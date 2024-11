Trump elige a un funcionario de su primer mandato como representante comercial

International Trade and World MarketPresidential Transition (US)Trump, Donald JOffice of the United States Trade RepresentativeProtectionism (Trade)United States International RelationsCustoms (Tariff)Presidential Election of 2024Greer, Jamieson L

El abogado Jamieson Greer será el principal negociador comercial de EE. UU., un cargo crucial en medio de los planes del presidente electo de imponer fuertes aranceles a las importaciones de México y otros países.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, eligió el martes a Jamieson Greer, abogado y exfuncionario de su primer gobierno, como su principal negociador comercial. El cargo será crucial para los planes de Trump de imponer fuertes aranceles a los productos extranjeros y reescribir las reglas del comercio a favor de Estados Unidos.

Greer es socio de comercio internacional en el bufete de abogados King & Spalding. Durante el primer mandato de Trump, Greer fue jefe de gabinete de Robert Lighthizer, entonces representante comercial. Participó en las negociaciones comerciales del gobierno de Trump con China, así como en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y México.

Antes de eso, Greer sirvió en las Fuerzas Aéreas, donde fue abogado que procesó y defendió a aviadores estadounidenses en investigaciones penales. Fue enviado a Irak.

"Jamieson centrará la Oficina del Representante de Comercio de EE. UU. en frenar el enorme déficit comercial del país, defender la fabricación, la agricultura y los servicios estadounidenses y abrir mercados de exportación en todas partes", dijo Trump.

El cargo de representante comercial ha tenido históricamente un perfil bastante bajo, pero ha adquirido mayor importancia con Trump. En su primer mandato, el cargo ayudó a librar una guerra comercial contra China, impuso aranceles sustanciales a sus productos y negoció una serie de acuerdos comerciales.

En su próximo mandato, Trump ha prometido volver a hacer un uso agresivo de la autoridad del gobierno en materia de comercio. El lunes dijo que impondría aranceles a todos los productos procedentes de Canadá, México y China que entraran en Estados Unidos en su primer día de mandato.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump dijo que utilizaría una orden ejecutiva para imponer un arancel del 25 por ciento a los productos procedentes de Canadá y México hasta que dejaran de entrar drogas y migrantes por la frontera. En otra publicación, amenazó con imponer un arancel adicional del 10 por ciento a todos los productos procedentes de China, afirmando que este país enviaba drogas ilegales a Estados Unidos.

Trump podría estar utilizando las amenazas como apuesta inicial en las negociaciones. Pero han amenazado con trastocar las relaciones diplomáticas y económicas de Estados Unidos y, si se promulgan, los aranceles afectarían las cadenas mundiales de suministro e impondrían costos a las empresas estadounidenses, incluidos los fabricantes de automóviles, los agricultores y los envasadores de alimentos.

El representante comercial de EE. UU., un funcionario del gabinete con rango de embajador, se encarga de llevar a cabo negociaciones comerciales y resolver conflictos económicos con otros países, así como de trabajar con legisladores, agricultores y empresarios para dar forma a la política comercial. El representante dirige una pequeña agencia de más de 200 personas que tiene oficinas en Washington, Ginebra y Bruselas.

Además de llevar a cabo los planes arancelarios de Trump, es probable que la oficina también desempeñe un papel importante en la negociación de las condiciones comerciales con Canadá y México. En 2026, los países deberán revisar los términos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá , el pacto comercial que Trump renegoció en su primer mandato para sustituir al TLCAN.

Queda por ver cómo Trump organizará exactamente los puestos de política comercial en su gobierno. En una publicación en Truth Social el martes pasado, Trump dijo que Howard Lutnick, su elección para secretario de Comercio, "dirigiría nuestra agenda arancelaria y comercial, con responsabilidad directa adicional sobre la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos".

Ana Swanson cubre comercio y economía internacional para el Times desde la corresponsalía en Washington. Ha sido periodista por más de una década. Más de Ana Swanson