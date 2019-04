Según Vásquez Guillén, "cuando me entregué fui llevado a una área boscosa, donde por la gracia de Dios y mi comunicación con un funcionario policial, le indiqué que era un preso político, que tenía siete meses privado de libertad por los delitos de conspiración y un supuesto golpe de estado; en medio de fuertes golpes y amenazas de muerte me pedían que me arrodillara, logré que no me mataran narrando explícitamente lo ocurrido en la fuga y que no participé, solo corrí para cuidar mi vida".