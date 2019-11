Por último, dijo que el reclutamiento de venezolanos es un realidad que no desconocen: “Hay jóvenes que están en estado de indefensión por la crisis humanitaria tan compleja. No tienen trabajo, entonces eso hace que sean una presa fácil y vulnerable. Y eso lo han aprovechado los grupos irregulares de Colombia y tenemos conocimiento de que han ido a engrosar las filas, no sólo a las estructuras armadas, sino también a las redes de apoyo en las zonas de frontera”.