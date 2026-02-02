Costa Rica elige a Laura Fernández como su próxima presidenta

Los comicios se vieron empañados por una violencia sin precedentes en el país centroamericano. La candidata del oficialismo será presidenta.

Laura Fernández, candidata elegida personalmente por el presidente saliente como su sucesora, ganó las elecciones presidenciales de Costa Rica el domingo tras presentarse con una plataforma de mano dura contra la delincuencia, según un recuento preliminar de los votos.

La politóloga de 39 años es la segunda mujer que llega a la presidencia de Costa Rica.

Fernández, apuntalada por la popularidad del presidente Rodrigo Chaves, alcanzó el umbral necesario para ganar en la primera vuelta de la votación, una hazaña que ningún candidato presidencial había logrado en más de una década.

Los primeros resultados mostraban que había obtenido casi el 50 por ciento de los votos, mientras que sus oponentes más cercanos, un tecnócrata y una ex primera dama, quedaban significativamente rezagados, con un 33 por ciento y un 5 por ciento, respectivamente. Hasta el domingo por la noche, hora local, se habían procesado alrededor del 85 por ciento de los votos del país.

El año pasado, la autoridad electoral del país consideró que Chaves había utilizado su poder en el cargo para hacer campaña a favor de Fernández, una táctica prohibida por la Constitución. El presidente no podía optar a un mandato consecutivo, pero se considera probable que reciba un puesto importante en el nuevo gabinete.

"Porque desde el día número uno, usted confió en mí, usted creyó en mí y usted supo valorar mis méritos propios y darme la confianza para ser hoy la presidenta electa de Costa Rica", dijo Fernández, exfuncionaria del gobierno de Chaves, a su mentor en una videollamada televisada tras anunciarse los resultados preliminares. "Créame que su trabajo, su legado en beneficio de este pueblo bendito está en buenas manos".

Con su victoria, el movimiento populista de Chaves, que ha emprendido medidas para desmantelar muchas de las instituciones del país --como la modificación de la Corte Suprema y la obstrucción de la labor de los organismos de control--, seguirá en el poder al menos cuatro años más.

Esta es una noticia en desarrollo. Pronto se publicará la versión completa.