Una de las cosas más interesantes que el ADN ha revelado es que todos los humanos comparten un origen común reciente en África, y que ha habido una larga historia de mezcla. Los estudios muestran que muchos estadounidenses tienen una combinación de ancestros europeos, africanos y nativos americanos, y que el grado de mezcla varía según la región. No hay una manera científica de decidir quién califica para estar en qué raza, porque los científicos ahora reconocen que no hay líneas que separan las razas, solo un continuo de colores de piel y otros rasgos que varían en todo el mundo. Un científico me dijo una vez que la raza no es más que semejanzas familiares escritas en grande.