El significativo silencio del Fiscal General chavista sobre una red de prostitución y tráfico sexual en Venezuela

Dos hechos muy significativos han ocurrido desde que el Tribunal de Apure dictó privativa a Atahualpa Tirado y Fernando Milano alias Fefé, dos de los involucrados en la red de prostitución de adolescentes, mujeres y varones: el silencio del fiscal Tarek William Saab, quien habló de redes de prostitución, pero se aseguró de no mencionar la del estado Apure. El hecho es relevante porque en este hay árabes involucrados por tener sexo con menores, pero también por ser quienes las negociaban. Una de las jóvenes sería familia de la esposa del ministro Tareck El Aissami, cuya familia metieron hace años en el Registro Principal y Mercantil de Apure.

El titular del Ministerio Público ordena captura a los líderes de una banda que está en Trinidad y Tobago, pero obvia que en territorio apureño tiene a militares, políticos, cantantes y empresarios involucrados en esa red de prostitución y tráfico sexual con adolescentes.

Uno de los cantantes mencionados en esa red se ufana de actuar para Nicolás Maduro, Pedro Carreño y Nicolasito Maduro Guerra, de quien es amigo. Y los generales, algunos amigos de proxenetas y otros beneficiarios de los servicios sexuales de las jóvenes, han encontrado en Apure el paraíso de la droga, la guerrilla y el sexo con adolescentes.

El Fiscal Tarek William Saab se cuidó de no mencionar la red de tráfico sexual de menores en Apure

Lo otro relevante es que dos jóvenes, una de 15 años, publicaron este lunes 18 sendos videos, una de ellas insistiendo en que dos amiguitas suyas son inocentes y relatando su relación con uno de los árabes mencionados en la investigación, lo que a simple vista evidencia el delito de estupro; la otra chica contó que se dedicaba a publicar videos sexuales para la venta.

Se ha desatado una campaña brutal contra la joven que dejó abierto el Messenger del Facebook que su abuela encontró y que desató el inicio de la denuncia que lleva a descubrir la existencia de una red, a través de los mensajes que otra joven y Atahualpa Tirado le enviaron.

La adolescente, al verse descubierta por sus padres relató, con nombres y detalles, quiénes la contactaban y cuál era el modus operandi. Eso lleva al nombre de una joven que captaba a las jóvenes conocida con el alias Samira, quien dijo que ella le rendía cuentas a alias Tata. Así se llegó a las primeras 12 adolescentes, estudiantes de un colegio apureño, que eran usadas en la red de tráfico sexual.

Varios nombres aparecieron en escena, pero muchas de las adolescentes entraron en pánico y no querían mencionar a los adultos involucrados ni a quienes compraban sus servicios. En los videos, conversaciones y fotografías aparecen varias figuras reconocidas en el mundo empresarial, militar y político de Apure.

Una de las mujeres señaladas por captar adolescentes para el tráfico sexual

No están todos

Ayer corrió en San Fernando de Apure la foto de Yadala Gualid Peña Sabek, acompañada de un mensaje de quienes dicen ser su familia, para “hacer una aclaración pública sobre los últimos acontecimientos donde se está involucrando a nuestro hermano. Es de destacar que él no reside en la ciudad de San Fernando, estuvo en el mes de diciembre con sus familiares y amigos”.

“En tal sentido y de acuerdo a los hechos que se le pretenden imputar, que ha generado un linchamiento moral contra nuestro ser querido, publicando por redes y medios digitales, informaciones sin fundamento que degradan la moral de Yadala, al que todo este pueblo de Apure conoce y sabe que es una persona de trabajo, que goza del aprecio de todos los apureños. Todo esto solo persigue un fin, que no es más que crear una matriz de opinión negativa”.

Agrega la nota publicada “es por eso que queremos manifestar a la opinión pública que nuestro hermano no es ningún delincuente, no pertenece a ninguna red de prostitución y mucho menos un pedófilo, como lo tildan en muchos lados y que en la oportunidad correspondiente lo va a demostrar ante las autoridades competentes”, finaliza diciendo.

El Tribunal de Apure, donde se están realizando las audiencias

Entre los nombres que han sido mencionados, en el pueblo apureño, está el de José Luis Costa, César Berdugo, Silva, Vitico que trabajó hace años en los tribunales como secretario de sala y otros, que tienen poderosos padrinos.

Los tíos de una de las jovencitas son una ex viceministra y ex presidente de un importante banco del Estado y de otro que recibió muchos recursos del Fondo Chino.

Una información que el Ministerio Público debe considerar es la de una jovencita de 14 años, embarazada por un general de Apure; ella dio a luz hace más de un año. El alto oficial logró que le adjudicaran una casa, que fue remodelada por el hermano del dueño de una posada, con material de Barrio Nuevo Barrio Tricolor.

Un coronel adscrito a la Proveeduría de la Fuerza Armada sería uno los clientes que solicitaba servicio sexual de las jovencitas.

Hay que aclarar que el general en Jefe, Jesús Suárez Chourio, es amigo de dos de los hombres comprometidos en esa red, uno de ellos, Costa, era dueño de quizá la más hermosa casa de Apure, la cual vendió hace unos años; el alto oficial paga ahora 700 dólares de alquiler en esa vivienda. Costa fue detenido pero lo dejaron en libertad rápidamente.

Yadala Gualid

Los videos

La primera adolescente reveló, en el video de 25 minutos, publicado en Facebook y que ya no está en redes sociales, su relación con Yadala Gualid, haciendo énfasis en que ella no lo denunció, a la vez que agregó: “Nunca me pagaron, nunca me ofrecieron ni nunca me obligaron a nada. Yo tenía una relación con esta persona, no era algo serio”.

Repite varias veces que otras dos jovencitas a quienes las involucraron “porque andaban conmigo. Ellas no son prepagos”. En tono irónico hace alusión a los “Sugar Daddy”, término que se refiere a un hombre mayor que da dinero a cambio de sexo; “si tú ves a una carajita, en un Machito (toyota rústico), con un viejo, ¿Qué es lo que puedes pensar?”.

Con relación a Yadala Gualid Peña Sabek, dice que “no es ningún proxeneta, ningún captador. Le tengo cariño a él”. Insistió en decir: “A nadie le pusieron una pistola en la cabeza. Si esas niñas se metieron en eso, fue porque quisieron; yo sé quienes son y necesidad no tienen”.

La jovencita confiesa que su papá le dijo que estaba orgullosa de ella. “No es fácil verle la cara a tu mamá y explicarle por qué viene la Guardia Nacional a buscarte a tu casa o porque estás en una red de prostitución. Mi familia me apoya. El fiscal le dijo a mi mamá: ‘Su hija no tiene nada qué ver en esto’. Están metiendo a Yadala porque es amigo de esa gente”. Más adelante destaca: “Yo no estoy orgullosa de nada de lo que hice”.

La joven del otro video dice que ella vivía en Venezuela y que hay un video “explícito de los que yo vendo”, “han sacado a miles de actrices haciendo cosas y ¿ustedes creen que a mí me va a afectar? No, yo estoy preparada para esto. Si fueron 15, o 10 o 3 dólares, imagínese mil personas que me paguen. Véanlo, disfrútenlo y no me digan nada”, finaliza diciendo.

El Gobernador Ramón Carrizales ha manifestado en su entorno partidista y de gobierno que no protegerá a ninguno de los involucrados. El fiscal Tarek William Saab hace silencio.

