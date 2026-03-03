¿Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto?

El estilista de Zendaya, Law Roach, parece haber revelado casualmente que sí.

Sin estar nominados, ni siquiera haber asistido, Zendaya y Tom Holland consiguieron ser protagonistas de una de las historias más importantes de los Premios al Actor presentados por SAG-AFTRA. ¿Se han casado?

El estilista de Zendaya, Law Roach, parece haber revelado casualmente que sí.

Después de que un reportero de Access Hollywood le preguntara por el futuro look nupcial de Zendaya, el estilista, quien lleva vistiéndola desde que tenía 14 años, respondió de forma juguetona: "La boda ya se ha celebrado. Te la perdiste".

"Es muy cierto", añadió.

También dijo a Entertainment Tonight, cuando otro periodista le preguntó por el atuendo nupcial de Zendaya: "Amigos, la boda ya se celebró. Se la han perdido. La boda ya pasó. Lo siento". Luego pasó a hablar de todas las películas que la actriz va a estrenar este año y de las elecciones de moda y el método de vestir que ha planeado para ellas.

A Zendaya le espera un año muy ajetreado. Duna: Parte tres; The Drama, una película romántica coprotagonizada por Robert Pattinson en la que interpreta a una mujer comprometida; la tercera y última temporada de Euphoria; la próxima película de Christopher Nolan, La Odisea; y una nueva película de Spider Man, las dos últimas con su pareja, Tom Holland.

Cuando le preguntaron por el vestido de novia de Zendaya en una entrevista con Complex el año pasado, Roach dijo: "Probablemente será un vestido de novia que nadie verá nunca, para ser sincero. Porque ella y Tom son superprivados. No saldrá en Vogue ni habrá fotos de la boda. Y la gente a la que invitará será muy respetuosa con su privacidad".

Parece que tenía razón. Los dos son famosos por cuidar su privacidad, y el año pasado se comprometieron de forma igualmente discreta. Se empezó a especular sobre el compromiso de las dos estrellas en los Globos de Oro de enero de 2025, cuando se vio a Zendaya, de 29 años, con un anillo en el dedo anular izquierdo.

En septiembre, Holland, de 29 años, rompió su silencio sobre el compromiso al corregir a un periodista que se refirió a Zendaya como su novia. En un clip que circuló por internet, Holland se reía mientras aclaraba: "Prometida".

Los rumores de que ya se habían casado empezaron a circular el mes pasado, cuando la actriz fue vista con un sencillo anillo de oro en la mano izquierda, donde antes había estado su llamativo anillo de compromiso de Jessica McCormack. Los representantes de Zendaya y Holland no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

La pareja se conoció en el rodaje de Spider-Man: Homecoming en 2016, cuando Holland interpretaba al superhéroe y ella a su interés amoroso. Negaron los rumores de noviazgo durante años, hasta que unas fotos de paparazzi publicadas por Page Six en julio de 2021 mostraron a los dos besándose en un coche. La pareja rara vez comparte detalles sobre su relación, salvo algunos comentarios y publicaciones en las redes sociales.

Las bodas secretas no son inusuales entre las estrellas de Hollywood. Emma Stone, Jennifer Lawrence y Amanda Seyfried se casaron en secreto. Todavía hoy se sabe poco de ellas.

Mientras los influentes difunden cada vez más sus bodas y su vida amorosa para consumo público --algunos incluso han transmitido sus ceremonias en directo--, muchos famosos mantienen su vida romántica en secreto. Sin duda, esto crea mística.

Sadiba Hasan informa sobre el amor y la cultura para la sección Estilos de vida del Times.