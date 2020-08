La oposición venezolana rechazó los “indultos” del régimen de Nicolás Maduro

La oposición venezolano rechazó el "indulto" anunciado por el régimen de Maduro (Reuters)

La dictadura de Nicolás Maduro anunció este lunes el indulto de decenas de dirigentes opositores arrestados o exiliados. Sin embargo, en pocos minutos el arco opositor venezolano rechazó esta nueva maniobra del régimen chavista y ratificó su decisión de no participar en las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre, las cuales considera fraudulentas.

Américo De Grazia, Richard Blanco, Julio Borges, Mariela Magallanes, Andrés Velásquez y José Hernández, entre otros, estuvieron entre quienes recordaron que el líder chavista no es presidente legítimo de Venezuela y por ende tampoco tiene la potestad de aplicar tal medida.

“Ni Maduro es presidente, ni yo soy delincuente. Si usted quiere contribuir a la paz de Venezuela indulte al país de la usurpación del poder, renuncie a la ocupación fáctica de la tragedia que ha sometido a nuestro pueblo y quizás así tengamos algo que agradecerle”, señaló en sus redes sociales América De Grazia, diputado de la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, quien debió exiliarse en Italia tras ser acusado por la dictadura de estar involucrado en el alzamiento militar del 30 de abril de 2019.

El diputado Richard Blanco, desde el exilio en Buenos Aires, también criticó el anuncio del chavismo: “Se indulta a quien es culpable. Yo no he cometido delito alguno. Mi vida la he entregado siempre al servicio y trabajo por el bien de Venezuela. Lo único que deseo es la libertad plena de mi patria. Eso se logra con el cese de la usurpación”.

Julio Borges pidió no olvidar a los que aún están presos y a los militares venezolanos que han sido víctimas de las torturas del chavismo (Bloomberg)

“Nos alegramos por las medidas que recibieron quienes estaban perseguidos y en las cárceles del régimen sin ninguna razón, pero no podemos olvidarnos de los que aún están presos y sobre todo de nuestros militares patriotas que han sido víctimas de las torturas de la dictadura”, sostuvo Julio Borges, embajador del gobierno interino de Guaidó en Colombia. El dirigente de Primero Justicia (PJ) no está en la nómina de “indultados” por el régimen. Por el contrario, sobre él pesa una orden de arresto dictada por el fiscal general chavista, Tarek William Saab, quien lo acusó -junto a otros diez funcionarios- de conspirar para evitar que el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra pueda ser utilizado por el chavismo.

Mariela Magallanes, también exiliada en Italia, celebró que “todos los que hoy son prisioneros de guerra salgan de su injusto cautiverio”. “Eso no legitima al dictador porque nunca cometieron delito. Celebraré verlos en sus casa, pero estoy consciente que seguiremos siendo todos rehenes hasta tanto cese la tiranía”, expresó.

Además, recordó que “ni Maduro es presidente ni en Venezuela hay estado de Derecho”. “Por tanto, su supuesto indulto no tiene ningún valor. Nuestra lucha es por la libertad para dejar de ser rehenes de una tiranía criminal”.

Richard Blanco, exiliado en Argentina, criticó el anuncio del chavismo y recordó que no cuenta con ninguna condena para ser "indultado" por el régimen

Andrés Velásquez, ex parlamentario de la Asamblea Nacional, expresó: “Si Maduro cree que usando a los presos políticos como barajita de intercambio y otorgando supuestos ‘indultos’, va a lavarle la cara a su farsa electoral está equivocado. Jamás convalidaremos un fraude para legitimar una dictadura que usurpa el poder”.

“El usurpador Nicolás Maduro pretende arreglar su situación y obligarnos a participar en el circo electoral, a punta de indultos, que como usurpador, no está facultado para otorgar. No soy culpable de nada. Mi único delito es oponerme al régimen”, indicó Juan Pablo García, diputado exiliado en Colombia por la persecución del régimen.

El ex procurador de la República, José Ignacio Hernández, aseguró que un indulto presidencial solo lo puede dictar el Presidente ejerciendo poderes constitucionales: “En Venezuela ni hay Presidente ni hay Constitución. Así que no se puede hablar de indulto”.

“Asunto del todo distinto es que el régimen autoritario, con los mismos hechos de fuerza por los cuales persiguió y encarceló, ahora deshaga esas arbitrarias medidas. Así que, como todo esto no es más que una situación de hecho (‘de facto’), habrá que esperar qué pasa en los hechos y ver si esto se traduce en la efectiva liberación de los ‘presos políticos’ y la reinstitucionalización democrática del país. O si es más de lo mismo”, añadió.

Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del régimen, hizo el anuncio de los indultos

Además de desconocer el poder de Maduro de anunciar un indulto, parte de la dirigencia opositora indicó a su vez que la medida sólo es una maniobra de la dictadura para continuar con su persecución.

“Es un buen momento para recomendarles una película que se llama ‘East/West’. Se trata de cómo Stalin emitió un decreto para que los exiliados volvieran a la Unión Soviética. Regresaron y fue una trampa. A unos los encarcelaron y a otros los mataron”, manifestó David Smolansky, Comisionado de la Organización de Estados Americanos para la crisis de refugiados y migrantes venezolanos.

El descargo de Tamara Suju en su cuenta de Twitter

Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla, calificó de “absurda” la medida anunciada por la dictadura, ya que los indultados no han sido juzgados ni sentenciados: “Por favor! Indulto Presidencial? Condonar la Pena a quienes no han sido juzgados ni sentenciados? Esto no existe en el Derecho Penal. Los perdona? Cuales Crímenes cometieron Nicolas? Si son Perseguidos Politicos? Que Absurdo!”.

