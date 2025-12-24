El material censurado de algunos archivos del caso Epstein se puede recuperar fácilmente

Algunas partes de los archivos publicados sobre el caso no estaban editadas digitalmente de forma adecuada y pueden ser reveladas con facilidad.

Algunas partes de los archivos publicados sobre la investigación del Departamento de Justicia acerca de Jeffrey Epstein, el financiero caído en desgracia y delincuente sexual convicto, no estaban censuradas digitalmente de forma adecuada, y parte de la información editada podía revelarse con facilidad al copiar y pegar el texto tachado en un archivo aparte.

La información de las ediciones fallidas reveladas por The New York Times no arrojaron más luz sobre los vínculos bien documentados entre el presidente Donald Trump y Epstein.

Pero mostró más ejemplos de cómo Epstein llevó a cabo sus abusos y ocultó su dinero a través de estructuras financieras y empresariales, y la facilidad para recuperar el material sugirió que al menos unos pocos materiales del conjunto de documentos publicados por el Departamento de Justicia fueron censurados apresuradamente.

Una de esas ediciones fallidas se produjo en una demanda civil contra los albaceas del patrimonio de Epstein, presentada en las Islas Vírgenes en 2021. Según la parte censurada de la demanda civil, revelada mediante la acción de copiar y pegar en otro documento, uno de los albaceas, Darren Indyke, firmó un cheque de la fundación de Epstein a un abogado de inmigración que estaba "implicado en uno o más matrimonios forzados concertados entre las víctimas de Epstein".

No está claro cómo se censuraron los archivos de forma que pudieran identificarse los nombres y entidades que buscaban ocultarse. The Guardian informó anteriormente que se habían deshecho algunas de las censuras de los documentos.

Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.

El mes pasado, el presidente Trump promulgó una ley que prometía la publicación de todos los archivos relacionados con la investigación sobre Epstein, así como la transparencia en torno a su publicación. La ley decía que ningún documento podría ser censurado por "vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política". Concedía excepciones para las ediciones en una serie de situaciones, entre ellas cuando la información personal de las víctimas pudiera verse comprometida.

"Las únicas censuras que se aplican a los documentos son las que exige la ley, y punto", dijo Todd Blanche, fiscal general adjunto, en una declaración la semana pasada.

Santul Nerkar es reportero del Times y cubre las cortes federales en Brooklyn.