El microbioma capilar y los secretos que el pelo revela sobre la salud física y emocional

A la vez profundamente personal y sometido a escrutinio público, el pelo se sitúa en el límite entre la biología y la identidad. Pocos atributos están tan ligados a la cultura, la belleza y la expresión como los mechones que enmarcan nuestros rostros y cubren nuestra piel.

Tenemos cerca de 100.000 folículos pilosos en el cuero cabelludo y muchos más en todo el cuerpo, explica Maksim Plikus, biólogo celular de la Universidad de California, campus Irvine. Cada uno de ellos es como una impresora 3D, en donde crece un mechón de pelo y el pigmento que le da color.

Estos mechones están formados principalmente por queratina, una proteína resistente que también se encuentra en las uñas. Pero son mucho más que materia muerta: el pelo es una maravilla de la biología, un sensor para el cerebro y un archivo de secretos corporales.

Hemos preguntado a los expertos lo que todo el mundo debería saber sobre el pelo.

El pelo te protege

Según Ralf Paus, dermatólogo de la Universidad de Miami, en el interior de los folículos pilosos hay un zoológico microbiano repleto de bacterias, virus y hongos. Aunque hayas oído hablar del microbioma intestinal, también tienes un microbioma capilar, que aleja a los gérmenes nocivos y reduce el riesgo de infecciones. Según Paus, los microbios del interior de los folículos pilosos pueden incluso ayudar a que crezca el pelo y a mejorar su color.

Cuando te haces rasguños, cortes u otras heridas leves, el pelo también ayuda a curar estas heridas. En concreto, el organismo moviliza células madre del interior de los folículos pilosos para que migren a la herida y se transformen en nuevas células cutáneas, explica Plikus. “Cuando la herida se cura, las células madre vuelven a su trabajo diario de hacer crecer el pelo”, añadió.

Es una antena

Los folículos pilosos son como detectores de movimiento para el cerebro, envueltos en terminaciones nerviosas que se activan al menor roce o brisa, explica Angela Christiano, genetista molecular que estudia los trastornos capilares en la Universidad de Columbia. Por ejemplo, si un insecto se acerca a los ojos, las pestañas lo detectan y, por reflejo, parpadean.

La piel peluda tiene nervios que alimentan los centros emocionales del cerebro, por eso una caricia suave o que alguien te acaricie el pelo puede resultar agradable. Por el contrario, depilarse las cejas con pinzas o con cera es bastante doloroso, ya que se arranca el pelo del folículo, mientras que el afeitado solo se siente levemente, ya que el pelo se corta por encima de la superficie de la piel.

De manera sorprendente, los folículos pilosos también contienen receptores de olor y sabor amargo que parecen influir en el crecimiento del vello, según Paus. Los primeros datos sugieren que ciertas fragancias parecen estimular el crecimiento del pelo, mientras que otras podrían inhibirlo, aunque es necesario seguir investigando.

Los folículos pilosos también miden el tiempo. Tienen un reloj interno, como el del cerebro, que ayuda a que el pelo crezca, se debilite, descanse y se caiga en un ciclo que se repite, explica Luis Garza, dermatólogo de la escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Quizá por eso el vello tiende a crecer más deprisa por la mañana que por la tarde (y por eso apenas hay diferencia entre afeitarse por la noche o al día siguiente). En el futuro, los expertos creen que unas pocas muestras de pelo pueden ser todo lo que se necesita para controlar ciertos trastornos del sueño, ya que los genes del reloj dentro de los folículos están sincronizados con el reloj de 24 horas de tu cuerpo.

Señala cuando algo está mal

El pelo es el segundo tejido de crecimiento más rápido del cuerpo. (La médula ósea es el primero). Puede servir como archivo no oficial de tu salud, dijo Antonella Tosti, dermatóloga de la Universidad de Miami. De hecho, un centímetro de pelo recoge casi un mes de datos biológicos, por lo que los médicos pueden analizar el cabello para detectar el consumo de drogas, intoxicaciones, estrés crónico e incluso la adherencia a la medicación.

“Los folículos pilosos son básicamente como pequeños riñones”, explica Paus. “Estos folículos pilosos aspiran compuestos tóxicos y los depositan en el tallo de tu pelo muerto”.

Sin embargo, mantener este ritmo de crecimiento requiere mucha energía. Por eso, la caída rápida del cabello suele ser señal de enfermedad o estrés, explica Christiano. Las deficiencias de nutrientes, la disfunción tiroidea y las fiebres altas pueden provocar una caída repentina del cabello, al igual que la pérdida súbita de peso, el parto y las intervenciones quirúrgicas importantes. “Cuando ocurre, puede ser muy angustioso para los pacientes”, añade, pero el pelo suele volver a crecer en un plazo de tres a seis meses.

Algunos expertos creen que cuando el cuerpo está enfermo o tenso, interrumpe procesos menos esenciales, como el crecimiento y mantenimiento del cabello, para redirigir los nutrientes y la energía a otras partes del cuerpo.

Aun así, es inevitable que se caiga algo de pelo: perdemos entre 50 y 100 mechones al día. Según Plikus, el pelo suele empezar como una pelusa de melocotón cuando se es joven, se vuelve más largo, oscuro y grueso a medida que crecemos y, con la vejez, se vuelve lacio, rebelde y más blanco.

“Lo damos por sentado porque lo vemos todos los días, pero desde el punto de vista científico, el pelo es impresionante, una auténtica maravilla de la ingeniería natural”, añadió.

*Simar Bajaj The New York Times