidemiología y bioestadística de la Universidad de California en San Francisco: Llevo una máscara la mayor parte del tiempo, aunque no dentro de la casa. Creo que la gente está loca por no llevar máscaras. La evidencia de que son efectivas es bastante fuerte. He notado en las últimas semanas que el número de personas que las usan parece estar disminuyendo, lo que me preocupa. No hay que avergonzarse de llevar una máscara.

Linda Bell , epidemióloga del estado de Carolina del Sur: Me pongo una en público siempre que es posible, en tiendas, oficinas, si me encuentro con grupos de personas de los que no puedo distanciarme y durante las conferencias de prensa cuando no estoy hablando.

Barry Bloom , profesor de investigación Jacobson y ex decano de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard: Cada vez que salgo de casa, dentro y fuera , y ciertamente cuando hago compras.

David Satcher , ex cirujano general de EE.UU., ex director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y, más recientemente, fundador del Instituto de Liderazgo en Salud Satcher de la Escuela de Medicina Morehouse: Todo el tiempo. Incluso cuando estoy en la oficina, la mantengo puesta, ya que la gente siempre está entrando y saliendo. La única vez que no lo hago es cuando estoy en casa.

Además de la familia, ¿permite a alguien más dentro de su casa, como limpiadores o personal de servicio para las reparaciones?

Fauci: La única persona que entra en la casa además de (mi esposa) Christine y yo es la mujer que limpia la casa una vez cada dos semanas. Lleva una máscara y guantes todo el tiempo mientras está en la casa.

Connik: Le pago a alguien para que limpie la casa. Ella estaba muy asustada al principio, y no vino durante seis semanas, pero le pagué de todos modos. Entonces decidió que estaba cómoda y volvió. No estoy aquí cuando limpia, y se va cuando vuelvo a casa. Así que no estoy respirando su aire. Tengo un empleado para control de plagas que viene. Es rápido, y me mantengo lejos de él.

Volberding: Tenemos limpiadores que vienen una vez a la semana. Me mandan mensajes de texto cuando están cerca de aquí, y (mi esposa) Molly y yo nos encerramos en una habitación en el estudio del último piso y no interactuamos con ellos en absoluto. Me mandan mensajes cuando se van. Son buenos para desinfectar. En cuanto a la habitación en la que nos quedamos, es mi tarea mantenerla limpia.

Bell: Permito que los reparadores entren a la casa y no les hago usar una máscara mientras trabajan, pero lo hago cuando tengo contacto con ellos, y mantengo mi distancia.

Bloom: Sí, pero sólo la gente que conozco, y mantenemos nuestra distancia y a menudo usamos máscaras.

Satcher: Sí, probablemente más de lo que debería. Mi hija está molesta por la cantidad de gente que dejo entrar que no usa máscaras, aunque yo uso una.

¿Compra en tiendas de comestibles, haces pedidos por Internet? ¿Lava los artículos o desinfecta el exterior de los paquetes una vez que llega a casa?

Fauci: Físicamente voy a la tienda de comestibles, pero uso una máscara y mantengo mi distancia. Usualmente voy a horas extrañas. Paso la mitad del día solo en mi oficina, y estoy a tiempo parcial en la Casa Blanca. Al final de la tarde o la noche, cuando termino en la Casa Blanca, voy a comprar comida o a las farmacias. No desinfecto las bolsas. En general, saco los materiales de las bolsas, luego me lavo las manos con agua y jabón, y luego uso Purell, y dejo todo reposar por un día.

Connik: Llevo una máscara cuando compro, y me mantengo alejado de la gente mientras estoy en la tienda. Trato de minimizar mis viajes. A medida que las infecciones se extiendan, creo que seré más consciente de hacer sólo una visita a la semana. No lavo los paquetes. Lo hice durante una semana, y luego decidí que habría más casos si el virus se transmitiera de esa manera . No creo que haya muchos virus en esos paquetes. Pero me lavo las manos.

Volberding: Tenemos maravillosas tiendas en nuestro vecindario que realmente hacen cumplir todo. No te dejan acercarte a nadie más y todos usan una máscara. Yo no desinfecto ni lavo nada . No creo que las pruebas de contaminación de la superficie sean reales. No uso guantes en la tienda, pero me lavo las manos antes de ir y cuando vuelvo.

Bell: Compro en tiendas de comestibles y hago pedidos en línea. No desinfecto los paquetes que traigo a mi casa.

Bloom: Compro en las tiendas de comestibles y también los hago enviar. No los lavo, pero normalmente los dejo reposar un día antes de usarlos. El bicho muere bastante rápido.

Satcher: Compro en las tiendas de comestibles y uso una máscara. Hago lo de lavarse las manos. Soy compulsivo en eso. No lavo o desinfecto los paquetes , pero me lavo las manos después de tocarlos.

¿Cenaría en el interior de un restaurante? ¿Afuera? ¿Pide comida para llevar?

Fauci: No hacemos nada dentro. Yo no como en restaurantes. Tenemos comida para llevar.

Connik: No, nada de restaurantes . Evito cualquier espacio cerrado con mucha gente, particularmente cuando se trata de gente cuyo riesgo no conozco. Creo que el mayor riesgo es estar en un espacio cerrado y respirar el mismo aire que otras personas están respirando, y también no usar máscaras. No iría aunque llevaran máscaras. Podría considerar cenar fuera, aunque preferiría no hacerlo. Creo que estar afuera es mucho más seguro. Comida para llevar, sí. Me moriría si no hiciera comida para llevar.

Volberding: No me sentiría cómodo todavía con la comidas adentro, pero me sentiría cómodo en el exterior, con las distancias entre las mesa s. Aún no nos hemos ido. Hemos conseguido comida para llevar un par de veces. Estamos cocinando una tonelada, y nos encanta.

Bell: No cenaría en un restaurante , pero sí fuera si el restaurante mantuviera distanciamiento entre comensales. TPrefiero comida para llevar.

Bloom: No cenaría dentro ahora. Cenaría fuera. Soy un gran creyente en el exterior, en que es más seguro afuera.

Satcher: Hace mucho tiempo que no ceno dentro de un restaurante, y solía hacerlo mucho. No he cenado afuera, pero lo haría si pudiera estar a 1,8 metros de distancia de otras personas . A veces pido comida para llevar...

¿Toma alguna precaución con su correo o paquetes?

Fauci: Solía hacerlo, pero ahora sólo recojo el correo, me lavo las manos y lo dejo reposar un día o dos antes de abrirlo.

Connik: No estoy tan interesada en mi correo. Está en una caja cerrada al otro lado de la calle de mi entrada, y solo la recojo una vez a la semana. Si hay algún virus en esas cartas, se mueren. No creo que un virus viva en mi correo, y realmente no me preocupa . No me preocupan los paquetes. Los abro.

Volberding: Los abro: No tomo ninguna precaución con mi correo. En cuanto a los paquetes, no hay contacto con el repartidor. No los dejo fuera, si lo hiciera serían robados.

Bell: No.

Bloom: Los dejo reposando por un día. Probablemente sea irracional, pero lo hago así.

Satcher: Soy tan compulsiva con el correo que lo leo antes de entrarlo a mi casa. Pero me lavo las manos después .

¿Va a casa de sus amigos para cenar, o recibe amigos en su casa, o los ve de otras maneras?

Fauci: En las raras ocasiones en las que recibimos gente, lo hacemos en el patio, a 1,8 metros de distancia, y nunca tenemos más de dos personas, y son personas que están en aislamiento. Usamos máscaras, a menos que estemos comiendo. No compartimos nada. No hay tazones comunes. Cada persona tiene su propio receptáculo. Algunas personas incluso traen sus propios vasos. Siempre hacemos comida para llevar y le digo a la gente que quiero la comida en cuatro recipientes de plástico separados, así que nadie tiene que tocar la comida de los demás. La comida de todos es independiente. Además, siempre nos quedamos fuera. No hacemos nada dentro. Si hace mucho calor o llueve, lo cancelamos.

Connik: Hay algunos amigos que veo para la cena. En Tucson, puedes sentarte afuera a comer. He invitado a algunas personas a cenar y comemos fuera. No tengo mucha gente. La gente que he visitado ha estado en cuarentena. No usamos máscaras. Nos sentamos fuera a una buena distancia. Creo que si estás fuera a una buena distancia el riesgo es muy pequeño. Invito a gente que sea muy circunspecta en su comportamiento. Nadie viene a mi casa que vaya a restaurantes o bares.

Volberding: Excepto para ver a la familia inmediata, lo único que hemos hecho ha sido ir a la celebración del cumpleaños de un amigo en el parque Golden Gate. Todo estaba muy esparcido, y todos llevaban máscaras. Todos trajeron su propia manta y comida. No hemos estado en la casa de nadie más, y nadie ha estado en la nuestra, excepto nuestros hijos, y sólo de vez en cuando.

Bell: No voy a las casas de los amigos para cenar a esta hora. Veo a los amigos practicando el distanciamiento físico y usando máscaras. Solo dejo entrar a los amigos cuyas prácticas me dan confianza.

Bloom: Sólo he visto amigos una vez, para cenar fuera, lo que fue muy agradable. Me gusta mucho el exterior, pero me preocupa en ambientes cerrados.

Satcher: No he ido a casa de nadie a cenar desde que esto empezó. Mi hijo y su familia vinieron por el día, y mi hija vino una vez para ayudarme con una presentación de Zoom.

¿Vas a la peluquería?

Fauci: Normalmente me lo corto cada cinco semanas, pero no fui por mucho tiempo. Para la undécima semana, se veía muy mal. Así que le pregunté a la mujer que me cortaba el pelo si podía venir muy temprano en la mañana, a las 7 a.m., y nos pusimos de acuerdo para hacerlo. No había nadie más. Ella llevaba una máscara y yo una máscara.

Connik: No voy a la peluquería. Le pago a mi peluquero para que venga a mi ca sa. La primera vez que lo hizo, dijo: “Yo invito, gracias por ser un trabajador de la salud”. La segunda vez, insistí. Lo hizo afuera la primera vez, la segunda vez, adentro. Viene una vez al mes. Sin embargo, ahora que los salones están abiertos, tendré que preguntarle cuánto tiempo ha pasado en el salón. Si pasa mucho tiempo, puedo pedirle que se ponga una máscara. Definitivamente, la próxima vez haremos el peinado afuera. Lamentablemente, la pandemia está aumentando en Arizona, y el riesgo de todos es mayor ahora que hace dos meses cuando me cortó el pelo por primera vez.

Volberding: Estoy bastante calvo. Tengo un poco de pelo a los lados y me lo arranco yo mismo . Sé que a Molly le encantaría ir a la peluquería. Tomó unas tijeras de cocina hace un par de semanas y se cortó el pelo. Entiendo el impulso de volver a algunos de esos servicios personales, pero no me he inclinado en absoluto.

Bell: No lo he hecho, pero iría si el negocio sólo permitiera un cliente a la ve z en el área general, no hubiera que esperar con otros clientes y se requiriera el uso de máscaras por parte de todos los empleados.

Bloom: No, no lo he hecho en tres meses, pero eso es porque los barberos estaban cerrados. Ahora tienes que hacer una cita, y no he tenido tiempo. Todo el mundo lleva una máscara, así que estaría bien.

Satcher: No he ido desde que esto empezó. Ahora me corto el pelo, como lo hacía cuando estaba en la universidad.

¿Estás dispuesto a volar? ¿Qué hay del autobús, el tren, el metro?

Fauci: Tengo 79 años. No voy a subirme a un avión. He estado en vuelos donde me he sentado cerca de gente que estornudaba y tosía, y tres días después, lestaba resfriado. Así que, no hay posibilidad. No hay metro, no hay transporte público. Estoy en un grupo de alto riesgo, y no quiero jugar con fuego.

Connik: Sólo volaría si tuviera que hacerlo, para una emergencia . No volaría ahora por placer o trabajo. Tengo una reunión familiar que sucede todos los años, y no voy a ir. Pero si tuviera que volar, usaría una máscara N95.

Volberding: No he volado, y no estoy ansioso por hacerlo . No me gusta la idea de estar en un espacio cerrado, especialmente cuando los aviones están llenos . Sólo he montado en BART (Bay Area Rapid Transit) una vez porque estábamos en el Este de la Bahía para ver a nuestra nueva nieta, y una protesta de Black Lives Matter se apoderó del Puente de la Bahía. No había forma de volver excepto por el BART. Normalmente no lo habría hecho, pero no había mucha gente.

Bell: No. Con la actividad actual de la enfermedad en el país, no sé cuando volaré de nuevo mientras las aerolíneas no requieran distanciamiento físico y se requieran máscaras para todos. No [autobuses o trenes], pero el transporte público no es muy utilizado en mi comunidad.

Bloom: No, ninguno de ellos , no hasta que el número de casos se reduzca a niveles mucho más bajos que los actuales.

Satcher: Estoy dispuesto, pero no he volado recientemente. Si alguien me invita a hablar, y puedo hablar por Zoom, lo hago. Si alguien dijera que realmente me necesita en algún lugar, iría, pero llevaría una máscara todo el camino. No he estado en el metro desde que esto empezó, pero Atlanta no es tan grande en el metro como Nueva York u otros lugares. Normalmente conduzco mi coche.

¿Visitaría a sus hijos/nietos?

Fauci: Mi hija del medio, que enseña en Nueva Orleans, vino aquí después de que cerraran las escuelas. Podría enseñar online desde aquí, así que pensó: ¿Por qué no venir a casa y ver a sus padres? Cuando llegó aquí, fue directamente a través de la entrada trasera del sótano. Se quedó en nuestro sótano, que tiene una habitación con cama, ducha, electricidad, y no subió las escaleras durante 14 días. Mi esposa le llevó comida en platos de papel. Vive en una ciudad de alto riesgo, y no nos dejó acercarnos a ella. Quise abrazarla cuando llegó, pero me dijo: “De ninguna manera, papá”. Subió las escaleras después de 14 días, y luego se quedó con nosotros durante varios meses.

Connick: No voy a ir a visitarlo [un hijo de 22 años, que vive en la ciudad de Nueva York] por el vuelo . Además, ¿quién quiere ir a Nueva York cuando no puedes ir a ninguna parte? Además, yo no tomaría el autobús o el metro allí. Esos son espacios cerrados donde se comparte el aire, y yo los evito.

Volberding: N o muy a menudo. Al principio, no lo hacíamos en absoluto. Tenemos un cóctel familiar dos veces a la semana. Hablamos mucho de covid, y todo el mundo está siendo súper seguro. Abracé a mi nieta - no pude evitarlo - pero no abrazo a mis hijos ni a sus parejas.

Bloom: Tengo un nieto nuevo, de dos meses de edad, que vive en Los Ángeles. Es el niño más lindo del mundo. Me encantaría volar hasta allí y verlo, pero no lo haré .

Satcher: He visitado a mi hijo y a mi nuera una o dos veces. Necesitaban que firmara unos papeles, así que fui. Estábamos distanciados socialmente en el área del garaje y llevábamos máscaras, y mis nietos llevaban máscaras. También hacemos reuniones familiares de Zoom cada dos semanas los domingos, en las que participan mis dos hermanos y su hermana y sus hijos.

¿Qué les diría a sus hijos o nietos que quisieran unirse a una marcha de protesta o ir a un mitin político?

Fauci: Mis hijas están muy convencidas de la injusticia social, pero probablemente no querrían hacerlo. Son muy cuidadosas con su salud. Se mantienen alejadas de las multitudes.

Connick: Estaría muy orgulloso de él. Le diría que se pusiera una máscara. Es joven y no tiene ningún problema de salud. Nada está libre de riesgos. Si eso es lo que quisiera hacer, le pediría que se pusiera una máscara.

Volberding: Somos una familia bastante política, y creemos en estas protestas. Pero no he estado en una manifestación. Tengo la edad suficiente para que sea más serio para mí. E llos son tan jóvenes que probablemente sea menos grave para ellos. Pero les diría que se quedaran a un lado y usaran máscaras todo el tiempo, y que estar en el foso de la multitud es una muy mala idea.

Bell: Les diría que el riesgo de exposición es alto, y que deberían usar una máscara todo el tiempo , y hacer todo lo posible por distanciarse de las personas sin máscaras.

Bloom: La respuesta sería sí, pero usen una máscara y traten de mantenerse a una distancia de seis a ocho pies de todo el mundo. Yo no lo haría porque estoy en un alto riesgo.

Satcher: Yo era muy activo en el movimiento de derechos civiles cuando era estudiante en Morehouse. Fui a la cárcel al menos cinco veces. Lo que me molesta de las protestas de hoy es que no están tan organizadas como nosotros. No sabes con quién estás marchando. No quieres saber cuando llegues allí que alguien va a tirar una piedra o encender un fuego.

¿Iría a hacer ejercicio en un gimnasio? ¿Nadar en una piscina? ¿Correr? ¿Caminar?

Fauci: No iría a un gimnasio Necesito ser muy cuidadoso. No quiero arriesgarme. Tengo una piscina en casa, así que nado en ella. Hago caminatas de poder con Chris. Estuve corriendo hasta hace un año, pero cada vez que salía a correr, mi espalda se tensaba a la mañana siguiente. Así que ahora camino la misma distancia. Sólo que toma más tiempo. Vamos todos los días con pocas excepciones, 3.5 millas por día durante la semana, 4 millas durante el fin de semana. Antes de la Covid-19, lo hacía en el almuerzo solo en los parques cerca del NIH. Ahora lo hago por la noche con Chris por el vecindari . Los fines de semana, Chris y yo lo hacemos juntos en el canal C&O.

Connick: Yo no iría a un gimnasio . Iría a una piscina al aire libre, que es mucho más segura que una piscina cubierta, ya que todo se disipa en el aire, aunque no iría a una piscina al aire libre llena de gente.

Volberding: Antes de esto tenía un gimnasio construido en mi casa y lo tiene todo, así que no tengo necesidad de ir a un gimnasio. Pero no iría con entusiasmo. No pueden desinfectar todo todo el tiempo. En cuanto a las piscinas, en todo caso, al aire libre sí, en el interior no. Los nadadores tendrían que estar lo suficientemente separados. Hay mucha respiración pesada, así que aunque estén en el siguiente carril, no creo que sea totalmente seguro. Trato de salir y caminar la mayoría de los días.

Bell: De estos sólo correr, caminar o ir de excursión donde habya pocas personas, haciendo fácil evitar el contacto cer cano.

Bloom: Estoy en la cinta de correr cada dos días en mi casa. Pertenezco a un gimnasio, pero no creo que los gimnasios sean el lugar más segur o hasta que los números bajen. Nadar fuera de sí mismo es bastante seguro, pero no te acerques a los vestuarios.

Satcher: No soy una persona de gimnasio, incluso cuando no hay una pandemia. Tengo que estar afuera. Estar fuera es bueno para ti. Sigo corriendo y caminando, aunque camino más de lo que corro. Recorro unos cinco o seis kilómetros la mayoría de las mañanas. Nadaría, ya que no hay pruebas de que se propague en el agua. Sólo nadaría al aire libre, ya que no soy un nadador de interior.

¿Hace viajes de rutina al médico o al dentista?





Fauci: No, todavía no, aunque podría ir a ver a mi médico en las próximas semanas para que me dé algunos medicamentos calmantes para la garganta, ya que tengo la voz ronca por tantas sesiones informativas y entrevistas. Probablemente le echará un vistazo y dirá: “Deja de hablar tanto”.

Connick: Afortunadamente, me hice un chequeo médico justo antes del cierre, pero probablemente no lo haría. En cuanto al dentista, probablemente no iría a menos que tuviera una emergencia. No iría a una limpieza de rutina.

Volberding: No. T uve una cita con el doctor hecha por video . No he ido al dentista, aunque el problema con los dentistas no es mi salud, sino la de ellos. Siento pena por ellos.

Bell: No.

Bloom: No. Todavía estoy nervioso por el control de la infección. Si tuviera una emergencia médica o dental importante, iría. Los médicos toman buenas precauciones, pero me preocupa que otros pacientes entren y salgan.

Satcher: No he visto a un dentista desde que esto empezó, pero probablemente iré pronto . He visto a un médico una o dos veces para citas de rutina, y me sentí cómoda con la forma en que manejaron las visitas.

¿Qué hay de las mamografías? ¿Te harías una mamografía de rutina/aconsejarías a tu esposa/hija que se la hiciera?

Fauci: Si es rutinaria, probablemente le diría que esperara.

Connick: Voy a hacerlo porque tengo un año de retraso en la mía , y quiero hacerlo, de lo contrario probablemente no lo haría.

Volberding: Todavía no.

Bell: Sí.

Bloom: P robablemente no.

Satcher: Hay antecedentes de cáncer de mama en la familia, así que sí.

¿Qué tipo de preguntas le haría a la oficina del doctor antes de ir a una cita de rutina - y cuáles son las respuestas de “riesgo aceptable”?

Connick: Preguntaría si practican el enmascaramiento universal y si están atendiendo a pacientes enfermos en su consultorio.

Volberding: Preguntaría sobre desinfección, máscaras y protectores faciales, y - para el dentista - si están usando herramientas que generan muchos aerosoles.

Bell: Preguntaría si separan a los pacientes enfermos de los demás, si mantienen una distancia física entre los pacientes, si exigen el uso de mascarillas para todos los empleados y pacientes en las zonas comunes, si examinan a los proveedores de atención médica para detectar síntomas y si excluyen a los enfermos.

Satcher: No he interrogado a los médicos, porque confío en ellos, y no me han decepcionado.

¿Trabaja en su consultorio? ¿Qué precauciones toma?

Fauci: No uso una máscara cuando estoy solo en mi oficina, pero me pongo una si salgo al pasillo y puedo pasar a alguien, como mi asistente, que también la usa.

Connick: En nuestra clínica de enfermedades infecciosas, si alguien está enfermo, se le envía a casa. Se les examina fuera y se les habla por teléfono, y se les pregunta si están enfermos. Vemos a la gente por el VIH u otras enfermedades infecciosas crónicas y se les pide que no vengan si tienen fiebre o síntomas del tracto respiratorio superior. Además, todos deben usar una mascarilla quirúrgica o no los veremos. Yo uso una mascarilla N95 si estoy viendo pacientes calvos, así como gafas y un escudo.

Volberding: Todavía tengo pacientes con SIDA que atiendo por teléfono. Fui a la clínica una vez hace unas semanas, pero me quedé sólo un breve período de tiempo. Todavía no estoy muy ansioso por volver a la clínica. Hago la mayor parte del trabajo desde casa.

Bell: Principalmente teletrabajo, pero llevo una máscara en las reuniones de grupo cuando estoy en la oficina.

Bloom: Hasta hace poco, la escuela ha estado cerrada y bloqueada. Tengo permiso para entrar, pero no hay ninguna razón en particular para hacerlo. Vivo en Zoom, y es fantástico.

Satcher: Voy dos veces por semana y uso una máscara todo el tiempo, que es la regla. Además, a todo el mundo se le controla la temperatura.

¿Alguna vez volverá a dar la mano? ¿Abrazar o besar a alguien?

Fauci: Creo que va a pasar un tiempo. La tasa de infección tendrá que ser extremadamente baja o inexistente, o tenemos que tener una vacuna. Ahora mismo, ni siquiera pienso en hacerlo.

Connick: No sé si la gente volverá a darse la mano. No hasta que esta cosa se haya ido. No hasta que esto termine. Si mi hijo viniera a visitarme, lo abrazaría, pero generalmente no abrazo a la gente.

Volberding:: Ha pasado mucho tiempo desde que estreché una mano. Tal vez lo haga de nuevo una vez que haya una vacuna . Crecí en Minnesota donde los abrazos no son comunes, pero desde que estoy aquí, he querido abrazar a la gente, y me encanta. Una vez que haya una vacuna, quiero volver a los abrazos. Se siente normal.

Bell: Sí [a estrechar la mano], seguido de la práctica de una buena higiene de manos. Sí [a los abrazos y besos].

Bloom: Yo trataría de evitarlo. Creo que es una mala idea. Pero me frotaría los codos.

Satcher: Me olvido en ocasiones y extiendo mi mano. Se supone que debo dar ejemplo, pero no siempre lo recuerdo. Los apretones de manos siempre han sido una gran cosa en Morehouse, un firme apretón de manos fue una de las cosas que recomendaron cuando era estudiante. Hago lo de los codazos, y ahora soy un fanático de la distancia social. No abrazo ni beso a nadie.

Si tuviera niños pequeños, ¿los enviarías de vuelta a la escuela en otoño?

Fauci: Realmente depende de dónde vivas.

Connick: Creo que es una pregunta muy difícil. Estoy muy contento de no tener que tomar esa decisión. Si se enferman, pueden estar bien, pero podrían dármelo a mí. Como médico, me siento obligado a no enfermarme. Sería muy difícil tener hijos que estuvieran en el sistema escolar.

Volberding: Oh chico, esa es una pregunta difícil. Es un gran desafío. Los datos de los que he oído hablar sugieren que los niños realmente pequeños no son un gran reservorio de infecciones, así que creo que podría estar bien para el preescolar, la guardería y la escuela primaria. L a pregunta se hace más difícil en la secundaria y en la universidad. Creo que las escuelas probablemente tendrán turnos, mañana y tarde, y horas limitadas. Podrían considerar enseñar en grupos pequeños de estudiantes, así que si uno se infecta, pueden ponerlo en cuarentena para evitar que se extienda. No creo que puedas reemplazar la interacción directa con Zoom.

Bell: Sí.

Bloom: Sí. Creo que el proceso de socialización es realmente importante, y que la privación a largo plazo de eso probablemente va a hacer más daño que el niño ocasional que se infecte. También necesitamos liberar a los padres y hacer que vuelvan al trabajo, pero con el mayor cuidado posible. Creo que los niños necesitan escolrización y socialización.

Satcher: Dependerá de los arreglos que la escuela haga para proteger su salud.

¿Le han hecho la prueba del coronavirus?

Fauci: Sí, cada vez que voy a la Casa Blanca.

Connick: No me han hecho la prueba. No he tenido ningún síntoma, así que no veo ninguna razón para hacerme la prueba.

Volberding: No. Soy asintomático. Me tomo la temperatura todos los días y tengo un frasco de fragancia que rocío en el aire todos los días para asegurarme de que no he perdido mi sentido del olfato. Estoy en mi casa casi todo el tiempo, excepto para paseos por el vecindario y viajes a las tiendas de comestibles.

Bell: No.

Bloom: No. Pero no tengo síntomas.

Satcher: Sí, Morehouse lo requiere antes de que podamos volver. En realidad me hice dos pruebas diferentes, el hisopo nasal y una prueba de anticuerpos porque tenía curiosidad. No tuve ningún síntoma. Ambas fueron negativas.

¿Cuál es su mejor estimación de cuándo estará disponible la vacuna?

Fauci: Tenemos varios candidatos, y espero que tengamos más de uno, probablemente a finales de este año o principios de 2021.

Connick: Con suerte, en seis meses. Eso sería un sueño.

Volberding: El reto no es hacer una vacuna, es probar su eficacia en un gran número de personas . Tiene que ser controlada por placebo para saber que está funcionando, y se hace en suficientes personas con riesgo de exposición. Si todo el mundo se queda en casa, no lo sabrás. También depende de cómo vaya la epidemia. Si, desafortunadamente, está arrasando, podrás probarla. Llevará más tiempo si hay una pausa de la pandemia. No espero nada por lo menos hasta dentro de un año.

Bell: Basado en el desarrollo previo de la vacuna, y la expectativa de que la seguridad y la eficacia fueron bien probadas, una suposición completa sería a finales de 2021.

Bloom: Es poco probable que tengamos una que sea 100 por ciento efectiva. Pero sería estupendo tener una que sea 50 por ciento efectiva, lo que se aproxima a la gripe. Se necesitan unas 30.000 personas para hacer pruebas y no creo que 30.000 personas vayan a ofrecerse para cada prueba. Entonces, ¿cuántos para saber que es seguro y efectivo? Mi conjetura, sin embargo, es que podríamos tener algo para el primer trimestre de 2021.

Satcher: Me gustaría poder decir que tendremos uno para finales de este año, pero no puedo. Puede que tengamos uno en el 2021, pero creo que es una posibilidad remota. Las vacunas no son fáciles de desarrollar, y este virus nos da algunos desafíos reales.

