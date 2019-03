"Por más que me gustaría ver una salida no violenta, me parece que el final de Maduro va a ser muy sangriento", afirmó en entrevista con Fox News. El soldado de élite aseguró que "algo tiene que cambiar" pero que no ve ninguna voluntad por parte del chavista. "Mientras baila salsa, el pueblo se está comiendo a sus mascotas", describió horrorizado.