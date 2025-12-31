The New York Times

Nueva York celebra el Año Nuevo, y también la historia del Times

Reportajes Especiales - News

Guardar

The New York Times inició la tradición en 1907, y la caída de la bola de este año será un recordatorio de que el diario contribuyó a hacer de la víspera de Año Nuevo lo que es hoy.

Dentro de unas horas se repetirá un ritual que comenzó con The New York Times: la víspera de Año Nuevo en Times Square.

Ahora es diferente. El primer año no hubo caída de la bola mientras 1904 daba paso a 1905. El Times disparó fuegos artificiales desde el tejado de su nuevo edificio, en el triángulo entre Broadway y la Séptima Avenida. Al año siguiente, el periódico encendió una exhibición de luces eléctricas parpadeantes y, según un artículo de portada, "la histérica multitud de abajo se volvió, si cabe, aún más histérica".

En 1907, el Times colocó un poste en lo alto del edificio y comenzó la tradición de la caída de la bola.

En esta ocasión, se recordará que el Times contribuyó a hacer de la Nochevieja lo que es, del mismo modo que la organización informa sobre los acontecimientos que hacen del mundo lo que es.

Con el Times a punto de celebrar sus 175 años en 2026, su director general, A. G. Sulzberger, examinará durante el año la importancia de su información independiente. El miércoles aparecerá en un webcast desde la Times Square Alliance, el distrito de mejora empresarial de la zona, que ahora es organizador de la víspera de Año Nuevo en Times Square. También se proyectará un video en el que se destacará la labor informativa del Times y su historia con la Nochevieja.

La noche de aquella primera celebración, el Times se trasladaba a Times Square. Todavía imprimía periódicos en Park Row, en el Bajo Manhattan. El número del 1 de enero de 1905 --con una imagen de la torre del Times y los números "1905" en la parte superior-- fue el último que salió de las rotativas de allí.

Cuando cerraron, 15 camiones subieron por Broadway, cargados con maquinaria que había que volver a montar en el edificio de Times Square a tiempo para la tirada de la noche siguiente, para el número 17.160 del periódico.

El nuevo edificio había sido "el centro de una celebración de víspera de Año Nuevo sin precedentes", según la Times Square Alliance. El director general del Times, Adolph Ochs, "no reparó en gastos para garantizar una fiesta para la eternidad".

Tras un festival callejero que duró todo el día, unas 200.000 personas disfrutaron de los fuegos artificiales. Y entonces los de la mudanza se pusieron a trabajar.

"Se habían dedicado días y noches a la preparación", dijo el Times. Algunas de las máquinas de linotipia --las máquinas ruidosas y difíciles de manejar que componían los tipos en aquellos días-- se desmontaron en cuanto se fijó la última frase del texto para el 1 de enero. Los escritorios de la redacción también fueron empaquetados y cargados para su traslado a Times Square, junto con las máquinas de escribir de los periodistas.

Se volvieron a montar las linotipias, se colocaron las máquinas de escribir en los escritorios, el Times salió el 2 de enero, según lo previsto, y, con los años, el periódico se trasladó a la vuelta de la esquina, a un edificio de la calle 43 Oeste. Vendió la torre de Times Square en la década de 1960.

La bola de Nochevieja original ya no existe y el edificio, conocido ahora como One Times Square, ha sido remodelado con un costo de 550 millones de dólares. Jamestown, la empresa inmobiliaria propietaria, hizo una réplica de la bola para exponerla allí.

La que caerá el miércoles por la noche es nueva, con 5280 cristales y "discos" de luz LED, casi el doble que la bola retirada en enero.

James Barron escribe el boletín New York Today, un resumen matutino de lo que ocurre en la ciudad.

Temas Relacionados

New York Times

Últimas Noticias

Hombres jóvenes, y poquísimas mujeres: los nuevos multimillonarios de la IA

Reportajes Especiales - Business

Hombres jóvenes, y poquísimas mujeres:

Un petrolero perseguido por la Guardia Costera de EE. UU. se pinta la bandera rusa

Reportajes Especiales - News

Un petrolero perseguido por la

Mamdani jurará su cargo en una antigua estación de metro bajo el Ayuntamiento de Nueva York

Reportajes Especiales - News

Mamdani jurará su cargo en

Tatiana Schlossberg, descendiente de los Kennedy que relató su cáncer, muere a los 35 años

Reportajes Especiales - News

Tatiana Schlossberg, descendiente de los

Se cancelan los conciertos de Nochevieja en el Kennedy Center

Reportajes Especiales - News

Se cancelan los conciertos de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Choque de trenes en Machu

Choque de trenes en Machu Picchu EN VIVO: últimas noticias de la tragedia en Cusco que dejó un fallecido y más de 100 heridos

Metro CDMX anuncia ampliación de horario de cierre este 31 de diciembre

Dos entregas de narcos a EEUU marcaron el 2025: estos son los 55 hombres que enfrentan la justicia en ese país

Blessd conmovió al recordar su infancia humilde con emotivo mensaje: “Estas fechas son un poco sentimentales para mí”

Estas son las políticas a favor de las mujeres que se crearon en México durante el 2025

INFOBAE AMÉRICA
Zelenski destaca en su mensaje

Zelenski destaca en su mensaje de fin de año la "lealtad y el trabajo diario" de los ucranianos

Muere un joven de 22 años en un choque entre una moto y un coche en Valencia

El keniata Kamworor y Marta García, que repite, se llevan la victoria en la San Silvestre

Crisis en Irán: en medio de las multitudinarias protestas y la espiral inflacionaria, el régimen designó un nuevo jefe del Banco Central

Corina Machado y Edmundo González creen que 2026 será el año "de consolidación de la libertad" en Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Estas son las estrellas que

Estas son las estrellas que murieron en 2025: Desde Ozzy Osbourne hasta Rob Reiner

Yoko Ono, la única que dijo “no” a componer con John Lennon, según su hijo Sean

Jennifer Lopez respondió a las críticas por su imagen: “¡Si tuvieras este cuerpo, también estarías desnudo!”

MTV apaga sus canales musicales icónicos y despide una era de videos las 24 horas

Mickey Rourke enfrenta un proceso de desahucio por una deuda de más de 60 mil dólares