Nueva York celebra el Año Nuevo, y también la historia del Times

The New York Times inició la tradición en 1907, y la caída de la bola de este año será un recordatorio de que el diario contribuyó a hacer de la víspera de Año Nuevo lo que es hoy.

Dentro de unas horas se repetirá un ritual que comenzó con The New York Times: la víspera de Año Nuevo en Times Square.

Ahora es diferente. El primer año no hubo caída de la bola mientras 1904 daba paso a 1905. El Times disparó fuegos artificiales desde el tejado de su nuevo edificio, en el triángulo entre Broadway y la Séptima Avenida. Al año siguiente, el periódico encendió una exhibición de luces eléctricas parpadeantes y, según un artículo de portada, "la histérica multitud de abajo se volvió, si cabe, aún más histérica".

En 1907, el Times colocó un poste en lo alto del edificio y comenzó la tradición de la caída de la bola.

En esta ocasión, se recordará que el Times contribuyó a hacer de la Nochevieja lo que es, del mismo modo que la organización informa sobre los acontecimientos que hacen del mundo lo que es.

Con el Times a punto de celebrar sus 175 años en 2026, su director general, A. G. Sulzberger, examinará durante el año la importancia de su información independiente. El miércoles aparecerá en un webcast desde la Times Square Alliance, el distrito de mejora empresarial de la zona, que ahora es organizador de la víspera de Año Nuevo en Times Square. También se proyectará un video en el que se destacará la labor informativa del Times y su historia con la Nochevieja.

La noche de aquella primera celebración, el Times se trasladaba a Times Square. Todavía imprimía periódicos en Park Row, en el Bajo Manhattan. El número del 1 de enero de 1905 --con una imagen de la torre del Times y los números "1905" en la parte superior-- fue el último que salió de las rotativas de allí.

Cuando cerraron, 15 camiones subieron por Broadway, cargados con maquinaria que había que volver a montar en el edificio de Times Square a tiempo para la tirada de la noche siguiente, para el número 17.160 del periódico.

El nuevo edificio había sido "el centro de una celebración de víspera de Año Nuevo sin precedentes", según la Times Square Alliance. El director general del Times, Adolph Ochs, "no reparó en gastos para garantizar una fiesta para la eternidad".

Tras un festival callejero que duró todo el día, unas 200.000 personas disfrutaron de los fuegos artificiales. Y entonces los de la mudanza se pusieron a trabajar.

"Se habían dedicado días y noches a la preparación", dijo el Times. Algunas de las máquinas de linotipia --las máquinas ruidosas y difíciles de manejar que componían los tipos en aquellos días-- se desmontaron en cuanto se fijó la última frase del texto para el 1 de enero. Los escritorios de la redacción también fueron empaquetados y cargados para su traslado a Times Square, junto con las máquinas de escribir de los periodistas.

Se volvieron a montar las linotipias, se colocaron las máquinas de escribir en los escritorios, el Times salió el 2 de enero, según lo previsto, y, con los años, el periódico se trasladó a la vuelta de la esquina, a un edificio de la calle 43 Oeste. Vendió la torre de Times Square en la década de 1960.

La bola de Nochevieja original ya no existe y el edificio, conocido ahora como One Times Square, ha sido remodelado con un costo de 550 millones de dólares. Jamestown, la empresa inmobiliaria propietaria, hizo una réplica de la bola para exponerla allí.

La que caerá el miércoles por la noche es nueva, con 5280 cristales y "discos" de luz LED, casi el doble que la bola retirada en enero.

