Harris y Trump intercambian ataques de género a 4 días de las elecciones

Trump sugirió a Robert F. Kennedy Jr. para "trabajar en la salud de las mujeres" y una declaración de un partidario importante de Harris detonó críticas del equipo del expresidente.

La vicepresidenta Kamala Harris atacó el jueves al expresidente Donald Trump por afirmar que protegería a las mujeres estadounidenses "les guste o no". Más tarde, su campaña se abalanzó sobre un nuevo comentario de Trump de que su aliado Robert F. Kennedy Jr. "trabajaría en la salud de las mujeres" en su gobierno.

La campaña de Trump, puesta a la defensiva, arremetió contra el multimillonario Mark Cuban, uno de los principales representantes de Harris ante los medios, por insultar la inteligencia de las mujeres cercanas al expresidente.

Fue otro giro brusco que llevó a la contienda presidencial de la conversación basura, literalmente, a los temas de género en su etapa final, con ambos candidatos tratando de infligir heridas políticas que tardarán días en sanar mientras los estadounidenses emiten sus votos.

Harris, que habló desde Wisconsin el jueves por la mañana, dijo que los comentarios de Trump, hechos la noche anterior en un mitin en ese estado, eran "muy ofensivos" para todos los estadounidenses. En cuestión de minutos, la campaña de Trump contraatacó. "¿Por qué Kamala Harris se opone a que el presidente Trump quiera proteger a mujeres, hombres y niños de la delincuencia migrante y de los adversarios extranjeros?", dijo Karoline Leavitt, vocera de la campaña.

El miércoles, Trump llegó a un mitin en el área de Green Bay en un camión de basura, tratando de vincular a Harris con los comentarios que el presidente Biden había hecho y que parecían referirse a los partidarios de Trump como "basura". El presidente había criticado a un comediante en un mitin de Trump en el Madison Square Garden que había menospreciado a Puerto Rico como "una isla flotante de basura".

Pero después de que Trump dijera a la multitud que sus asesores le habían instado a dejar de usar una línea de mitin muy trillada sobre su deseo de proteger a las mujeres, diciendo que la habían calificado de "inapropiada", la campaña de Harris vio una oportunidad para poner de nuevo el foco de una contienda dividida a lo largo de las líneas de género directamente sobre su oponente.

"Este es el mismo hombre que dijo que las mujeres deben ser castigadas por sus decisiones", dijo Harris en su mitin en Phoenix el jueves por la tarde. "Simplemente no respeta la libertad de las mujeres ni su inteligencia para saber qué es lo que más les conviene y tomar decisiones en consecuencia. Pero nosotros confiamos en las mujeres".

Instó a los arizonianos a votar a favor de una propuesta que protegería el acceso al aborto hasta la viabilidad fetal --unas 24 semanas-- en la Constitución del estado, un cambio respecto a la actual prohibición del procedimiento en el estado a partir de las 15 semanas.

Trump no respondió a las críticas en los mítines del jueves, limitándose a subrayar que las mujeres formaban parte de su coalición.

Pero en su mitin en Henderson, Nevada, a las afueras de Las Vegas, dio a los demócratas una nueva apertura al sugerir la idea de que si ganaba, Kennedy, quien fue candidato independiente antes de retirarse y respaldar a Trump, "trabajaría en la salud y en la salud de las mujeres y todas las diferentes razones, porque no somos realmente un país rico ni saludable".

Kennedy es un escéptico de las vacunas que ha promovido teorías no probadas sobre los peligros de los tratamientos farmacéuticos y cambió sus posturas sobre el aborto durante su fallida candidatura presidencial. En un momento dado, apoyó las restricciones federales sobre el aborto después del primer trimestre de embarazo antes de dar marcha atrás.

La campaña de Harris y sus aliados criticaron rápidamente los comentarios de Trump en las redes sociales.

A medida que se acerca el día de las elecciones, Harris ha tratado de atraer a las mujeres republicanas moderadas e independientes, especialmente en los suburbios, hablando de su apoyo a los derechos reproductivos y presentando a Trump como una amenaza para ellos.

Así lo hizo en los mítines celebrados uno tras otro el jueves en Phoenix y Reno, Nevada. Más tarde, apareció en el norte de Las Vegas con la cantante y actriz Jennifer Lopez, quien es de ascendencia puertorriqueña. Lopez es una de las muchas celebridades hispanas que se unieron a la campaña de Harris en los días posteriores al mitin de Trump en Nueva York.

En su mitin en Phoenix, Harris ofreció críticas punzantes al trato de Trump a los inmigrantes al tratar de recordar a los votantes su política profundamente impopular de separar a los niños migrantes de sus familias durante su gobierno.

"Si es elegido, pueden estar seguros de que traerá de vuelta las políticas de separación familiar, solo que a una escala mucho mayor que la última vez", dijo. Trump, cuando se le ha presionado, se ha negado a descartar la reactivación de esa política.

Trump comenzó el jueves con un mitin en Nuevo México, un notable desvío de los principales estados en disputa hacia uno que perdió por un amplio margen hace cuatro años. Luego viajó a Henderson y cerró el día con un evento cerca de Phoenix, donde atacó a Liz Cheney utilizando imágenes amenazantes para sugerir que debería ser enviada a la línea de fuego.

Su elección de celebrar un mitin en el aeropuerto de Albuquerque causó asombro entre los observadores políticos, dado que Nuevo México no ha votado por un republicano desde 2004. En su intento de proyectar confianza en su atractivo nacional, ha realizado viajes ocasionales a estados azules.

Ofreció dos explicaciones desde el escenario: una afirmación falsa sobre las elecciones de Nuevo México, y un argumento de que la parada era "buena para mis credenciales con la comunidad hispana o latina".

Luego hizo algunas observaciones generales sobre los votantes hispanos.

"Me encantan los hispanos, son muy trabajadores, y vaya que son emprendedores, son gente estupenda y son cálidos", dijo durante un discurso de 90 minutos. "A veces son demasiado cálidos, si quieren saber la verdad".

Hizo comentarios similares en un mitin más discreto en Nevada, donde repitió quejas familiares, ataques contra Harris y afirmaciones falsas sobre las elecciones de 2020. En un momento dado, sugirió que los agentes de la Patrulla Fronteriza podían juzgar el carácter de los migrantes nada más verlos.

La campaña de Trump, ansiosa por reducir la ventaja de Harris en las encuestas entre las mujeres, vio una oportunidad en los comentarios de Cuban, que ha estado haciendo campaña por Harris. En su aparición en The View, argumentó que Trump nunca estuvo rodeado de "mujeres fuertes e inteligentes".

Susie Wiles, una de las dos jefas de campaña de Trump, respondió con una inusual declaración pública. Cuban, escribió Wiles en X, "necesita ayuda para identificar a las mujeres fuertes e inteligentes que rodean al presidente Trump. Bueno, ¡pues aquí estamos!".

Un asesor de Trump, a quien se concedió el anonimato para hablar de estrategia interna, dijo que la campaña consideraba el comentario de Cuban como una declaración condescendiente en la línea del comentario sobre "basura" de Biden y que la publicación de Wiles formaba parte de un esfuerzo coordinado para amplificarlo.

Horas después, el propio Trump intervino.

Argumentando que Cuban "se cree un 'la gran cosa' pero no es absolutamente nada", el expresidente escribió en X que el multimillonario estaba "muy equivocado, me rodeo de las mujeres más fuertes; en el entendimiento de que TODAS las mujeres son grandiosas, sean fuertes o no".

Cuban intentó matizar sus comentarios.

"No estoy diciendo que las mujeres republicanas que votan por él no sean listas e inteligentes y fuertes, muchas lo son", dijo después de un evento de pequeñas empresas en Atlanta, y mencionó a Kellyanne Conway y Elaine Chao, quienes trabajaron en el gobierno de Trump. Pero argumentó que esas mujeres republicanas rara vez desempeñaban papeles estelares en los actos de campaña de Trump. "No lo vemos en el camino codo a codo con nadie. Así que pueden meterse con eso todo lo que quieran".

En declaraciones a los periodistas, Harris amplió sus críticas a Trump más allá del género y también advirtió que volvería a intentar eliminar la Ley de Atención Médica Asequible si tuviera un segundo mandato. Como presidente, intentó derogar la ley sanitaria y fracasó, y desde entonces esta legislación se ha hecho popular entre la mayoría de los estadounidenses.

Harris asintió con la cabeza a los comentarios de esta semana del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, un aliado de Trump, en los que dijo que los republicanos buscarían una "reforma masiva" de la ley si el ex presidente ganara. En un momento dado, Johnson pareció estar de acuerdo con un votante que preguntó si no habría "Obamacare" si Trump ganaba y los republicanos controlaban el Congreso. "No habría Obamacare", respondió Johnson.

"La atención sanitaria para todos los estadounidenses está en juego en estas elecciones", dijo Harris.

El jueves, Johnson trató de aclarar sus comentarios.

"Sacaron un video de contexto y dijeron que yo había dicho que estábamos prometiendo derogar el Obamacare", dijo en un programa de Fox Business Network. "Eso no es lo que dije. En realidad es lo contrario".

El expresidente devolvió el golpe a Harris en sus redes sociales.

"La mentirosa Kamala está dando una conferencia de prensa ahora, diciendo que quiero poner fin a la Ley de Atención Médica Asequible", escribió Trump. "Nunca mencioné hacer eso, ni siquiera pensé en tal cosa. También dijo que quiero acabar con el Seguro Social. Del mismo modo, nunca lo mencioné, ni pensé en ello".

Como presidente, Trump intentó en repetidas ocasiones anular la Ley de Atención Médica Asequible. En su campaña actual, ha expresado su interés en reemplazar la ley y apoyar recortes a los programas de prestaciones sociales, incluidos el Seguro Social y Medicare.

Pero Harris dedicó la mayor parte de su tiempo el jueves a destacar los comentarios de Trump sobre mantener a salvo a las mujeres incluso en contra de su voluntad, un enfoque que él presentó como paternal pero que amenazaba con cambiar aún más su mensaje de cierre a los votantes estadounidenses.

Los comentarios evocaron el uso que hizo en el pasado de palabras misóginas hacia las mujeres, un juicio civil que le declaró responsable de abusos sexuales y los relatos de unas dos decenas de mujeres que han dicho que abusó de ellas o las atacó.

Su primera contienda presidencial se vio sacudida en octubre de 2016, cuando se filtró un audio de una aparición pasada en Access Hollywood en el que se le escuchaba jactarse de agarrar a las mujeres por los genitales, comentarios que más tarde rechazó como "bromas de vestidores". En un proceso civil, Trump fue declarado responsable de abusar sexualmente y difamar a la escritora E. Jean Carroll, quien lo acusó de haberla violado en el probador de una tienda por departamentos de Manhattan en la década de 1990. Trump está apelando el caso.

Maya King contribuyó con la reportería desde Atlanta, Nicholas Nehamas desde el norte de Las Vegas, Nevada, Benjamin Oreskes desde Reno, Nevada, y Maggie Habberman desde Nueva York.

Katie Rogers es corresponsal de la Casa Blanca y cubre una variedad de temas, incluida la política exterior, la política interna y la familia Biden. Su libro, American Woman, sobre las primeras damas de la Casa Blanca, se publicará en febrero de 2024. Se unió a el Times en 2014. Más de Katie Rogers

Michael Gold es corresponsal de política del Times que cubre las campañas de Donald Trump y otros candidatos a la presidencia en 2024. Más de Michael Gold

Kellen Browning es un reportero del Times que cubre las elecciones de 2024, centrándose en los estados de tendencia electoral incierta de Nevada y Arizona. Más de Kellen Browning

Reid J. Epstein cubre campañas y elecciones desde Washington. Antes de unirse a el Times en 2019, trabajó en The Wall Street Journal, Politico, Newsday y The Milwaukee Journal Sentinel. Más de Reid J. Epstein