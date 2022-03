“El ELN llega con militares venezolanos, destrozan todo, y se llevan campesinos y los hacen pasar por guerrilleros de las FARC”

El testimonio de un habitante de Apure

La situación de la frontera colombo venezolana es crítica. No hay información oficial, más allá de los videos y mensajes de propaganda emitidos desde el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb) y del Ministerio de la Defensa. No hay reportes sobre los militares muertos y heridos. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ha detenido a más de un centenar de personas, señalándolas de pertenecer a los Tancol, nombre con el que señalan a irregulares, principalmente del Décimo Frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La realidad es brutal.

“Aquí en Guasdualito vivimos amedrentados por el ELN, que está haciendo desastres, matando campesinos, corriéndolos de sus fincas, se llevan a los jóvenes, pero nadie puede hablar porque los matan. Tienen prohibidos los teléfonos inteligentes, los revisan, se los quitan a la gente y lo más triste es que la Milicia Bolivariana está con ellos”, dice Miguel Ángel en conversación con Infobae.

El estado Apure es un territorio muy atractivo para los grupos irregulares por contener importantes rutas del narcotráfico. Ahí confluyen los grupos guerrilleros colombianos, que libran una guerra por el control del territorio. Hay varios testimonios que dan cuenta del trabajo conjunto que el ELN y la Segunda Marquetalia libran contra el Décimo Frente de las FARC, para lo cual reciben apoyo del Ejército venezolano.

El Ejército venezolano se ha desplazado a la frontera para limpiar de explosivos y campamentos algunos sitios ocupados por las disidencias de las FARC

Para Miguel Ángel es desolador el escenario. “No sabemos qué hacer ni cómo hacer para que saquen a esos sicarios de la zona, que se meten a las casas, destrozan todo, corren a las personas y ellos se quedan viviendo en nuestras casas”.

“Lo que dicen aquí es que Nicolás Maduro les dio autoridad para que esos grupos armados estén es esa zona, pero ahora se pasaron. Las FARC nos había construido un ambulatorio y una escuelita en el sector Los Arenales, pero los del ELN los destruyeron, dañaron todo, peleando el territorio. El ELN no ayuda a nadie, tiene una rivalidad fuerte con los de las FARC y si los campesinos reciben algo los acribillan por traidores. Las FARC se fue de la zona para evitar más derramamiento de sangre”.

Asegura que “ellos montan alcabala en Guafitas, estación de PDVSA en la vía Guasdualito y La Victoria de Apure, también en Corosal, La Osa, Los Laureles, Puerto Maraca, a la orilla del río Sarare, El Ripial, Santa Rosa y en muchas partes más tienen campamentos y montan alcabala, pero nadie puede hablar”.

Ante la pregunta de por qué afirma con tanto énfasis que hay relación entre el ELN y el Gobierno venezolano, responde, “porque los oficiales del Teatro de Operaciones (92 Brigada de Caribes) hablan con ellos, pero el mando lo tiene es ese grupo del ELN”.

ELN ha ido desplazando a las Disidencias de las FARC en Apure

El peor es el ELN

Relata que la guerrilla ha llegado a algunas viviendas, golpea a los habitantes, se lleva los animales domésticos, sea gallinas, cochinos, becerros, pollos. “Varias personas han tenido que abandonar sus casas para irse a Colombia o a otros sitios, mientras esperan que la situación vuelva a la normalidad, porque da miedo regresar y nadie habla por temor a que nos maten”.

“El Ejército de Liberación Nacional (ELN) está ahora llegando con los militares venezolanos, destrozan todo y se apropian de lo que les sirve a ellos. Se llevan a los campesinos y, cuando no los desaparecen, los hacen pasar por guerrilleros de las FARC y nadie puede reclamar. Lo triste de esto es ver a nuestros militares venezolanos vendidos por unos cuantos pesos”.

Identifica como jefes del ELN en Apure a quienes se hacen llamar con “los alias Masamorro, Marcial, Rambo, Garganta, Potro y El Sobao. Ellos son los más sonados en la zona y los que atentan contra el campesinado y la población. Y son los que se reúnen en el Teatro de Operaciones de Guasdualito con mandos militares, cuyos nombres no sé, porque no usan la guerrera y ocultan el porta nombres para que no se sepa qué apellido tienen. Se reúnen dos grupos ilegales, unos que usan brazalete amarillo y otros que usan brazalete rojo, y de ellos salen las órdenes”.

Alias Garganta del ELN se encuentra en Apure, según relatan los pobladores

“¿Nombres de campesinos que hacen pasar por guerrilleros o desaparecidos? Elvir Cuero, José Alberto Castellanos, Wiltran Tunaroza, Bladimir Ávila, Helman Naranjo, Juvenal Casaran, Andrés Segovia, Camilo Gómez, esos son los desaparecidos a quienes se llevaron de El Ripial, Arenales y La Osa, diciendo que eran guerrilleros de las disidencias de las FARC; nadie sabe nada de ellos y prohibieron la búsqueda”.

La ciudad Sucre está ubicada en El Cutufí, municipio Páez del estado Apure

“Eso aquí es otro mundo. Usted piensa que las familias no denuncian porque no quieren, pero es que los amenazaron, la mayoría se fue del país. Uno es ciego, sordo y mudo, porque no se puede confiar en nadie”.

Hay lugares como Ciudad Sucre, el poblado que construyó el gobierno de Rafael Caldera, en tiempos en que el ministro de Fronteras era Pompeyo Márquez; la intención fue ir poblando la frontera, pero el intento resultó fallido, porque la guerrilla rápidamente se apoderó de muchas viviendas. Con el conflicto que se vive en Apure, el ELN avanzando sobre territorio fronterizo, se llevan vacas o toros de las fincas. “El ELN se las entrega a la Guardia Nacional en el comando que está ahí mismo. Entonces, denunciar eso es decírselo a ellos mismos, buscando uno quedar tirado en la carretera con un letrero que diga ‘lo matamos por sapo’. Todos ven, pero nadie denuncia. El ELN anda en los carros de la GNB”.

Miles de personas se desplazaron de Apure a Colombia por ataques entre FARC y FANB

Explica que al jefe guerrillero del sector Los Bancos lo conocen como alias Guanache, mientras que al de Ciudad Sucre le dicen Camilo. “Aunque no debería haber en realidad ningún grupo y que se fueran para Colombia, si le digo que los de las FARC que se fueron para Colombia no se metían con nadie y más bien ayudaban mucho a los campesinos, pero los del ELN dan miedo, usan armas que ni el gobierno tiene, nos han robado, han corrido a los obreros de las parcelas”.

Finalmente reconoce que hay varios grupos armados. “Le aseguro que el peor es el ELN. Los boliches (Fuerzas Bolivarianas de Liberación Nacional llamados ahora Fuerza Patriótica de Liberación Nacional FBL/FPLN) no tienen ni voto y en realidad andan humillados por el ELN”.

SEGUIR LEYENDO: