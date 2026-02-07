Cómo sobrevivir cuando se quiebra el hielo y caes al agua

¿La regla fundamental? No entres en pánico. Tienes más tiempo del que crees para salir por ti mismo o esperar a que llegue la ayuda, dijo un experto.

Dos rescates y tres muertes la semana pasada en Estados Unidos ponen de relieve los peligros de caminar sobre hielo fino.

Aunque las temperaturas están por debajo del punto de congelación en muchas partes del país, el agua de estanques, lagos y ríos tiene que convertirse en un bloque de hielo de diez centímetros de grosor para que la mayoría de la gente pueda caminar encima de él con seguridad, según los científicos.

La regla general es que se necesitan al menos cuatro días y noches consecutivos de temperaturas bajo cero para formar hielo sobre el que se pueda caminar con seguridad. Se necesitan al menos 12,5 cm para un vehículo todoterreno, y 15 cm para una moto de nieve.

El viernes, unos transeúntes rescataron de un estanque a un niño de 13 años en Colorado Springs, y el sábado un niño de 11 años fue rescatado en un estanque de Holly Springs, Carolina del Norte.

Pero, también la semana pasada, tres chicos murieron en Texas tras caer en un estanque cubierto de hielo.

En muchos lugares también es ilegal caminar o patinar sobre masas de agua heladas. El domingo, la policía de Filadelfia les recordó a los residentes que "el hielo de los ríos no es tan grueso como parece: el agua en movimiento que hay debajo lo debilita y las condiciones pueden cambiar rápidamente".

El hielo azul claro es señal de hielo de alta densidad, y la señal más fuerte de seguridad. El hielo blanco, que se forma cuando la nieve se derrite y se vuelve a congelar, o cuando el agua inunda la superficie, está lleno de burbujas de aire y es más riesgoso. El hielo gris fangoso es señal de derretimiento y no es seguro.

Si te caes porque se quiebra el hielo debajo de ti, la regla fundamental para víctimas y transeúntes es no dejarse llevar por el pánico, dicen los expertos.

Aunque parezca paradójico, el tiempo está de tu parte.

"Mucha gente piensa que te da hipotermia en cuestión de minutos, y la mayoría de la gente entiende que puedes morir de hipotermia", dijo Gordon Giesbrecht, experto en fisiología del frío y la hipotermia, y profesor titular de la Universidad de Manitoba. "Así que eso lleva a la gente a pensar de manera errónea que van a morir de hipotermia rápidamente" y a "tomar malas decisiones".

He aquí las mejores formas de mantenerse con vida tras caer en el agua cuando se rompió el hielo, según Giesbrecht, quien se ha caído repetidamente a través del hielo con fines científicos.

Lo que debes hacer como víctima

Recuerda el principio '1-10-1'

El principio "1-10-1" es la mejor estrategia para seguir con vida, dijo Giesbrecht.

Tienes un minuto para controlar la respiración; 10 minutos antes de que el agua fría frustre tu capacidad de utilizar eficazmente brazos y piernas, y una hora antes de perder el conocimiento.

Relájate y respira hondo

"Puede que estés hiperventilando", dijo. "Esa es la respuesta fría y brusca que suele producirse".

Oblígate a respirar hondo y despacio para controlarte.

Intenta poner los brazos sobre la plataforma de hielo

Una vez que tengas los brazos sobre la plataforma, estíralos.

"Con suerte, se congelarán en el hielo antes de que quedes inconsciente, y entonces no resbalarás bajo el hielo y te ahogarás", dijo Giesbrecht.

Tener los brazos congelados en la plataforma de hielo "amplía la ventana de oportunidad para el rescate", dijo Giesbrecht. "Es la diferencia entre hundirte bajo el hielo al cabo de cuatro minutos o que alguien te encuentre más o menos una hora después y aún pueda salvarte".

Ten en cuenta que ahora pesas más porque el agua ha empapado tu ropa.

Determina la mejor dirección para salir

"A menudo es por donde acabas de llegar", dijo. Recuerda que el hielo roto es más débil que antes.

Prueba el método de patear y tirar

No intentes salir como lo harías de una piscina. Una vez que tengas los brazos estirados sobre el hielo, patea con los pies, y entonces tu cuerpo quedará en forma horizontal cerca de la superficie del agua.

"Da patadas como un loco y tira de ti a lo largo del hielo", dijo. "Así te moverás de manera horizontal en lugar de intentar levantarte".

Inténtalo varias veces, si es necesario.

No te pongas de pie

Deslízate hacia delante sobre los brazos hasta que sientas que has alcanzado el hielo más fuerte.

No te fatigues

"Descansar no te hará más fuerte porque te estás enfriando", dijo Giesbrecht. "Cuando hagas cuatro o cinco intentos, eso será suficiente, y entonces tendrás que parar", porque la situación empeorará con el agotamiento.

Lo que tienes que hacer para rescatar a otro

No corras hacia el agujero

Recuerda que el hielo roto es ahora más débil.

"Hay muchas historias de personas que corren para intentar ayudar a alguien que se ha caído y se convierten ellas mismas en víctimas", dijo.

Giesbrecht reconoció que decirles a los posibles rescatadores que no corran hacia el hielo es un consejo muy difícil de seguir.

"Si es tu hijo, probablemente irás de todos modos", dijo. "Si es tu mascota, probablemente irás de todos modos, pero no deberías".

Quien corra tras un perro que se ha caído porque se quebró el hielo pesará más, y también se sumergirá.

Habla con la víctima

Hablar a la víctima en tono tranquilo puede desempeñar un papel importante en el rescate, dijo Giesbrecht.

"Diles que se pongan de cara a ti, que pongan los brazos en el hielo, que pataleen y tiren", dijo. "Y convéncelos para que se muevan hacia ti".

Lanza una cuerda de rescate a la víctima

Busca una cuerda, una extensión de cable de exterior, una manguera o cualquier cosa que sea larga. Si eso no funciona, quizá tengas que acercarte más para alcanzarlos con algo como la rama de un árbol.

"Muchas de estas zambullidas ocurren en zonas residenciales, en un estanque, o cerca de una casa, en un río o en algo parecido a un estanque de granja", dijo Giesbrecht. "Así que puede que haya objetos útiles cerca".

Si crece la desesperación, pide ayuda

Si estos pasos no funcionan, los expertos creen que lo mejor es no intentar efectuar un rescate, ya que lo más probable es que los transeúntes carezcan del equipo adecuado, como dispositivos de flotación y protección térmica, o de formación.

Lo mejor que puede hacer un transeúnte es pedir ayuda inmediatamente.

Es primordial recordar que las víctimas tienen una hora o más antes de morir de hipotermia.

Es el momento de que intervengan profesionales capacitados para rescatarlos.

"No te conviertas tú mismo en víctima", dijo. "Hay demasiadas historias de ese tipo".

Adeel Hassan es reportero del Times. Radica en Nueva York, y cubre noticias de último momento y otros temas.