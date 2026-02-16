The New York Times

Estas paredes no solo hablan, también gimen y crujen

Reportajes Especiales - Lifestyle

Guardar

(Sexo, Amor y Bienes Raíces)

Cuando Matt O'Brien se trasladó de Toronto a Los Ángeles en 2016, decidió vivir en Hollywood, con la esperanza de que él y su mujer, ambos comediantes, estuvieran en el centro de la acción.

Sin embargo, las endebles paredes de su edificio de departamentos de los años 50 los hacían presenciar otro tipo de acción: el sonido de sus vecinos de arriba mientras tenían sexo.

"Nos preguntábamos si éramos unos perdedores. Estamos aquí sentados jugando Scrabble, aclarándonos la garganta", comentó O'Brien, de 40 años, recordando una tarde en la que el sexo se extendió hasta el balcón que tenían encima.

Para muchos habitantes de las ciudades, escuchar a los vecinos es una molesta realidad de la vida urbana. La línea de ayuda no urgente 311 de Nueva York, por ejemplo, recibió 463.349 quejas por ruido residencial solo en 2025, según datos públicos.

Sin embargo, cuando el escándalo se vuelve XXX, las cosas pueden ponerse incómodas, por no decir enloquecedoras. Los residentes afligidos a menudo recurren a internet para desahogarse y compartir soluciones, que van desde publicar mensajes educados en notas adhesivas hasta poner a todo volumen "Baby Shark" hasta que se acabe el ruido.

Ya que no le hicieron caso a las quejas vecinales, O'Brien encontró consuelo en TikTok, donde compuso una cancioncita con la letra "Now you're having sex too loud" (Ahora están teniendo sexo demasiado fuerte), con la melodía de "In the Hall of the Mountain King" de Edvard Grieg. Muy probablemente, tu departamento es más culpable que tus lujuriosos vecinos. "En lo que respecta a las paredes, el problema está en las construcciones más nuevas y modernas", aseguró Ned Shatzer, consultor acústico de Nueva York y fundador de Hush Soundproofing. Mientras que los edificios antiguos se basaban en materiales sólidos y de alta calidad, como el ladrillo, las estructuras contemporáneas suelen estar hechas de materiales más endebles, como el Sheetrock, que puede permitir que las ondas sonoras y las vibraciones se desplacen con más facilidad. Los códigos de construcción establecen normas para el aislamiento acústico, pero pueden presentar zonas grises. Una construcción de mala calidad, unida al anonimato y a la libertad sexual que permite vivir en la gran ciudad, puede hacer que los propietarios e inquilinos sepan más de sus vecinos de lo que esperaban. Sarah Rosenberg, especialista en comunicaciones que vive en Nueva York, se encontraba en una propiedad de alquiler en East Village en 2010, cuando se mudó una nueva pareja. "Pensé que tenía las paredes más gruesas del planeta", comentó. Eso fue hasta que empezaron a tener sesiones maratónicas de sexo que empezaban a las 10 de la noche y se prolongaban hasta altas horas de la madrugada. "Me estaba volviendo loca porque no podía dormir", aseguró Rosenberg, de 49 años. Las máquinas de ruido blanco, los ventiladores y los tapones para los oídos hicieron poco por ahogar el estruendo. Tampoco sirvieron los golpes en la puerta ni las súplicas al casero. Incluso fingió tener conversaciones telefónicas en voz alta consigo misma, con la esperanza de que la pareja captara la indirecta. "Había silencio durante un segundo, pero no importaba", afirmó Rosenberg. Mantener relaciones sexuales, por supuesto, no es ilegal, pero crear una conmoción irrazonable podría suponer una violación de la "garantía implícita de habitabilidad", una doctrina legal que garantiza que los inquilinos y los accionistas de las cooperativas tengan pisos seguros y habitables. "Si estás interfiriendo de forma irrazonable en la capacidad de tener una vida pacífica, entonces tienes que cambiar tu comportamiento", dijo Adam Leitman Bailey, abogado inmobiliario de Nueva York que suele ocuparse de casos de ruido entre vecinos, incluidos los de naturaleza más íntima. Si te encuentras con un vecino amoroso, Leitman Bailey recomienda siempre empezar con una conversación cortés y en persona, en lugar de tácticas pasivo-agresivas. "Conseguirás más con miel que con un bate", señaló. Aun así, los clientes suelen estar desesperados cuando Leitman Bailey recibe la llamada. "Lo han intentado todo", comentó. "Las personas que tienen relaciones sexuales no lo hacen una vez al mes, ni siquiera una vez a la semana. Voy a decir, para que conste, que mi primer pensamiento es: 'Que Dios los bendiga'". En esos casos, una carta enérgica suele funcionar, recomendó Leitman Bailey. Si eso no funciona, implicará al propietario, a la junta de la cooperativa o a la junta del condominio. Rosenberg simplemente esperó; en su opinión, el alquiler era demasiado bueno para renunciar a él. El día que sus vecinos acabaron por mudarse, lloró "de alegría", relató. Muchos edificios residenciales, incluidas las cooperativas, exigen un 80 por ciento de moqueta para amortiguar el ruido, pero a menudo eso no basta para mitigarlo. Por eso algunos propietarios deciden llamar a Shatzer, consultor acústico, que insonoriza techos y construye paredes secundarias nuevas para amortiguar el sonido. "Lo abordamos desde todos los ángulos", aseguró. Para algunos, la paz y la tranquilidad valen la pena. Simone Justice, antigua dominatriz, veterana educadora de BDSM y psicoterapeuta licenciada, puso especial cuidado en insonorizar la mazmorra que dirigía en Los Ángeles a principios de la década de 2000, como forma de respetar a sus clientes y vecinos. Además de construir una pared secundaria, Justice (que pidió ser identificada por su nombre profesional por motivos de privacidad) instaló paredes acolchadas y cortinas de terciopelo e instituyó una estricta norma de no gritar. "En el mundo del BDSM, el consentimiento es fundamental", aclaró, y eso incluye, en su opinión, el ruido. La policía nunca recibió una queja, dijo. Hay más medidas de bricolaje que pueden tomar los residentes, como contratar a un encargado de mantenimiento para que cubra con masilla acústica las cajas de los enchufes eléctricos, típicas culpables de las fugas de ruido; invertir en una cama más pesada o en un cabecero acolchado; o respaldar la cama con un cojín de neopreno. Si alquilas y este tipo de estrategias no te ayudan, quizá sea mejor que te vayas. "No vale la pena invertir tanto dinero en una propiedad ajena", concluyó Shatzer. El ruido es una realidad molesta de la vida urbana. Pero cuando el estruendo alcanza niveles inaceptables, los vecinos pueden encontrarse en una situación incómoda. (Nicolas Ortega/The New York Times)

Temas Relacionados

New York Times

Últimas Noticias

Cuatro pruebas para hacer en casa y saber si estás envejeciendo bien

Estas medidas no pueden garantizar tu salud futura, pero pueden indicarte la trayectoria en la que te encuentras

Cuatro pruebas para hacer en

Los precios de las viviendas en Venezuela suben mientras venezolanos en el exterior evalúan comprar

Reportajes Especiales - Business

Los precios de las viviendas

EE. UU. deporta a 9 migrantes en secreto, sin considerar sus protecciones legales

Reportajes Especiales - News

EE. UU. deporta a 9

Kamala Harris vendió su lista de correos electrónicos y pagó deudas de 2024

Reportajes Especiales - News

Kamala Harris vendió su lista

Es hora de decir adiós

Echaré de menos muchas cosas de ser columnista del Times, pero creo que he encontrado un proyecto y una causa a los que vale la pena dedicar el último capítulo de mi carrera

Es hora de decir adiós
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un sacerdote francés, apodado como

Un sacerdote francés, apodado como Beyoncé, bendice coches Ferrari para que los jóvenes se acerquen a Dios

Beca Rita Cetina 2026: calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre enero-febrero

Así fue la pelea que se armó tras la batalla de las flores en el carnaval de Barranquilla

‘La Gata’, cabecillas bandas criminales y capos del narcotráfico podrían recuperar sus predios: demanda tumbaría las medidas cautelares

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Steven Spielberg y Zoe Saldaña, entre los donantes a la familia de James Van Der Beek

Zelenski celebra la amistad de aliados de Ucrania con el premio de conferencia de Múnich

El Reina Sofía investigará la expulsión de 3 mujeres con banderas israelíes tras difundirse un video en redes sociales

La ESA lanza convocatoria para casi un centenar de becarios hasta el próximo 28 de febrero

Juicio en EEUU contra el padre del menor acusado de un tiroteo escolar en Georgia en 2024

ENTRETENIMIENTO

El apoyo de Marc Anthony

El apoyo de Marc Anthony a Bad Bunny por el Super Bowl 2026: “La música latina sigue rompiendo barreras”

“Nos moríamos de hambre cada día”: las acusaciones más fuertes de Adrianne Curry contra ‘America’s Next Top Model’

Marc Anthony responde a un fanático que le pidió hablar español en pleno show: “¡Cállate, cabr*n!"

Riffs inolvidables y acordes legendarios: 5 canciones que se pueden reconocer en los primeros segundos

Isabel Allende respalda la serie “La casa de los espíritus” y Prime Video apuesta por un estreno global