Trump dice que habría sido 'algo inteligente' haber hablado con Putin

Donald Trump se negó a comentar si había hablado con el presidente ruso desde que dejó el cargo. Pero añadió: 'Si tengo una relación con la gente, es algo bueno'.

El martes, el expresidente Donald Trump esquivó repetidamente una pregunta sobre si había hablado con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tras el fin de su presidencia, pero añadió que habría sido "algo inteligente" si lo hubiera hecho.

Durante una entrevista a menudo combativa, John Micklethwait, editor jefe de Bloomberg, preguntó directamente a Trump sobre un nuevo libro del periodista Bob Woodward en el que un asesor anónimo afirma que el expresidente y Putin habían hablado hasta siete veces desde que Trump dejó el cargo en 2021. El relato --que no ha sido corroborado por otros periodistas-- ha reavivado las preguntas sobre la relación de los dos hombres, largamente escudriñada, sobre todo a la luz de las críticas de Trump hacia la continua ayuda militar de EE. UU. a Ucrania.

"Bueno, no hago comentarios sobre eso", dijo Trump a Micklethwait durante una entrevista realizada en una reunión del Club Económico de Chicago. "Pero te diré que, si lo hice, es algo inteligente. Si soy amistoso con la gente, si tengo una relación con la gente, es algo bueno, no malo".

Tras intentar sin éxito interrumpir a Trump --quien se había lanzado en un sinuoso relato acerca de sus opiniones sobre un oleoducto ruso, el gasto militar de otros países y acuerdos comerciales--, Micklethwait intentó aclarar los comentarios de Trump. "Pareció insinuar que había hablado con él sin confirmarlo realmente", dijo.

Una vez más, Trump no lo negó rotundamente. "No lo he insinuado", dijo Trump. "Dije que no comento esas cosas".

La relación entre Trump y Putin ha llamado la atención desde la campaña presidencial de 2016, cuando las agencias de inteligencia de EE. UU. hicieron pública una declaración en la que advertían sobre la injerencia rusa en las elecciones. Posteriormente concluyeron que Putin había ordenado a su gobierno ayudar a Trump a derrotar a su oponente demócrata, Hillary Clinton.

Trump aceptó a Putin con los brazos abiertos durante su presidencia, y ha seguido haciéndolo desde que dejó el cargo, incluso cuando Rusia y Estados Unidos han estado en bandos opuestos en la guerra en Ucrania. Trump calificó de "bastante inteligente" la invasión de Ucrania por Rusia en 2022, y se ha mostrado escéptico sobre la continuación de la ayuda militar y financiera a Ucrania. Aunque Trump insiste a menudo en que su relación con Putin le permitirá poner un rápido fin a la guerra en Ucrania, no ha comentado si cree que Ucrania tendrá que ceder territorio a Rusia para hacerlo.

Y Trump también suscitó preocupación sobre sus vínculos con Rusia entre los aliados europeos cuando dijo en un mitin este año que podría llegar a "animar" a Rusia a "hacer lo que les dé la gana" contra cualquier miembro de la OTAN que Trump decidiera que no estaba gastando lo suficiente en su propia defensa.

La negativa de Trump a responder directamente a preguntas sobre su relación con Putin fue coherente con el tono de toda la entrevista del martes, la cual tuvo lugar en un salón de baile del hotel Fairmont.

El expresidente ignoró con frecuencia la idea central de las preguntas que se le hacían y, en su lugar, dio respuestas llenas de digresiones que incluían puntos no relacionados y anécdotas difíciles de seguir. A menudo insistía en lo bien o mal que consideraba que le habían tratado diversas personas, instituciones y empresas.

Hacia el final de la conversación, Micklethwait sacó a colación el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, perpetrado por algunos partidarios de Trump. Preguntó al expresidente si se comprometería a "respetar y fomentar un traspaso pacífico del poder este año".

Trump no se comprometió. "Bueno, tuvieron un traspaso pacífico del poder", dijo, refiriéndose a enero de 2021, mientras algunos de los cientos de líderes empresariales y cívicos sentados en el salón de baile aplaudían.

Micklethwait expresó su incredulidad. "Tuvieron un traspaso pacífico del poder en comparación con Venezuela", dijo Micklethwait. "Pero ha sido, por mucho, el peor traspaso del poder desde hace mucho tiempo".

Ante los abucheos del público, Trump expresó su gratitud y señaló con el dedo a Micklethwait, acusándolo de ser parcial. Luego, en lugar de responder a la pregunta, intentó cambiar de tema y hablar de sus falsas acusaciones de fraude electoral.

Trump minimizó la violencia de sus partidarios y aludió a afirmaciones conspirativas de que los hechos fueron espoleados por oficiales de policía. Y señaló su eventual salida de la Casa Blanca el Día de la Inauguración --semanas después de que fracasaran sus esfuerzos por aferrarse al poder-- como prueba de un "traspaso muy pacífico" mientras rechazaba la pregunta de Micklethwait.

"Entonces, creo que se nos debe permitir no estar de acuerdo en eso", dijo.

Michael Gold es corresponsal de política del Times que cubre las campañas de Donald Trump y otros candidatos a la presidencia en 2024. Más de Michael Gold