Sirvió un par de copas de vino y me empezó a hablar sobre sus relaciones personales. Se había separado del padre de su hija hacía tiempo y ahora, decía, le costaba encontrar a alguien que la entendiera. También me dijo que le dolía bastante la espalda. Bromeó diciendo que tendría que ir a botar la basura solo si no le daba un buen masaje. Como soy fisioterapeuta, y aunque en ese momento sólo era estudiante, estoy muy acostumbrado a que la gente me diga qué le duele cuando me ve, así que acepté la invitación y decidí untar mis manos en la primera crema hidratante que encontré en el baño. Cuando volví ella estaba completamente desnuda sobre el sofá. Fui incapaz de frenar mis instintos.