Continuamos avanzando por más de medio kilómetro desde la entrada de la cueva. Nos deslizamos por unas vertientes, nos agarramos de pequeñas salientes y atravesamos enormes galerías. Un camino en particular que era demasiado estrecho y con una pendiente muy pronunciada me hizo sentir sumamente mareado. No había nada que evitara mi caída y por consiguiente tampoco había algo que evitara romperme todos los huesos. Por fortuna, eso no pasó.