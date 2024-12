La madre de Pete Hegseth lo acusó de maltratar a mujeres durante años

Hegseth, PetePresidential Transition (US)Defense DepartmentUnited States Defense and Military ForcesAppointments and Executive ChangesAdulterySex CrimesDivorce, Separations and AnnulmentsUnited States Politics and GovernmentTrump, Donald J

Penelope Hegseth hizo la acusación en un correo electrónico enviado a su hijo en 2018. El viernes afirmó que se arrepentía del mensaje y que había pedido disculpas a su hijo, el ahora elegido de Trump para secretario de Defensa.

La madre de Pete Hegseth, elegido por el presidente electo Donald Trump para ocupar el cargo de secretario de Defensa, le escribió un correo electrónico en 2018 en el que le decía que llevaba años maltratando a las mujeres y demostrando falta de carácter.

"En nombre de todas las mujeres (y sé que son muchas) a las que has maltratado de alguna manera, te digo busca ayuda y mírate con honestidad", escribió Penelope Hegseth, afirmando que seguía queriéndolo.

También escribió: "No respeto a ningún hombre que menosprecie, mienta, engañe, se acueste con cualquiera y utilice a las mujeres para su propio poder y ego. Tú eres ese hombre (y lo has sido durante años) y, como tu madre, me duele y me avergüenza decirlo, pero es la triste, triste verdad".

Penelope Hegseth, en una entrevista telefónica con The New York Times el viernes, dijo que había enviado a su hijo un correo electrónico de seguimiento inmediato disculpándose por lo que había escrito. Dijo que había enviado el correo electrónico original "con rabia, con emoción" en un momento en que él y su esposa estaban atravesando un divorcio muy difícil.

En la entrevista, defendió a su hijo y negó los sentimientos que había expresado en el correo electrónico inicial sobre su carácter y el trato que daba a las mujeres. "No es cierto. Nunca ha sido cierto", dijo. Y añadió: "Conozco a mi hijo. Es un buen padre, un buen marido". Dijo que publicar el contenido del primer correo electrónico era "repugnante".

Los cuestionamientos sobre el trato de Peter Hegseth, veterano de las guerras de Irak y Afganistán, hacia las mujeres han surgido en las semanas transcurridas desde que Trump lo eligió para dirigir el Pentágono. Se espera que la cuestión sea objeto de escrutinio durante las audiencias de confirmación en el Senado.

Los informes sobre su infidelidad han enfocado la atención en su carácter y liderazgo, especialmente para un civil que supervisaría el ejército, donde los miembros en servicio activo pueden ser procesados por adulterio según el Código Uniforme de Justicia Militar.

Otra cuestión es cómo verán los senadores la denuncia de violación contra Hegseth presentada a la policía en octubre de 2017 tras un incidente en una conferencia política en Monterey, California. Nunca se presentaron cargos y la denunciante no se ha manifestado públicamente.

Hegseth ha dicho que fue acusado falsamente por una mujer con la que tuvo un encuentro sexual consentido. Le pagó en secreto un acuerdo un par de años después, solo porque, según su abogado, quería proteger su puesto de presentador de fin de semana en Fox & Friends.

Penelope Hegseth envió un correo electrónico a su hijo el 30 de abril de 2018, durante un periodo turbulento de la vida de este. Se encontraba en medio de un contencioso divorcio de su segunda esposa, Samantha, madre de tres de sus hijos. Samantha Hegseth solicitó el divorcio después de que su marido dejara embarazada a una compañera de trabajo, como parte de un patrón de adulterio que se remontaba a su primer matrimonio.

La madre de Hegseth escribió en el correo electrónico que estaba disgustada por el trato que él daba a Samantha: "Que intentes etiquetarla de 'inestable' en tu propio beneficio es despreciable y abusivo. ¿Queda algo de decencia en ti?".

"Ella no pidió ni merecía nada de lo que le ha llegado por tu mano", dijo. "Tampoco Meredith", añadió Penelope Hegseth, refiriéndose a su primera esposa.

Penelope Hegseth reenvió una copia de su correo electrónico a Samantha la misma noche en que se lo envió a su hijo, según documentos revisados por el Times. El Times obtuvo una copia del correo electrónico de otra persona vinculada a la familia Hegseth. El correo electrónico no describe en detalle las circunstancias que llevaron a Penelope Hegseth a escribirlo.

Penelope Hegseth dijo el viernes que estudiaría la posibilidad de facilitar al Times el mensaje de disculpa que envió a su hijo, pero no lo hizo inmediatamente. Steven Cheung, portavoz de Trump, dijo en un correo electrónico que el Times era "despreciable" por publicar "un fragmento fuera de contexto" del intercambio de Penelope Hegseth con su hijo, y añadió que Penelope Hegseth había "expresado su arrepentimiento por su emotivo mensaje y se había disculpado".

Trece meses después de que escribiera el correo electrónico acusador, Penelope Hegseth elogió a su hijo mayor en Fox News el Día de la Madre, diciendo que había destacado en el instituto y en la universidad. Sobre todo, dijo, había demostrado amor a la patria en su servicio militar. "Estoy agradecida por ello, Pete, y orgullosa cada día de ser tu madre", dijo, cogida de la mano con él en un sofá del plató.

La revelación del correo electrónico se produce cuando Peter Hegseth y sus aliados, incluido el vicepresidente electo JD Vance, están montando un esfuerzo concertado para ayudarle a conseguir la aprobación del Senado. Trump no podrá presentar formalmente su candidatura hasta después de su toma de posesión, el 20 de enero.

Varios senadores republicanos clave han dicho que la acusación de agresión sexual en Monterey no es un obstáculo para la nominación de Hegseth porque nunca se probó. Pero la senadora Joni Ernst, republicana de Iowa, quien ha dicho que sufrió acoso sexual cuando estaba en el ejército, dijo a Politico: "Siempre que hay acusaciones, quieres asegurarte de que se investigan adecuadamente, así que tendremos esa discusión".

Peter Hegseth se casó con Meredith Schwarz, su novia del instituto, en 2004, un año después de que ambos se graduaran en la universidad. Schwarz solicitó el divorcio menos de cinco años después de su boda. La sentencia judicial de 2009 citó la infidelidad de Hegseth como motivo de la ruptura del matrimonio.

Al año siguiente, Hegseth se casó con Samantha. En cinco años tuvieron tres hijos.

Hegseth ha dicho en repetidas ocasiones que es un cristiano que se adhiere a los valores familiares conservadores. En una efímera candidatura republicana al Senado por Minnesota en 2012, dio crédito a sus padres por inculcarle esos valores, diciendo: "No aprendí el conservadurismo de un libro".

En un ensayo de ese mismo año, reconoció que se había equivocado al engendrar un hijo "fuera del matrimonio" con Samantha, quien había sido su compañera de trabajo en un grupo sin ánimo de lucro llamado Veteranos por la Libertad, tras el fin de su primer matrimonio.

"Si me hubiera criado en una familia donde no se valoraban la fe, la fidelidad y la paternidad, mis elecciones podrían haber conducido a la ruptura familiar", escribió en una publicación sobre familias fragmentadas para el Centro del Experimento Americano, un grupo sin ánimo de lucro.

A finales de 2016, Hegseth, colaborador de Fox News y aspirante a presentador, mantenía una relación con Jennifer Rauchet, productora ejecutiva de Fox News. A principios de 2017 fue nombrado presentador de fin de semana de Fox & Friends, puesto que ocupó hasta principios de este mes, cuando Trump anunció que quería que dirigiera el Departamento de Defensa.

Rauchet, quien tiene otros tres hijos, dio a luz a una niña en agosto de 2017, un mes antes de que Samantha Hegseth solicitara el divorcio. Peter Hegseth se casó con Rauchet en 2019 en una ceremonia celebrada en el Trump National Golf Club Colts Neck de Nueva Jersey.

El agrio divorcio de Samantha tardó 10 meses en finalizar y llevó al nombramiento de un consultor de paternidad para ayudar a negociar las disputas sobre el reparto del tiempo con los niños.

La madre de Hegseth, quien lleva mucho tiempo ejerciendo de asesora empresarial ejecutiva, le escribió un correo electrónico tres meses antes de la sentencia definitiva de divorcio. Empezaba así: "Hijo, he intentado guardar silencio sobre tu carácter y tu comportamiento, pero después de escuchar cómo has hecho sentir hoy a Samantha, no puedo guardar silencio".

Decía que "Sam es una buena madre y una buena persona", y añadía que sabía que su hijo pensaba que "nosotros" nos habíamos puesto del lado de ella. Eso era "mentira", escribió. "Estamos del lado del bien y ese no eres tú". El correo electrónico no decía a quién se refería el "nosotros", más allá de ella misma.

"Es hora de que alguien (ojalá fuera un hombre fuerte) se enfrente a tu comportamiento abusivo y lo denuncie, especialmente contra las mujeres", escribió. "Te seguimos queriendo, pero estamos destrozados por tu comportamiento y tu falta de carácter". Si el correo electrónico "daña aún más nuestra relación", añadió, "que así sea".

Describió su comportamiento abusivo a lo largo de los años como "deshonestidad, acostarse con cualquiera, traición, degradación y menosprecio" de las mujeres.

Le dijo que no se molestara en contestar, porque "de todas formas tergiversas y abusas de todo lo que digo".

En los años siguientes, Pete y Samantha Hegseth siguieron peleándose por el cuidado de los niños, según documentos de su expediente de divorcio. En 2020, después de que Hegseth enviara un mensaje de texto a su exesposa llamándola "patética y egoísta", la asesora designada por el tribunal dijo que quería ver "un plan de acción de Pete sobre el cese de la comunicación hostil y degradante hacia y sobre Sam".

En una declaración jurada presentada ante el tribunal, Hegseth dijo que había cometido un desliz, que se arrepentía del mensaje y que no siempre había sido todo lo respetuoso que podría haber sido. Dijo: "Me comprometo a aprender de mis errores y a comunicarme con Sam de forma positiva".

Ernesto Londoño colaboró con la reportería desde Mineápolis, y John Ismay desde Washington.

Sharon LaFraniere es una periodista de investigación que actualmente se enfoca en los candidatos republicanos a las elecciones presidenciales de 2024. Más de Sharon LaFraniere

Ernesto Londoño colaboró con la reportería desde Mineápolis, y John Ismay desde Washington.