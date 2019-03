El presidente de la Asamblea reconoció que existe un riesgo al dedicarse a la política en Venezuela, pero añadió: "Me preguntan si hay riesgo de que vayan por mí. Por supuesto que hay, pero es evidente que no se atreven. ¿Por qué no nos buscan? Por el masivo respaldo internacional". Esta mañana, funcionarios de Estados Unidos, Colombia y Panamá, entre otros países, exigieron la inmediata liberación de Marrero.