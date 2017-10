Los informes de ganancias, datos de ventas, ingresos… son históricos. El desafío, ahora, no es pensar en una imagen única sino en un video (una sucesión de imágenes que combinen situaciones, como si fuera una película fluida). La clave está en proyectar lo que sabemos ahora y lo que imaginamos que podría ser en un futuro. Cuando se trata de Amazon, esa imagen en movimiento comienza con una pequeña tienda de libros a través de internet. El manifiesto de 1997 escrito por su fundador y enviado a los accionistas ese año (y actualizado cada año) es notable no solo por su visión consistente, sino por cuantos otros de la misma época han desaparecido. ¿Recuerdas los buscadores de AltaVista, Hotbot o Ask Jeeves? Grandes empresas como Yahoo, AOL, Excite, Lycos, Netscape y muchos otros han caído en la irrelevancia y, como mucho, se les recuerda por algún dato histórico. Eso hace que el actual éxito de Amazon llame más la atención.