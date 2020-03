Luisa F, empleada del ministerio de Educación, dijo a Infobae que “es injusto que nos cierren los bancos y se nos pida que usemos tapabocas para poder acceder a cajeros automáticos. En la calle están vendiendo a las mascarillas a Bs. 80.000 o a un dólar. ¿De dónde saco plata si el cajero si acaso me da Bs. 20.000 con suerte? En las oficinas podría retirar Bs. 50.000 por día. Yo tengo que pagar el bus que me lleve a mi casa porque en el Metro de Caracas no me monto. Está muy sucio y puedo contagiarme del coronavirus rapidito”.