El dictador Nicolás Maduro anunció que el ex canciller Jorge Arreaza será el candidato del chavismo en Barinas

Jorge Arreaza será el candidato a gobernador de Barinas por el chavismo (EFE/Rayner Peña)

Tras la polémica anulación de las elecciones regionales celebradas el pasado 21 de noviembre en Barinas, este domingo el dictador Nicolás Maduro anunció que el candidato a la gobernación de ese estado por el oficialista Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV) será el ex canciller Jorge Arreaza, yerno del ex presidente Hugo Chávez.

“Lo pensé mucho y es el mejor cuadro revolucionario. Es un verdadero líder. Es el mejor para asumir las riendas de Barinas para cambiar todo lo que se tenga que cambiar”, manifestó el dictador venezolano en un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Barinas en el que participó de manera virtual.

Maduro llamó a la población de Barinas, estado natal del ex presidente Hugo Chávez, a apoyar a su candidato en los comicios del próximo 9 de enero de 2022: “Pido al pueblo de Barinas todo el apoyo para Jorge Arreaza y pido a esta asamblea de unidades de Batalla Bolívar-Chávez que hagan la señal de costumbre, si están de acuerdo… Aprobado… El pueblo unido jamás será vencido”.

“Vamos a una nueva batalla, vimos las decisiones legales de los poderes constitucionales del país, estableciendo que este paramilitar, narcoparaco de la banda de (Álvaro) Uribe y (Iván) Duque, el tal (Freddy) Superlano y toda su banda de narcoparacos, estaba inhabilitado y dándole una oportunidad de oro al pueblo de Barinas para ir a una nueva elección de gobernadores”, agregó.

El dictador Nicolás Maduro designó a Jorge Arreaza como candidato a la gobernación de Barinas (EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ)

“Mañana registraremos mi nombre como candidato. Estamos convocando a los que están aquí y los que no están aquí a las 4 pm para inscribirnos (…) Yo gobernaré obedeciendo al pueblo de Barinas. No vamos a gobernar en una oficina con aire acondicionado”, expresó Arreaza, quien agradeció “al PSUV, al Gran Polo Patriótico” y a Diosdado Cabello.

Durante su pronunciamiento apuntó contra la oposición: “Yo tuve que sentarme al lado de Pompeo, Elliot Abrams... Ellos son los enemigos al igual que sus lacayos como Leopoldo López, Guaidó y Superlano... No permitamos que el fascismo llegue a Barinas. Pondremos orden donde sea necesario”.

El nombramiento de Arreaza no llama la atención al tratarse de uno de los funcionarios más leales al dictador Maduro y, al mismo tiempo, al ser yerno del ex presidente Chávez. En Barinas, desde que el comandante llegó a la presidencia en 1998, el gobernador de ese estado ha sido un miembro de su familia. Primero su padre, Hugo de los Reyes Chávez, y luego sus hermanos Adán y Argenis.

Tras el anuncio de Maduro, la cúpula chavista volvió a dejar entrever que Barinas sólo podrá ser gobernada por un candidato del régimen. “Yo no saldré de Barinas sin la victoria”, advirtió Iris Varela.

Diosdado Cabello, en tanto, quien días atrás dijo que ese estado es un “bastión” del chavismo, apuntó: “Nos instalamos en Barinas para revisar lo que tengamos que revisar y cambiar lo que tenemos que cambiar”.

Tanto Varela como Cabello se refirieron a las internas del chavismo desde los comicios del 21 de noviembre. “Inhabilitaron al innombrable por obra de Dios y tenemos una oportunidad de recuperar Barinas. Aprendimos que las divisiones no pueden poner en riesgo un lugar que significa tanto para la revolución”, declaró la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela.

“Vamos a pasar la página de las divisiones y solo se hable de chavismo (...) Estamos tomando esto muy en serio, estamos obligados moralmente a ganar el estado Barinas”, añadió Cabello, quien la última semana protagonizó un cruce público con el ex candidato chavista Argenis Chávez.

Arreaza estuvo al frente de la Cancillería de Venezuela desde 2017 hasta el pasado 19 de agosto, cuando fue nombrado por Maduro como ministro de Industrias y Producción Nacional.

El anuncio del régimen se da luego de que la oposición informara el sábado que la aspirante a la gobernación de Barinas será Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano, el funcionario de Voluntad Popular (VP) que pese a haber ganado en las elecciones del 21 de noviembre según las proyecciones del propio Consejo Nacional Electoral (CNE) fue inhabilitado por la dictadura de Maduro.

Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano, será candidata a la gobernación de Barinas

El lunes pasado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la repetición de los comicios en Barinas luego de recibir una acción de amparo constitucional interpuesta por Adolfo Superlano, considerado disidente de la oposición y sancionado por Estados Unidos por la toma ilegal de la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2020, alegando una violación de derechos constitucionales, entre otras cosas, porque Freddy Superlano se presentó pese a estar presuntamente inhabilitado.

La inhabilitación se anunció después de que el dirigente de Voluntad Popular pudiera inscribirse en el sistema automatizado del CNE como candidato, luego del indulto presidencial que recibió el año pasado por parte de Maduro.

Por su parte, tras la insólita anulación de los comicios, el ex gobernador de Barinas y hermano del ex presidente venezolano Hugo Chávez, Argenis Chávez, anunció el martes pasado que no volverá a ser candidato, y también renunció a la gobernación por el mes que le queda.

Argenis Chávez, ex gobernador de Barinas, y Diosdado Cabello reflejaron las divisiones internas que existen en el chavismo

Tras su anuncio, contradijo públicamente a Diosdado Cabello, quien declaró que la elección del candidato correspondía al dictador Maduro, como terminó ocurriendo. Para Argenis, la decisión correspondía a la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela.

El líder opositor Juan Guaidó, quien viajó a Barinas este sábado para acompañar a Superlano en una manifestación, aseguró que lo sucedido en ese estado es un “ejemplo” para la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) y para el “mundo” de que en el país caribeño no hay “Estado de derecho que garantice el respeto de la voluntad de la gente”.

“Barinas demostró que en Venezuela no hay condiciones ni respeto al voto, pero sí hay voluntad para luchar hasta lograrlo”, indicó.

