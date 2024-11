The Onion gana la puja para comprar Infowars, el sitio de Alex Jones

Onion, TheInfowarsComedy and HumorRight-Wing Extremism and Alt-RightNewtown, Conn, Shooting (2012)BankruptciesMergers, Acquisitions and DivestituresJones, Alex (1974- )Conspiracy Theories

El sitio de noticias satíricas pretende convertir Infowars en una parodia de sí mismo. Pero el tribunal que supervisa la quiebra suspendió la venta a la espera de una audiencia la próxima semana.

The Onion, una publicación satírica que ridiculiza a los medios de comunicación y la actualidad, dijo el jueves que había ganado una subasta por bancarrota para adquirir Infowars, un sitio web fundado y operado por el teórico de la conspiración Alex Jones. Pero en un giro demasiado típico de seis años de litigios a menudo caóticos, en cuestión de horas el juez paralizó temporalmente el acuerdo.

The Onion dijo que su oferta había sido aprobada por las familias de las víctimas del tiroteo masivo en la escuela primaria Sandy Hook, quienes en 2022 ganaron una demanda por difamación de 1400 millones de dólares contra Jones y su empresa, Free Speech Systems. La publicación planea reintroducir Infowars en enero como una parodia de sí misma, burlándose de "personalidades raras de internet" como Jones, que trafican con desinformación y suplementos para la salud, dijo en una entrevista Ben Collins, director ejecutivo de la empresa matriz de The Onion, Global Tetrahedron.

Un abogado de The Onion dijo que el acuerdo era seguro. Pero durante una audiencia de emergencia horas después de un anuncio triunfal, el juez Christopher Lopez del Tribunal de Quiebras de EE. UU. en Houston paralizó la venta hasta una audiencia a principios de la próxima semana.

El juez López citó su preocupación por la falta de transparencia en el proceso secreto de licitación y la necesidad de aclarar qué activos compran los ganadores. Uno de los activos en litigio es la cuenta de Jones en X.

La subasta solo atrajo a dos licitadores. Walter J. Cicack, un abogado de Houston que representa a First United American Companies, una empresa asociada a una tienda de suplementos en línea que lleva el nombre de Jones, ofreció 3,5 millones de dólares en efectivo por el sitio web de Infowars, los sitios web relacionados y el lucrativo negocio de suplementos de Infowars. En la audiencia de Houston, Cicack dijo que el fiduciario designado por el tribunal que gestionó la venta le había informado de que él era el "postor de reserva" y había perdido. Pero no se le dio la oportunidad de aumentar su oferta ni se le comunicó el importe de la oferta ganadora, dijo.

El grupo The Onion no dio a conocer las condiciones de la compra, pero en la audiencia se supo que había ofrecido menos dinero en efectivo que First United. Ganó al incluir una "oferta de crédito", un compromiso de las familias de Sandy Hook que habían demandado a Jones en Connecticut de renunciar por ahora a cobrar una parte de los daños y perjuicios que se les debían.

Aunque el juez Lopez dijo que no estaba acusando a las partes de hacer algo indebido, afirmó: "me preocupa el proceso". Reprendió al fiduciario diciendo que los licitadores de reserva "¡ni siquiera conocen la oferta ganadora!".

En la audiencia, la abogada de Jones, Vickie Driver, dijo que el sitio web Infowars había sido cerrado y que el fiduciario había comenzado a asegurar la propiedad.

Los familiares de las víctimas del tiroteo de Sandy Hook, que se cobró la vida de 20 alumnos de primer grado y seis docentes, demandaron a Jones en el Tribunal Superior de Connecticut en 2018 después de que difundió la afirmación infundada de que lo sucedido había sido un pretexto inventado para confiscar las armas de fuego de los estadounidenses.

La mayoría de las familias recibieron la posible adquisición por parte de The Onion de un medio que les ha causado tanto pesar como un triunfo táctico con una ventaja añadida: irritaría a Jones hasta el extremo.

"Pensamos que sería una broma divertidísima", dijo Collins. "Va a ser nuestra respuesta a este mundo sin salvaguardas en el que no hay guardianes y todo es un poco loco".

En un artículo irónico , The Onion dijo que el sitio costó "menos de un billón de dólares". (El artículo añadía que todos los suplementos dietéticos se fundirían "en una única omnivitamina del tamaño de una barra de golosinas").

Everytown for Gun Safety, una organización sin fines de lucro dedicada a acabar con la violencia armada y fundada a raíz del tiroteo de Sandy Hook, pondrá publicidad en una versión relanzada del sitio bajo la dirección de The Onion. Collins no quiso revelar el valor del acuerdo publicitario, pero dijo que se trataba de un acuerdo plurianual que incluirá banners publicitarios y artículos patrocinados en el sitio, que sería rediseñado para adaptarse a su nueva dirección editorial.

La compra realizada por The Onion --respaldada por un acaudalado grupo de control de armas y negociada por un bufete de abogados de Connecticut vinculado a la política demócrata-- parece destinada a alimentar las afirmaciones de Jones y sus oyentes de que las demandas son obra de una cábala del "Estado profundo" empeñada en acabar con él.

Jones, cuyo abogado no respondió a una solicitud de comentarios para este artículo, ha avivado el drama en torno a la subasta, promoviendo descuentos para "Salvar Infowars" en los suplementos dietéticos y equipos de supervivencia que han impulsado su negocio, haciendo un llamado a Elon Musk para que participara en la licitación e insistiendo en que los agentes de los compradores hostiles habían llegado a la puerta de su operación en Austin, Texas.

Es poco probable que la adquisición de The Onion silencie a Jones. A lo largo de seis años de litigio, Jones y sus aliados han trabajado para mantener sus ingresos fuera del alcance de las familias afectadas. Él y su padre, David Jones, han creado empresas separadas para recaudar las ganancias de la venta de productos y alternar los canales de difusión. El mayor de los Jones dirige una empresa paralela de suplementos, Jones' Naturals, que su hijo promociona en Infowars, aunque insiste en que no es de su propiedad. Jones insiste sistemáticamente en que los partidarios de la extrema derecha están esperando para financiar su regreso, en caso de que pierda su posición.

"Todo en este proceso --al igual que Trump siendo objeto de guerras legales-- ha sido tan falso como un billete de tres dólares", dijo Jones en su página web tras el cierre de la subasta el miércoles, utilizando la misma comparación que empleó al negar el tiroteo de Sandy Hook. Al final de su actualización, promocionó sus nuevos canales de venta, añadiendo: "Todo continuará, gracias al apoyo de los oyentes".

A medida que se desarrollaba la quiebra, los abogados de las familias descubrieron que los activos de Jones solo valían una ínfima parte de lo que habían calculado al demandarlo. Sus bienes personales y empresariales se valoraron en los tribunales antes de la subasta en unos 9 millones de dólares combinados; quedan por vender otros equipos de Infowars, bienes inmuebles, armas y otros bienes personales pertenecientes a Jones.

Divididos a partes iguales entre las familias, la venta de los 9 millones de dólares en activos supondría menos de 500.000 dólares para cada una, una cantidad que podría reducirse hasta en una cuarta parte, porque primero hay que pagar las cuantiosas facturas legales de Jones. Podría haber más dinero si las familias fueran capaces de reclamar ingresos continuos a Free Speech Systems, como les permite una orden judicial anterior.

Pero el triunfal anuncio del jueves ocultaba una profunda discordia entre los abogados que demandaron a Jones en Connecticut y los que representan a las familias de dos víctimas que le demandaron en Texas, sobre cómo se repartirán los escasos ingresos de las ventas. El equipo jurídico de Connecticut, dirigido por Chris Mattei, se atribuyó el mérito del acuerdo con The Onion.

Aunque la alianza entre Everytown y The Onion pueda parecer extraña, las dos organizaciones comparten el interés por frenar la violencia armada, dijo John Feinblatt, presidente de Everytown.

"Esta fue una oportunidad para nosotros de brindar a The Onion los hechos, la narración, los datos y la investigación que está a nuestro alcance", dijo Feinblatt. "Y para ellos, brindarnos la creatividad de cómo convertir toda esa información en nuevos mensajes para una nueva audiencia".

Collins dijo que el relanzamiento de Infowars podría publicar sus propias historias satíricas que subrayaran la epidemia de la violencia armada en Estados Unidos, además del contenido patrocinado por Everytown.

Mattei dijo en un comunicado que la toma de posesión de Infowars equivalía a la rendición de cuentas de "Alex Jones y su negocio corrupto".

"Al despojar a Jones de los activos de Infowars, las familias y el equipo de The Onion han hecho un servicio público y obstaculizarán significativamente la capacidad de Jones para hacer más daño", dijo Mattei.

Collins dijo que The Onion comenzó a contemplar la oferta por Infowars este verano, cuando leyó en internet que iba a ser subastado. El equipo directivo de la publicación vio la oportunidad de gastar una broma muy divertida y muy pública a Jones si las cosas salían a su manera.

A principios de otoño, Collins se puso en contacto con los abogados de las familias de las víctimas del tiroteo de Sandy Hook, a quienes conocía de sus días como reportero que cubría la desinformación para NBC News. Las familias expresaron su apoyo a la oferta de The Onion, dijo Collins.

"La disolución de los activos de Alex Jones y la muerte de Infowars es la justicia que hemos esperado y por la que hemos luchado durante tanto tiempo", dijo el jueves en un comunicado Robbie Parker, cuya hija Emilie murió en el tiroteo de Sandy Hook.

Collins no quiso dar detalles financieros de The Onion, que es una empresa privada, pero dijo que la relanzada edición impresa de la compañía había conseguido "un estadio" lleno de suscriptores, lo que ayudó a financiar la oferta de la compañía por Infowars. Global Tetrahedron está respaldada por Jeff Lawson, cofundador de la empresa tecnológica Twilio.

Collins dijo que las familias de las víctimas apoyaban la oferta de The Onion porque pondría fin al control de Jones sobre el sitio, que ha sido una fuente de desinformación durante años. Dijo que también apoyaban el uso del humor como herramienta para concienciar sobre la violencia armada en Estados Unidos.

"Todos ellos son seres humanos con sentido del humor que quieren que ocurran cosas divertidas y quieren que ocurran cosas buenas en sus vidas", dijo Collins. "También quieren formar parte de algo bueno y positivo".

