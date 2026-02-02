The New York Times

Costa Rica elige a Laura Fernández como su próxima presidenta

Reportajes Especiales - News

Guardar

Los comicios se vieron empañados por una violencia sin precedentes en el país centroamericano. La candidata del oficialismo será presidenta.

Laura Fernández, candidata elegida personalmente por el presidente saliente como su sucesora, ganó las elecciones presidenciales de Costa Rica el domingo tras presentarse con una plataforma de mano dura contra la delincuencia, según un recuento preliminar de los votos.

La politóloga de 39 años es la segunda mujer que llega a la presidencia de Costa Rica.

Fernández, apuntalada por la popularidad del presidente Rodrigo Chaves, alcanzó el umbral necesario para ganar en la primera vuelta de la votación, una hazaña que ningún candidato presidencial había logrado en más de una década.

Los primeros resultados mostraban que había obtenido casi el 50 por ciento de los votos, mientras que sus oponentes más cercanos, un tecnócrata y una ex primera dama, quedaban significativamente rezagados, con un 33 por ciento y un 5 por ciento, respectivamente. Hasta el domingo por la noche, hora local, se habían procesado alrededor del 85 por ciento de los votos del país.

El año pasado, la autoridad electoral del país consideró que Chaves había utilizado su poder en el cargo para hacer campaña a favor de Fernández, una táctica prohibida por la Constitución. El presidente no podía optar a un mandato consecutivo, pero se considera probable que reciba un puesto importante en el nuevo gabinete.

"Porque desde el día número uno, usted confió en mí, usted creyó en mí y usted supo valorar mis méritos propios y darme la confianza para ser hoy la presidenta electa de Costa Rica", dijo Fernández, exfuncionaria del gobierno de Chaves, a su mentor en una videollamada televisada tras anunciarse los resultados preliminares. "Créame que su trabajo, su legado en beneficio de este pueblo bendito está en buenas manos".

Con su victoria, el movimiento populista de Chaves, que ha emprendido medidas para desmantelar muchas de las instituciones del país --como la modificación de la Corte Suprema y la obstrucción de la labor de los organismos de control--, seguirá en el poder al menos cuatro años más.

Esta es una noticia en desarrollo. Pronto se publicará la versión completa.

Temas Relacionados

New York Times

Últimas Noticias

Estos son los hombres poderosos mencionados en el nuevo lote liberado de los archivos Epstein

Reportajes Especiales - News

Estos son los hombres poderosos

El año de Bad Bunny: recibe el Grammy al mejor álbum

Reportajes Especiales - Lifestyle

El año de Bad Bunny:

Bad Bunny dice 'fuera ICE' en los Grammy

Reportajes Especiales - Lifestyle

Bad Bunny dice 'fuera ICE'

La ONU advierte que corre peligro de colapso financiero por cuotas impagas

Reportajes Especiales - News

La ONU advierte que corre

Otros 2 alumnos de una misma escuela, en custodia federal por operativos migratorios

Reportajes Especiales - News

Otros 2 alumnos de una
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gustavo Petro llegó a Washington,

Gustavo Petro llegó a Washington, Estados Unidos, para la reunión con Donald Trump mañana

Las 7 polémicas que rodean a Adán Augusto López tras dejar la coordinación de Morena en el Senado

Prorrogaron una vez más la intervención de los medios de comunicación públicos

Tinka del 1 de febrero de 2026: revisa aquí los números ganadores

Así van las encuestas en Aragón: el PSOE de Pilar Alegría puede cosechar una derrota histórica

INFOBAE AMÉRICA
Zelenski denuncia el "crimen" del

Zelenski denuncia el "crimen" del ataque ruso a un autobús, prueba de su "escalada"

(Crónica) City y Aston Villa fallan y el United dobla el efecto Carrick

Machado afirma que será presidenta de Vezuela "cuando llegue el momento"

El Gobierno portugués aprueba 2.500 millones en ayudas para afectados por la tormenta 'Kristin'

La española Sorribes estrena el casillero de victorias en Cluj-Napoca

ENTRETENIMIENTO

A 47 años de la

A 47 años de la muerte de Sid Vicious: su relación con Nancy, su paso por los Sex Pistols y el eterno legado en la historia del punk

Shakira cumple 49 años: de “Pies Descalzos” a su colaboración con Bizarrap, los hitos que definieron su carrera

Premios Grammy: Lista completa de los ganadores

Bad Bunny explicó por qué no pudo cantar en los Grammy 2026

Justin Bieber regresó a los Premios Grammy con una actuación en solitario y así reaccionó su esposa Hailey