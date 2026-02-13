El gas natural de Venezuela podría ser un gran premio inicial

El país posee gas natural que podría extraerse y exportarse rápidamente, pero los problemas geopolíticos han obstaculizado su desarrollo.

Las reservas de petróleo de Venezuela pueden ser enormes, pero algunas de las mejores oportunidades para desarrollar los recursos del país con rapidez están mar adentro, en los depósitos de gas natural en las profundidades del lecho marino.

Muchos de estos yacimientos de gas se descubrieron hace décadas frente a la costa oriental del país, a lo largo de la frontera con Trinidad y Tobago, un país formado por dos islas principales. Pero permanecieron prácticamente intactos mientras Venezuela se centraba en extraer y vender petróleo.

Empresas como Shell, con sede en Londres, han querido producir este gas durante muchos años, mucho antes de que las fuerzas estadounidenses capturaran al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero. Esto contrasta con el interés por explotar los yacimientos petrolíferos venezolanos, algo que muchas de las mayores petroleras del mundo se muestran reacias a hacer. En parte, esto se debe a que Venezuela, que guarda celosamente sus activos petrolíferos, se ha mostrado más dispuesta a permitir a las empresas extranjeras el acceso a su gas natural.

"Esto es como un viejo juguete nuevo", dijo Antero Alvarado, consultor energético con sede en Caracas, la capital de Venezuela. "Nunca han abierto la caja".

Las sanciones que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto al gobierno de Venezuela y a su empresa petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, aún son uno de los mayores obstáculos para aumentar la producción de gas. Producir y vender mucho más gas natural venezolano requeriría también la cooperación con Trinidad y Tobago.

Muchos de los yacimientos de gas de Venezuela se encuentran a lo largo de la frontera marítima con el país insular, que, a diferencia de su vecino, dispone de la infraestructura necesaria para llevar el combustible a tierra y exportarlo. Pero la relación entre ambos países, separados por el idioma y por tan solo 11 kilómetros de mar, se deterioró el año pasado. (Trinidad, antigua colonia británica, habla inglés).

[Grandes yacimientos en alta mar se extienden en las aguas entre Venezuela y Trinidad y Tobago.]

A los dirigentes venezolanos les ha molestado la decisión de Trinidad de alinearse con Estados Unidos frente al gobierno de Maduro. Bajo el gobierno de Maduro, Venezuela mantenía relaciones aún más hostiles con otro vecino con vastas reservas energéticas, Guyana. No está claro si Delcy Rodríguez, vicepresidenta y sucesora de Maduro, planea reparar esas relaciones.

Dragón, un gigantesco yacimiento de gas que debe su nombre a las agitadas aguas que dividen Venezuela de Trinidad, se encuentra entre los más próximos a ser explotados. Hace muchos años, Venezuela intentó recuperar el gas enterrado allí antes de quedarse sin dinero, un esfuerzo desafortunado que se vio interrumpido por el hundimiento de una plataforma de exploración en 2010.

Finalmente, Venezuela accedió en 2023 a permitir que Shell explotara Dragón. La idea era que sería mucho más barato construir un gasoducto corto que conectara Dragón con la infraestructura existente en Trinidad en lugar de empezar de cero en Venezuela, que no tiene una terminal para exportar gas.

El hecho de que Venezuela necesite a su vecino para llevar su gas al mercado es una razón importante para que el proyecto tenga buenas posibilidades de avanzar, dijo Francisco Monaldi, quien dirige el programa de energía para América Latina en la Universidad Rice, en Houston.

"Venezuela no puede incumplir el acuerdo y monetizarlo en otro lugar como ha hecho con el petróleo, por lo que Shell puede estar relativamente segura al creer que Venezuela no cambiará las reglas", dijo Monaldi. Dragón y otro proyecto de gas a lo largo de la frontera marítima con Trinidad se encuentran entre los pocos yacimientos venezolanos nuevos que tienen buenas posibilidades de desarrollarse en los próximos cinco años, dijo.

BP, otra empresa energética londinense, declaró esta semana a Reuters que estaba solicitando permiso a Estados Unidos para llevar a cabo ese segundo proyecto, denominado Cocuina.

Los nuevos permisos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el viernes parecen dar a las empresas petroleras y gasísticas más margen para negociar con Venezuela y operar en el país.

"Están creando un entorno que permite a los actores existentes operar", dijo Rachel Ziemba, investigadora adjunta sénior del Center for a New American Security.

Shell declaró que estaba analizando lo que esas nuevas autorizaciones significaban para su proyecto de gas. BP no respondió a una solicitud de comentarios.

Si Dragón se pone en marcha, podría generar unos 500 millones de dólares al año en ingresos, estimó Luisa Palacios, expresidenta de la empresa refinadora estadounidense Citgo Petroleum, basándose en los recientes precios del gas natural. Los documentos del gobierno indican que al menos el 45 por ciento de esa cantidad iría a Venezuela en forma de impuestos y regalías, añadió.

Pero el proyecto ha avanzado de forma intermitente, atrapado entre ambos países y las políticas estadounidenses, que aún limitan las actividades de Shell.

"Se trata de oportunidades que podrían activarse en cuestión de meses, con unos cuantos miles de millones de dólares de inversión y producción en los próximos dos años", declaró Wael Sawan, director ejecutivo de Shell, a la CNBC la semana pasada.

Sus comentarios, pronunciados después de que Shell informara de sus beneficios, fueron un recordatorio de que los plazos del petróleo y el gas son largos, e incluso es posible que los proyectos avanzados no empiecen a producir antes de que el presidente Donald Trump haya dejado el cargo.

Taylor Rogers, vocera de la Casa Blanca, dijo que el gobierno de Trump estaba "trabajando con las autoridades interinas para que Venezuela vuelva a ser próspera" y "garantizar que las empresas petroleras y de gas puedan realizar inversiones sin precedentes" en el país.

El secretario de Energía, Chris Wright, expresó posteriormente su apoyo al desarrollo del gas de Venezuela.

"Se trata de un verdadero beneficio potencial para Trinidad y Tobago, un beneficio para el mercado mundial de gas natural licuado y un beneficio para Venezuela", declaró Wright a la prensa en Caracas, en referencia al mercado del gas que es enfriado para la exportación.

Más allá de las sanciones estadounidenses, aún habría que concretar detalles con Venezuela, como la forma exacta en que Shell procedería a extraer el gas.

Eso pondría a prueba la relación entre Venezuela y Trinidad, que alcanzó su punto más bajo el año pasado. En octubre, la Asamblea Nacional de Venezuela declaró "persona non grata" a la primera ministra de Trinidad y Tobago, después de que elogiara la actividad militar estadounidense en la región. Rodríguez declaró posteriormente que el gobierno de Venezuela interrumpía las negociaciones con Trinidad y Tobago y cancelaba los contratos de gas.

"Todas nuestras esperanzas y aspiraciones de obtener gas venezolano, gas de Dragón, parecían esfumarse", dijo Anthony Paul, quien anteriormente trabajaba en el ministerio de Energía de Trinidad.

La oficina de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, no respondió a las preguntas escritas. El ministro de Energía, Roodal Moonilal, declaró a la prensa el mes pasado que el gobierno de Trinidad no había recibido ninguna notificación de cancelación por parte de Venezuela. "Somos optimistas", dijo Moonilal.

El país insular ha estado muy interesado en obtener acceso a los yacimientos de gas de Venezuela porque su propia producción de gas ha ido disminuyendo, un duro golpe para una economía que depende en gran medida de la exportación de combustible y productos relacionados.

Por otra parte, Venezuela desperdicia gran parte del gas que produce y contribuye al cambio climático al dejarlo escapar o arder en un proceso conocido como quema en antorcha. En 2024, Venezuela quemó casi tanto gas como Estados Unidos, el mayor productor mundial de petróleo y gas, a pesar de producir mucha menos energía, según el Banco Mundial.

"Es de interés de todos que cooperemos para desarrollar conjuntamente esos recursos de gas natural", dijo Kevin Ramnarine, exministro de Energía de Trinidad y Tobago.

Más al oeste, cerca de Colombia, Eni y Repsol, de Italia y España, ya producen gas natural que Venezuela utiliza para generar electricidad. Venezuela solía pagar este gas con petróleo, que luego las empresas podían vender. Pero Estados Unidos endureció las sanciones tras la llegada de Trump al poder, y bloqueó tales pagos.

No quedó claro de inmediato si las exenciones concedidas el viernes permitirían a las empresas volver a aceptar pagos de Venezuela. Eni dijo que las estaba revisando; Repsol se negó a hacer comentarios.

Eni, que también tiene intereses en yacimientos petrolíferos venezolanos, estaría abierta a producir más siempre que pudiera volver a cobrar, dijo el portavoz, Roberto Carlo Albini.

Dicho esto, cualquier aumento en la producción de gas en el occidente del país estaría limitado por el consumo interno de Venezuela. Un gasoducto caduco conecta Venezuela con Colombia, pero habría que repararlo.

"La cuestión", dijo Monaldi, de la Universidad Rice, "es quién va a hacer esa inversión".

Anatoly Kurmanaev y Simon Romero colaboraron con reportería.

Rebecca F. Elliott cubre temas de energía para el Times.

Daniel Wood es un editor de gráficos del Times enfocado en cartografía y visualización de datos.

