En el universo 'Bridgerton', el baile cohesiona la trama

En la exitosa serie de Netflix, los bailes recrean uno de los pocos espacios donde las parejas de la época de la Regencia podían interactuar sin el yugo de la tradición.

"¿Una dama que no sabe bailar?". Para Benedict Bridgerton, la sola idea es desconcertante.

Pero ese es el caso de Sophie Baek, la heroína de la nueva temporada de Bridgerton, la popular serie de Netflix basada en las novelas románticas de la época de la Regencia de Julia Quinn. En el baile de máscaras que prepara el escenario para la gran historia de amor de esta temporada, Sophie consigue ocultar su rostro y su nombre. Pero tiene que admitir que no sabe bailar, lo que es una pista de su estatus social. (No es una "dama").

En Bridgerton, el baile refleja rituales y normas, conecta a los personajes, intensifica las emociones, hace avanzar la trama, crea espectáculo y trae al público --al otro lado del salón de baile y de la pantalla--dentro de la acción.

"Es la columna vertebral del espectáculo, no solo cuando los protagonistas viven su noviazgo", dijo Tom Verica, productor ejecutivo y director de la serie. "Hay tanto en la pompa y circunstancia y en las reglas del mundo que viene a través del baile", dijo, añadiendo que ilustra cómo la gente se comunicaba y se enamoraba.

Para Daphne Bridgerton y Simon Basset en la primera temporada, un baile bajo fuegos artificiales anuncia a la sociedad que se están cortejando. Y aunque la relación comienza como una treta, este y otros bailes revelan las verdaderas emociones que se esconden tras su falso noviazgo y ponen de relieve la facilidad con la que se mueven como pareja. Cuando Anthony Bridgerton y Kate Sharma finalmente admiten sus sentimientos el uno por el otro en la segunda temporada, encuentran su determinación para seguir una vida juntos --pese a las críticas-- con un baile en público, mirándose fijamente.

"Se trata de una poderosa comunicación no verbal que va más allá de los límites del diálogo", dijo Jack Murphy, el coreógrafo de la serie, quien tuvo preparación como actor. (Fue nominado a un Emmy por su trabajo en Bridgerton). El baile en la serie no es un adorno ni una mera diversión. "En Bridgerton solo bailamos cuando es necesario", dijo Murphy.

Bridgerton no siempre es históricamente exacta, empezando por su representación racialmente diversa de la nobleza británica en la época de la Regencia. Pero la importancia del baile refleja una realidad de la época, cuando los jóvenes de la clase alta a menudo tenían que bailar juntos en los ambientes sociales. Cheryl A. Wilson, autora de Literature and Dance in Nineteenth-Century Britain, dijo que había pocos espacios en los que las personas elegibles y solteras pudieran relacionarse con el sexo opuesto, y aún menos situaciones en las que pudieran tocarse de manera apropiada.

En palabras de Lady Whistledown, la columnista de chismes favorita de la serie: "Un movimiento escandaloso entre una pareja de solteros, un roce caprichoso o, líbrenos el cielo, un beso, desterraría a cualquier jovencita de sociedad hacia la ruina".

El modo en que un pretendiente cogía de la mano a una debutante o se movía por la pista de baile podía ser la única forma autorizada de comprobar su compatibilidad física. Por eso, dijo Wilson, el baile desempeñaba un papel importante en el mercado de los matrimonios. "Esta búsqueda aparentemente frívola del baile se convierte en una búsqueda económica de vida o muerte para las mujeres", dijo, "debido a la seguridad que conlleva el matrimonio".

Sophie, la hija ilegítima de un conde, creció bajo su tutela, pero su esposa le prohibió asistir a clases de baile y, tras la muerte de su padre, fue degradada a sirvienta con sobrecarga de trabajo. Cuando se cuela al baile de máscaras, se queda mirando el vals que se despliega ante ella.

Unas dos decenas de bailarinas con antifaces empiezan a dar vueltas antes de tomar a sus parejas. Cada una tiene un brazo doblado delante del torso y el otro por encima de la cabeza, con la muñeca flexionada y la palma de la mano hacia los enormes y relucientes candelabros, como bailarinas de caja de música.

"Está embelesada", dijo Murphy sobre la reacción de Sophie ante el baile. "Lo hice todo, en la medida de lo posible, asimétrico. Así que es muy hermoso, pero está roto, y eso es porque, en realidad, también sabemos que ella no pertenece". Al mismo tiempo, "no está asustada", añadió. "Se siente desesperadamente atraída por el movimiento, por esa libertad, ese abandono, ese remolino".

Ese vals es una de las cuatro coreografías que Murphy creó para el baile de máscaras. "Los fans me han dicho en los últimos cinco años: 'No podemos esperar a ver lo que haces", dijo. Planeó sus primeras ideas coreográficas en la cocina de su casa y cuando se sentía demasiado abrumado se recordaba a sí mismo: "Hazlo un baile a la vez".

Una de las escenas más importantes de la primera mitad de la temporada (la segunda parte llega a Netflix el 26 de febrero) se produce después de que Sophie confiesa que no sabe bailar. Benedict la lleva a una terraza privada y le enseña a bailar el vals. Le muestra la reverencia adecuada, el marco y un sencillo paso. Cuenta suavemente. Un, dos, tres. Un, dos, tres.

"¿Cuándo hemos visto a Benedict Bridgeton ser tan fabulosamente empático?" Murphy dijo. "Está enseñando, está educando". Murphy dijo que cuando vio esta escena en pantalla grande en el estreno --"posiblemente una de mis escenas favoritas de Bridgerton" --, lloró. "Porque resume todo lo que creo en el drama del baile".

El vals, un baile nuevo en Inglaterra en la época en que tiene lugar Bridgerton, es una elección acertada para las insinuaciones de pasión y transgresión del episodio. "El gran escándalo" del vals, dijo Wilson, fue "el cambio de lo que se llama un baile de pareja abierta, en el que se cambia de acompañante, a un baile de pareja cerrada, en el que solo se tiene una en todo momento".

A diferencia de la cuadrilla, por ejemplo, que también aparece en Bridgerton, el vals tiene un ritmo más cerrado y sostenido, a veces con pasos giratorios, por lo que una pareja joven podría dejarse llevar. Esta nueva forma de baile, al límite de lo correcto, pone en marcha un romance que también cambiará las expectativas sociales y trastocará los límites de clase.

Wilson, admiradora de Bridgerton, dijo que el baile en la serie es "en gran medida exacto", aunque ella no ve ninguna obra de época con una lente estricta. "Es una interpretación de un momento histórico al servicio de una trama".

Eso es lo que se pretende en Bridgerton, dijo Murphy. "Es híbrida. Entiende el mundo de la Regencia, pero es muy respetuosa con su público", quien es del siglo XXI. La música a menudo va más allá para conectar con el público, utilizando exuberantes interpretaciones instrumentales de éxitos contemporáneos, como en el baile de máscaras, "DJ Got Us Fallin' in Love" de Usher. La música y el movimiento pretenden impulsar y realzar el drama de un modo legible para los espectadores modernos.

A Sophie y Benedict les esperan más bailes. "Lo que va a ocurrir, no creo que esto sea adelantar nada, es la evolución de su relación", dijo Verica. En el baile de resolución, "cuando se liberan un poco de la sociedad" -y de su juicio- "están en igualdad de condiciones".

"El baile, añadió, "realmente ayuda a imitar ese viaje".