Estos son los hombres poderosos mencionados en el nuevo lote liberado de los archivos Epstein

Elon Musk, Richard Branson y Sergey Brin fueron algunas de las personas que intercambiaron mensajes con Jeffrey Epstein o lo visitaron, según los documentos recién publicados.

El Departamento de Justicia publicó el viernes el lote más grande de archivos sobre Jeffrey Epstein hasta la fecha, una fracción gigantesca que incluye tres millones más de páginas de documentos y miles de videos e imágenes.

Los documentos arrojan nueva luz sobre las relaciones del financiero caído en desgracia con varias figuras destacadas, como Elon Musk, Bill Gates y el secretario de Comercio Howard Lutnick. También contienen un número significativo de pistas no corroboradas para las fuerzas de seguridad.

He aquí lo que los archivos mostraron sobre varios de esos hombres:

El presidente Donald Trump

Los archivos contenían, al parecer, al menos 4500 documentos que mencionaban a Donald Trump. Uno de ellos era un resumen que los funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI) recopilaron el verano pasado a partir de más de una decena de pistas del público que implicaban a Trump y a Epstein, según los correos electrónicos publicados el viernes por el Departamento de Justicia.

No está claro por qué los investigadores elaboraron el resumen, que incluye acusaciones de abusos sexuales por parte de Epstein y Trump. Los correos electrónicos no incluían ninguna prueba que los corroborara, y The New York Times no describe los detalles de afirmaciones no verificadas.

Trump ha negado cualquier delito relacionado con Epstein. En respuesta a una solicitud de comentarios, la Casa Blanca se remitió a un comunicado público del Departamento de Justicia, que decía que los documentos del viernes "pueden incluir imágenes, documentos o videos falsos o presentados de forma falsa".

Muchos de los otros documentos eran artículos periodísticos o correos electrónicos que hacían referencia a Trump.

Bill Gates

Según los correos electrónicos dados a conocer, Epstein redactó notas dirigidas a Gates y sobre él en 2013, en las que daba a entender que mantenía relaciones sexuales extramatrimoniales. Un representante de Gates calificó las acusaciones de "absolutamente absurdas y completamente falsas".

En un correo electrónico, Epstein escribió que había ayudado a Gates a adquirir medicinas "para hacer frente a las consecuencias del sexo con chicas rusas", y que le había facilitado citas a Gates con mujeres casadas.

No estaba claro si Epstein llegó a enviar los correos electrónicos a Gates. Epstein escribió los mensajes sobre Gates poco después de que fracasara su intento de mediar en una operación entre la fundación de Gates y JPMorgan Chase, lo que privó a Epstein de lo que esperaba que fuera una fuente importante de ingresos.

Howard Lutnick

Los archivos revelan que Lutnick, ahora secretario de Comercio, planeó una visita a la isla de Epstein en 2012, aunque anteriormente había dicho que cortó lazos con Epstein hacia 2005.

Cuando se le contactó por teléfono el viernes, Lutnick dijo que no podía hacer comentarios sobre la visita a la isla porque no había visto los últimos documentos de Epstein.

"No pasé nada de tiempo con él", dijo Lutnick. Luego colgó.

Los documentos sugieren que la visita tuvo lugar. La reunión se fijó para el 23 de diciembre de 2012. Un día después, un asistente de Epstein reenvió a Lutnick un mensaje que decía: "Qué gusto verte".

Richard Branson

Un intercambio de correos electrónicos de 2013 entre Branson, el multimillonario británico, y Epstein sugiere que ambos mantenían una relación cálida y familiar, construida al menos parcialmente en torno a su interés por las mujeres.

En un correo electrónico del 11 de septiembre de 2013, Branson, fundador del Grupo Virgin, escribió a Epstein: "Fue un placer verte ayer". Y añadió: "En cualquier momento que estés por la zona me encantaría verte. ¡Siempre y cuando traigas a tu harén!".

Un representante del grupo Virgin dijo que Branson había enviado el correo electrónico poco después de recibir a Epstein en una reunión grupal de negocios en la isla privada que Branson posee en las Islas Vírgenes Británicas. Epstein llegó a la reunión con tres mujeres adultas, a quienes se refirió como su "harén", y que no asistieron a la reunión, dijo el representante.

"Cualquier contacto que Richard y Joan Branson hayan tenido con Epstein tuvo lugar solo en unas pocas ocasiones hace más de 12 años, y se limitó a entornos de grupo o de negocios", dijo el representante en un comunicado. "Richard cree que las acciones de Epstein fueron aborrecibles y apoya el derecho a la justicia de sus numerosas víctimas".

Elon Musk

Epstein y Musk intercambiaron varios mensajes entre 2012 y 2014, en los que compararon sus agendas a fin de encontrar tiempo para reunirse en Florida o en el Caribe, según los documentos.

"Si encuentras algo de tiempo, ven a visitarme a mi isla" en el Caribe, escribió Epstein a Musk el 25 de septiembre de 2012, e instó al multimillonario: "trae a tu amiga o amigas".

"Suena bien, intentaré ir", respondió Musk.

A lo largo de los años, el empresario tecnológico ha negado haber visitado la isla del financiero caído en desgracia. En una publicación en las redes sociales en septiembre, Musk escribió que Epstein "intentó hacer que fuera a su isla y me NEGUÉ".

Pero varios correos electrónicos muestran que Musk se echó atrás en los planes que habían hecho los dos hombres.

Musk escribió el sábado en una publicación en X, la red social de la que es propietario: "Mantuve muy poca correspondencia con Epstein y rechacé repetidas invitaciones para ir a su isla o volar en su 'Lolita Express', pero era muy consciente de que algunos correos electrónicos con él podían ser malinterpretados y utilizados por detractores para manchar mi nombre".

Steve Tisch

Epstein intercambió mensajes a lo largo de 2013 con Tisch, uno de los propietarios del equipo de fútbol americano New York Giants.

En algunos de los intercambios, Epstein parecía relacionar a Tisch con mujeres de grupos étnicos particulares y describía sus cuerpos en términos vulgares.

En más de una ocasión, Tisch utilizó términos de argot para preguntar a Epstein si una mujer a la que estaba describiendo era una trabajadora sexual. En uno de esos intercambios, en abril de 2013, Epstein pidió a Tisch que le enviara su número de teléfono porque no quería que quedara constancia de las conversaciones.

En un comunicado, Tisch dijo: "Tuvimos una breve relación en la que intercambiamos correos electrónicos sobre mujeres adultas y, además, hablamos de películas, filantropía e inversiones. No acepté ninguna de sus invitaciones y nunca fui a su isla. Como todos sabemos ahora, era una persona terrible y alguien con quien lamento profundamente haberme asociado".

Príncipe Andrés

"Tengo una amiga con la que creo que te gustaría cenar", escribió Epstein al príncipe Andrés del Reino Unido en 2010. En un correo electrónico posterior, Epstein añadió que la "amiga" tenía 26 años, era rusa, inteligente, guapa y digna de confianza. El príncipe respondió que estaría "encantado" de conocer a la mujer.

Unas horas más tarde, volvió a escribir a Epstein para preguntarle: "¿Qué le has contado de mí y le has dado también mi correo electrónico?".

El intercambio de correos electrónicos añade nuevos detalles a lo que se ha sabido públicamente sobre la larga amistad entre Epstein, delincuente sexual convicto, y Andrew Mountbatten-Windsor, como se le conoce ahora. En octubre, el príncipe fue despojado de sus títulos reales después de que otras revelaciones mostraron el alcance de su cercanía con Epstein.

Alrededor de 2001, Epstein traficó con una adolescente para el príncipe Andrés, quien mantuvo relaciones sexuales con ella en varias ocasiones, según los documentos legales presentados posteriormente por la mujer, Virginia Roberts Giuffre. Mountbatten-Windsor ha negado repetidamente las acusaciones de Giuffre y cualquier delito relacionado a su amistad con Epstein.

Sergey Brin

Brin, cofundador de Google y uno de los hombres más ricos del mundo, visitó la isla privada de Epstein cerca de St. Thomas, hizo planes para cenar en la casa de Epstein en el Upper East Side y mantuvo correspondencia con Ghislaine Maxwell, compañera de Epstein durante mucho tiempo y coconspiradora convicta, según los documentos publicados el viernes.

"Las cenas en lo de Jeffrey siempre son felizmente informales y relajadas", escribió Maxwell a Brin en abril de 2003. "Estoy con ganas de verte".

Se sabe desde hace tiempo que Epstein presentó a ejecutivos de JPMorgan a Brin, cuyo patrimonio neto supera los 250.000 millones de dólares, lo que ayudó al banco a conseguirlo como cliente.

Sarah Ransome, una de las acusadoras de Epstein, afirmó en documentos judiciales en 2024 que había conocido a Brin y a su entonces prometida, Anne Wojcicki, en la isla de Epstein, lugar que fue el centro de su operación de tráfico sexual durante muchos años. Uno de los antiguos capitanes de barco de Epstein dijo a The New York Times a principios de este año que había visto a Brin en la isla más de una vez.

Brin y Wojcicki no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Colaboraron con reportería Ashley Ahn, Mike Baker, Michael C. Bender, Coral Davenport, Debra Kamin, Sharon LaFraniere, Ryan Mac, Michael Rothfeld, Jessica Silver-Greenberg y Jenny Vrentas.

Colaboraron con reportería Ashley Ahn, Mike Baker, Michael C. Bender, Coral Davenport, Debra Kamin, Sharon LaFraniere, Ryan Mac, Michael Rothfeld, Jessica Silver-Greenberg y Jenny Vrentas.