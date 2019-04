Según las autoridades, Cary Cocuzzi, el ex novio de la mujer, estaba esperando en el cuarto de ella. Casi un mes antes, ella había conseguido una orden de alejamiento que le prohibía a él tener cualquier contacto con ella, y desde entonces no había sabido nada de él. Pero resultó que Cocuzzi, de 31 años, no se había ido lejos.