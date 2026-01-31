Trump y Einstein son mencionados en un documento de pistas recibidas por el FBI

Este verano, los investigadores federales recopilaron un resumen de las acusaciones contra Trump que habían llegado a través de la línea pública de denuncias de la agencia. El Times no ha corroborado las acusaciones.

Funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI por su sigla en inglés) elaboraron el verano pasado un resumen de más de una decena de pistas recibidas por la agencia en relación con el presidente Donald Trump y Jeffrey Epstein, según correos electrónicos publicados el viernes por el Departamento de Justicia.

No está claro por qué los investigadores reunieron el resumen, que incluye acusaciones de abusos sexuales por parte de Epstein y Trump. Los correos electrónicos no incluían ninguna evidencia que los corroborara y The New York Times no describe los detalles de las acusaciones no verificadas.

Los correos electrónicos resumían las pistas enviadas al Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas del FBI en Virginia Occidental, que recibe un gran volumen de llamadas de todo el país y permite a los ciudadanos enviar denuncias sobre delitos a la agencia.

Los correos electrónicos no indican cuándo se recibieron las pistas. Algunos de los supuestos incidentes se refieren a pistas cuyos documentos subyacentes han sido publicados anteriormente por el gobierno.

Todd Blanche, fiscal general adjunto, dijo en una conferencia de prensa el viernes que la Casa Blanca no había participado en la revisión de los documentos de Epstein. También dijo que no había material en los archivos que pudiera originar nuevas acciones penales.

En respuesta a una solicitud de comentarios, la Casa Blanca se remitió a una declaración pública del Departamento de Justicia, en la que se afirmaba que los documentos del viernes "pueden incluir imágenes, documentos o videos falsos o falsificados". También dijo que algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI antes de las elecciones de 2020.

Los enlaces a los correos electrónicos, que se publicaron con millones de otros documentos relacionados con Epstein en el sitio web del Departamento de Justicia el viernes por la mañana, dejaron de funcionar durante unas horas, pero luego se restablecieron.

Una portavoz del Departamento de Justicia dijo que el documento en cuestión estaba caído "por sobrecarga".

En una publicación anterior del mes pasado, funcionarios del Departamento de Justicia publicaron, y luego retiraron, una imagen de muchas fotografías, incluida una foto de Trump, en un aparador. Los funcionarios del Departamento dijeron que la retiraron para asegurarse de que no incluyera imágenes de ninguna víctima, y luego volvieron a publicar la imagen en su biblioteca en línea de los documentos de Epstein.

Un segundo resumen de la misma cadena de correo electrónico publicado el viernes, que también incluía las pistas enviadas a la oficina del fiscal del distrito sur de Nueva York, sugería que los investigadores habían seguido al menos algunas de las pistas. Las notas indicaban que algunas pistas carecían de credibilidad. Algunos de los informadores no facilitaron información de contacto para los investigadores.

El documento registra los esfuerzos realizados para investigar algunas de las pistas. Pero los nombres de los informadores estaban censurados, al igual que las entradas de una columna del segundo documento titulada "antecedentes penales". No está claro cuál fue el resultado final de los esfuerzos de seguimiento del departamento.

