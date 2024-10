6 conclusiones del pódcast de 3 horas de Donald Trump con Joe Rogan

Presidential Election of 2024PodcastsSpotifyTrump, Donald JRogan, Joe

El expresidente repitió sus desacreditadas afirmaciones de fraude electoral y especuló con que podría haber vida en Marte en una entrevista dirigida a los jóvenes votantes masculinos.

El expresidente Donald Trump grabó el viernes un episodio de casi tres horas de The Joe Rogan Experience. Cortejó a la joven audiencia masculina del programa planteando la idea de eliminar el impuesto sobre la renta, hablando de luchadores de artes marciales mixtas, alabando las habilidades militares del general Robert E. Lee y especulando con que "no hay razón para no pensar" que podría haber vida en Marte y otros planetas.

Gran parte de la discusión se centró en estribillos conocidos de los discursos confusos de Trump en campaña, pero el pódcast ofreció a Trump la oportunidad de llegar a una audiencia que su campaña codicia. Rogan tiene 14,5 millones de seguidores en Spotify y 17,6 millones en YouTube, muchos de ellos son los votantes jóvenes, varones y de baja propensión al voto que la campaña de Trump espera atraer a las urnas.

En un momento dado, Rogan intentó llevar a Trump, quien ha descrito su estilo de hablar serpenteante y cargado de digresiones como "el entretejido", de vuelta al grano. "Tu entretejido se está ensanchando", dijo Rogan. "Te estás ensanchando un montón con este entretejido".

He aquí seis conclusiones del pódcast.

Trump consideró que el pódcast merecía un desvío de la campaña.

El hecho de que Trump optara por abandonar la campaña electoral y pasar horas en el estudio de Rogan en Austin --un desvío que retrasó varias horas el inicio de sus declaraciones en un mitin el viernes por la noche en Míchigan-- fue una muestra del alcance de Rogan y de la importancia de la audiencia que atrae.

Hace solo dos años, Rogan dijo que había rechazado tener a Trump en su programa, calificando al expresidente de "amenaza existencial para la democracia". Pero en su entrevista, Rogan fue un interlocutor receptivo, aunque ocasionalmente desafiante.

Rogan reconoció que se había replanteado su postura sobre entrevistar a Trump después de que el expresidente sobreviviera a un intento de asesinato en julio en un mitin en Pensilvania.

"Una vez que te dispararon, pensé: 'Tiene que venir aquí'", dijo Rogan. "Todo es cuestión de sincronización".

Rogan invitó a Trump a hablar sobre sus desacreditadas afirmaciones de fraude electoral.

"Quiero hablar de 2020 porque has dicho una y otra vez que te robaron en 2020", dijo Rogan, ofreciendo a Trump una plataforma para repetir sus desmentidas afirmaciones de fraude generalizado en las elecciones de 2020 y la mentira de que ganó ese año. "¿Cómo crees que te robaron? Todo el mundo siempre niega lo que afirmas".

Trump lamentó que "los jueces no tuvieran el temple necesario para dar la vuelta a unas elecciones" y repitió algunas afirmaciones falsas, sugirió que los votos por correo no eran seguros y dijo que los demócratas habían "utilizado la covid para hacer trampas" en 2020.

Rogan pareció respaldar el cuestionamiento de Trump de los procesos electorales, y en un momento dado comparó a quien planteaba dudas sobre las elecciones con quien cuestionaba las vacunas contra el coronavirus.

"Te tachan de negacionista electoral", dijo Rogan. "Es como si te etiquetaran de antivacunas si cuestionas algunas de las consecuencias para la salud que tienen las vacunas de COVID-19".

En 2022, Rogan fue criticado por difundir lo que se consideró información errónea sobre el coronavirus; su postura llevó a Neil Young y Joni Mitchell a retirar su música de Spotify en protesta por el apoyo de la plataforma al presentador de pódcast.

Trump sopesó la idea de eliminar el impuesto sobre la renta.

Trump expresó su apoyo casual a la idea de eliminar el impuesto federal sobre la renta, sugiriendo un retorno a las políticas económicas que existían antes de principios del siglo XX.

"¿Acabas de proponer la idea de eliminar el impuesto sobre la renta y sustituirlo por aranceles?" preguntó Rogan a Trump, quien había mencionado la idea el lunes en un segmento de Fox News. "¿Lo decías en serio?"

"Sí, claro", dijo Trump. "¿Pero por qué no?" Volvió a elogiar a William McKinley, el presidente 25, un republicano cuyas opiniones sobre los aranceles Trump elogia con frecuencia.

Incluso antes de que Trump empezara a hablar de eliminar el impuesto sobre la renta, un análisis del Committee for a Responsible Federal Budget, una organización no partidista, estimó que sus otras propuestas económicas podrían añadir hasta 15 billones de dólares a la deuda del país en 10 años.

¿Hay vida en Marte?

Rogan presionó a Trump para que revelara secretos gubernamentales sobre si hay vida más allá de la Tierra.

El expresidente dijo inicialmente que "nunca había creído" en la vida extraterrestre. Pero luego pareció dar un giro, recordando que había entrevistado a pilotos "confiables" de aviones que afirmaban haber visto cosas "muy extrañas" en el cielo.

"No hay razón para no pensar que Marte y todos esos planetas no tienen vida", dijo Trump.

Rogan le corrigió.

"Bueno, Marte hemos tenido sondas allí, y vehículos exploradores, y no creo que haya vida allí", dijo Rogan. (Marte es el planeta del sistema solar más explorado, aparte de la Tierra).

"Quizá haya vida que no conocemos", replicó Trump, quien ha prometido en discursos básicos llevar un astronauta estadounidense a Marte.

Los científicos no han encontrado vida en Marte, aunque están a la caza de pruebas de organismos fosilizados.

Trump no confía en las encuestas, ni en los encuestadores.

Trump dijo a Rogan que tenía poco aprecio por las encuestas políticas, explicando que creía que había "probablemente mucho fraude" en ellas, incluso cuando a veces citaba positivamente encuestas que le mostraban bien con los votantes.

"¿Sabes cómo se hacen las encuestas?", preguntó Trump. "Oh, me voy a meter en un lío. En fin, no creo demasiado en ellas".

Las encuestas han mostrado sistemáticamente una reñida contienda entre Trump y la vicepresidenta Kamala Harris. Las encuestas fueron notablemente inexactas durante las dos últimas elecciones presidenciales, y muchos encuestadores han tomado medidas para intentar mejorar su precisión. Pero Trump sugirió, sin pruebas, que no solo se equivocaban, sino que podían ser fraudulentas. "No creo que entrevisten en muchos casos", dijo.

Rogan ofreció muchos elogios, pero también presionó sobre el tema climático.

Rogan fue un entrevistador amable, que a menudo elogió a Trump. Rara vez interrumpió al expresidente, y parecieron estrechar lazos por su afición compartida al Ultimate Fighting Championship, una liga de artes marciales mixtas a cuyos combates asiste Trump.

Y Rogan, humorista, elogió a Trump por sus "instintos cómicos" en el camino.

Pero sus visiones del mundo no siempre se acoplaron a la perfección. En un momento dado, Rogan pidió a Trump que explicara por qué pensaba que la gente se oponía a aumentar la producción de petróleo y gas o al fracking, "aparte de las preocupaciones medioambientales, que son legítimas, por supuesto".

Trump empezó a objetar a ese punto, pero Rogan continuó con su pregunta. Y se tornó severo al presionar a Trump sobre su afirmación de que la normativa medioambiental se utilizaba solo para enriquecer a los asesores que obstaculizan el desarrollo.

"La utilizan como un arma", dijo Trump.

Rogan respondió con una serie de preguntas. "Pero existe una preocupación legítima por el impacto medioambiental, ¿verdad?", preguntó, citando las catástrofes medioambientales. "Quieres mitigarlo en la medida de lo posible".

"Claro", reconoció Trump. Pero volvió a su insistencia habitual en que se centraba en el agua y el aire limpios, antes de pasar a una discusión sobre China y las quejas sobre California.

Trump ha establecido una alianza a veces incómoda con Robert F. Kennedy Jr., activista medioambiental y excandidato presidencial, quien lo ha apoyado. Kennedy, a quien Rogan apoya, ha presentado una serie de propuestas medioambientales que chocan con algunas de las promesas de desregulación de Trump y con sus planes de aumentar el fracking.

Michael Gold es corresponsal de política del Times que cubre las campañas de Donald Trump y otros candidatos a la presidencia en 2024. Más de Michael Gold

Simon J. Levien es un reportero de política del Times que cubre las elecciones de 2024 y forma parte de la generación 2024-25 de Times Fellowship, un programa para periodistas al comienzo de sus carreras. Más de Simon J. Levien