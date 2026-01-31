The New York Times

En 'Mr. Nobody contra Putin' un maestro documenta la propaganda bélica en la escuela

Un maestro de primaria en Rusia documenta los esfuerzos del gobierno por inculcar mensajes pro guerra a sus estudiantes.

"El amor por tu país no consiste en colgar una bandera", dice Pavel Talankin, maestro de primaria en Karabash, Rusia, en el documental Mr. Nobody contra Putin. Se trata de tener el valor de decir: "Tenemos un problema".

Talankin es el héroe de Mr. Nobody, un retrato eficaz de la resistencia de un hombre frente a la política educativa patriótica del presidente Vladimir V. Putin.

Como videógrafo escolar y coordinador de eventos, Talankin es un mentor simpático, conocido por ofrecer a los alumnos un espacio progresista. Pero tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, su trabajo cambió. El gobierno empezó a exigir que los docentes impartieran un plan de estudios favorable a la guerra y registraran en video las clases para demostrar su cumplimiento.

Al principio, Talankin ensaya formas discretas de protesta, como poner por los altavoces la versión de Lady Gaga del himno estadounidense, "The Star-Spangled Banner", en lugar del himno nacional ruso. Encuentra un propósito más definido cuando decide usar sus grabaciones como material para un documental clandestino sobre la propaganda en el aula, y se conecta con David Borenstein, un cineasta documental estadounidense afincado en Dinamarca, que empieza a realizar la película que hoy vemos.

Este enfoque en la disonancia personal de Talankin lo coloca en el centro de una película a la que quizá le habría convenido más subrayar el adoctrinamiento que documenta. El documental intenta elevar la tensión de la historia del maestro envolviendo sus esfuerzos en un clima de peligro, temor o angustia. Pero esos intentos de dramatización resultan mucho menos convincentes que las imágenes en bruto y perturbadoras que Talankin capta, como una escena en la que se instruye a niños pequeños para marchar por un pasillo, como si se estuvieran preparando para la batalla.

Mr. Nobody contra Putin No clasificada. Duración: 1 hora y 30 minutos. En cines.

