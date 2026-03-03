The New York Times

¿Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto?

Reportajes Especiales - Lifestyle

Guardar

El estilista de Zendaya, Law Roach, parece haber revelado casualmente que sí.

Sin estar nominados, ni siquiera haber asistido, Zendaya y Tom Holland consiguieron ser protagonistas de una de las historias más importantes de los Premios al Actor presentados por SAG-AFTRA. ¿Se han casado?

El estilista de Zendaya, Law Roach, parece haber revelado casualmente que sí.

Después de que un reportero de Access Hollywood le preguntara por el futuro look nupcial de Zendaya, el estilista, quien lleva vistiéndola desde que tenía 14 años, respondió de forma juguetona: "La boda ya se ha celebrado. Te la perdiste".

"Es muy cierto", añadió.

También dijo a Entertainment Tonight, cuando otro periodista le preguntó por el atuendo nupcial de Zendaya: "Amigos, la boda ya se celebró. Se la han perdido. La boda ya pasó. Lo siento". Luego pasó a hablar de todas las películas que la actriz va a estrenar este año y de las elecciones de moda y el método de vestir que ha planeado para ellas.

A Zendaya le espera un año muy ajetreado. Duna: Parte tres; The Drama, una película romántica coprotagonizada por Robert Pattinson en la que interpreta a una mujer comprometida; la tercera y última temporada de Euphoria; la próxima película de Christopher Nolan, La Odisea; y una nueva película de Spider Man, las dos últimas con su pareja, Tom Holland.

Cuando le preguntaron por el vestido de novia de Zendaya en una entrevista con Complex el año pasado, Roach dijo: "Probablemente será un vestido de novia que nadie verá nunca, para ser sincero. Porque ella y Tom son superprivados. No saldrá en Vogue ni habrá fotos de la boda. Y la gente a la que invitará será muy respetuosa con su privacidad".

Parece que tenía razón. Los dos son famosos por cuidar su privacidad, y el año pasado se comprometieron de forma igualmente discreta. Se empezó a especular sobre el compromiso de las dos estrellas en los Globos de Oro de enero de 2025, cuando se vio a Zendaya, de 29 años, con un anillo en el dedo anular izquierdo.

En septiembre, Holland, de 29 años, rompió su silencio sobre el compromiso al corregir a un periodista que se refirió a Zendaya como su novia. En un clip que circuló por internet, Holland se reía mientras aclaraba: "Prometida".

Los rumores de que ya se habían casado empezaron a circular el mes pasado, cuando la actriz fue vista con un sencillo anillo de oro en la mano izquierda, donde antes había estado su llamativo anillo de compromiso de Jessica McCormack. Los representantes de Zendaya y Holland no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

La pareja se conoció en el rodaje de Spider-Man: Homecoming en 2016, cuando Holland interpretaba al superhéroe y ella a su interés amoroso. Negaron los rumores de noviazgo durante años, hasta que unas fotos de paparazzi publicadas por Page Six en julio de 2021 mostraron a los dos besándose en un coche. La pareja rara vez comparte detalles sobre su relación, salvo algunos comentarios y publicaciones en las redes sociales.

Las bodas secretas no son inusuales entre las estrellas de Hollywood. Emma Stone, Jennifer Lawrence y Amanda Seyfried se casaron en secreto. Todavía hoy se sabe poco de ellas.

Mientras los influentes difunden cada vez más sus bodas y su vida amorosa para consumo público --algunos incluso han transmitido sus ceremonias en directo--, muchos famosos mantienen su vida romántica en secreto. Sin duda, esto crea mística.

Sadiba Hasan informa sobre el amor y la cultura para la sección Estilos de vida del Times.

Temas Relacionados

New York TimesZENDAYAHOLLAND

Últimas Noticias

El gobierno de España niega a EE. UU. el uso de sus bases militares para el ataque a Irán

Reportajes Especiales - News

El gobierno de España niega

Ellos odiaban hacer ejercicio. Los medicamentos para bajar de peso lo cambiaron todo

Reportajes Especiales - Lifestyle

Ellos odiaban hacer ejercicio. Los

Trump prevé una guerra de semanas y plantea escenarios contradictorios sobre el futuro de Irán

Reportajes Especiales - News

Trump prevé una guerra de

El ataque a Irán aumenta el temor en Cuba, ya bajo presión de EE. UU.

Reportajes Especiales - News

El ataque a Irán aumenta

¿Un mundo donde todo es gratis? Esa es la teoría de la "abundancia sustentable" de Elon Musk

Reportajes Especiales - Business

¿Un mundo donde todo es
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Usuarios pagarán más por tarifa

Usuarios pagarán más por tarifa de taxis ante orden de suspender la venta de gas natural por emergencia en Camisea

Brugada agradece a capitalinos por convertir el Zócalo CDMX en una ‘fiesta colectiva’ durante concierto de Shakira

‘DecoMasters’ expulsa a una de sus parejas con mayor proyección: “Hemos cometido muchos errores”

Cómo hacer un limpiador casero con cáscara de limón, vinagre y romero, libre de químicos y biodegradable

Secretario de Salud de Bogotá advirtió “riesgo total” de brote de sarampión si no se refuerzan las medidas en Colombia

INFOBAE AMÉRICA
Israel bombardea Beirut por segundo

Israel bombardea Beirut por segundo día consecutivo y la sede de la cadena Al Manar, vinculada a Hezbolá

EEUU instó a sus ciudadanos a abandonar inmediatamente más de una docena de países de Medio Oriente

Arabia Saudí confirma un incendio en la Embajada de EEUU en Riad tras ser alcanzada por dos drones

Emiratos denuncia una oleada de misiles balísticos contra su territorio procedentes de Irán

EEUU pide a sus ciudadanos abandonar 14 países en Oriente Próximo en medio de la oleada de ataques con Irán

ENTRETENIMIENTO

Christina Applegate habla de la

Christina Applegate habla de la pérdida de peso causada por la esclerosis múltiple: “Peligroso y aterrador”

Kate Hudson y una cita sorpresa en los Actor Awards 2026: por qué su hermano Oliver fue el gran protagonista

Kelly Ripa y el dilema del retiro: el consejo de Oprah y la importancia de seguir al aire

El hijo de Cher volvió a ser arrestado en menos de 48 horas por disturbios

Jonathan Lipnicki y su recuerdo de Ray Boyd, el niño de Jerry Maguire: “Tom Cruise decidió que yo era el indicado”