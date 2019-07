Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas, anunció que volverá a tomar las armas por la creciente violencia en Michoacán

“Le informo al gobierno federal y estatal, que desde hoy traeré conmigo un rifle y una pistola, y cualquier autoridad que trate de detenerme o desarmarme me va a tener que asesinar, porque vivo, ni a la cárcel me llevarán, ni me desarmarán", escribió en su cuenta de Facebook