El innovador tratamiento con placenta humana que restauró el rostro de una mujer tras una explosión

Los médicos utilizaron injertos derivados de la placenta en el rostro de Marcella Townsend después de una explosión de propano en 2021. La Sra. Townsend dijo que eso fue "lo mejor que pudieron haber hecho" (Kendrick Brinson para The New York Times)

Marcella Townsend recuerda haber mirado a su alrededor en la cocina, conmocionada. En el silencio que siguió a la explosión, antes de que el dolor comenzara, se sintió casi asombrada al ver la estufa aplastada y las alacenas derrumbadas. “Fue como si Pie Grande hubiera caminado por los mostradores”, dijo.

Tras una explosión de propano en la casa de su madre en Savannah, Georgia, Townsend pasó más de seis semanas en coma inducido en una unidad de traumatología por quemaduras. Tenía quemaduras de segundo y tercer grado en la mayor parte del cuerpo y su rostro se había vuelto irreconocible.

En busca de una manera de ayudarla, los cirujanos recurrieron a una herramienta rara vez utilizada: la placenta humana. Aplicaron con cuidado una fina capa del órgano donado en su rostro, lo que según Townsend fue “lo mejor que pudieron haber hecho jamás”. Todavía tiene cicatrices de injertos en otras partes del cuerpo, pero el rostro de la mujer de 47 años, dijo, “luce exactamente igual que antes”.

Durante el embarazo, la placenta se forma en el útero, donde proporciona al feto nutrientes y anticuerpos y lo protege de virus y toxinas. Luego, sale del cuerpo del bebé, todavía llena de una gran cantidad de células madre, colágenos y citocinas que, según han descubierto los médicos e investigadores, la hacen especialmente útil también después del nacimiento.

Las investigaciones han demostrado que los injertos derivados de la placenta pueden reducir el dolor y la inflamación, curar quemaduras, prevenir la formación de tejido cicatricial y adherencias alrededor de los sitios quirúrgicos e incluso restaurar la visión. También están ganando popularidad como tratamiento para el problema generalizado de las heridas crónicas.

La mayoría de las 3,5 millones de placentas en EE.UU. son descartadas.

Y, sin embargo, de los aproximadamente 3,5 millones de placentas que se extraen cada año en Estados Unidos, la mayoría termina en bolsas de eliminación de residuos biológicos peligrosos o en incineradores de hospitales. Esto desconcierta a Townsend, que volvió a su trabajo como asistente quirúrgica con una nueva perspectiva. “Estoy constantemente en estos hospitales que no donan ni utilizan el tejido placentario”, dijo. “Oigo al obstetra decir: ‘No necesito enviar eso a patología ni nada; simplemente lo descarto’. Me estremezco cada vez que lo veo”.

Hace décadas, la comunidad médica dejó de utilizar la placenta debido, en parte, a los temores que generó la epidemia del sida. Ahora, algunos médicos e investigadores sostienen que ese cambio fue un error y que la placenta es una herramienta médica poco utilizada que se esconde a simple vista.

Debido a que la placenta protege al feto del sistema inmunológico materno, su tejido se considera inmunológicamente privilegiado: aunque técnicamente es tejido extraño, se ha descubierto que los injertos placentarios no provocan una respuesta inmunitaria en los receptores de trasplantes. Eso significa que, a diferencia de los injertos de piel de animales o cadáveres, los injertos placentarios básicamente no son rechazables.

“Lo llamamos factor curativo, pero una mejor manera de decirlo es que es un factor regenerativo”, dijo el Dr. Scheffer Chuei-Goong Tseng, un oftalmólogo de Miami que ha pasado décadas estudiando el uso de injertos placentarios para tratar lesiones y enfermedades oculares y cuya compañía los fabrica y vende. “La curación es un concepto amplio; se puede curar pero aún así dejar cicatrices. Estamos hablando de curación casi sin dejar cicatrices”.

Para realizar los injertos placentarios, los fabricantes recogen placentas gratuitas de donantes previamente seleccionados. La membrana amniótica, la capa más interna de la placenta que mira hacia el feto, se pela y se esteriliza. Después de cortarla en un tamaño y forma uniformes, el tejido se congela, se deshidrata o se liofiliza.

El uso de injertos derivados de la placenta en el rostro de la Sra. Townsend hizo que su aspecto fuera “exactamente igual que antes”, dijo la paciente

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) permite la venta de injertos de membrana amniótica siempre que estén “mínimamente manipulados”, es decir, limpios, preservados y no alterados más allá de ser extraídos de la placenta, y destinados a cumplir la misma función en el receptor que en el donante, dijo un portavoz de la agencia.

Esto significa que como la membrana amniótica sirve como barrera entre el feto y la madre, los médicos pueden utilizar los injertos como vendajes internos o externos para incisiones quirúrgicas, quemaduras y similares.

Otro uso aprobado por la FDA es el tratamiento de heridas crónicas que no cicatrizan a tiempo o que no cicatrizan en absoluto. El cuidado de estas heridas puede ser una cuestión de vida o muerte para los millones de personas que las padecen, incluidos 10,5 millones de beneficiarios de Medicare en 2022. La tasa de mortalidad a cinco años para las personas con un tipo, la úlcera del pie diabético, es cercana al 30 por ciento. Esa tasa supera el 50 por ciento para quienes requieren amputación.

Una explosión de propano en la casa de su madre en Georgia dejó a Marcella Townsend con quemaduras de segundo y tercer grado en la mayor parte de su cuerpo (captura de pantalla Mimedx)

En tal contexto, los injertos placentarios están surgiendo como una herramienta prometedora, reduciendo la probabilidad de amputación y mejorando no sólo la expectativa de vida general del paciente, sino también la calidad de sus años restantes, dijo el Dr. Dennis Orgill, profesor de cirugía en la Facultad de Medicina de Harvard y director del Centro de Cuidado de Heridas en el Hospital Brigham and Women’s de Boston.

En un pequeño estudio de 25 pacientes con heridas en los pies, por ejemplo, aquellos tratados con un injerto de amnios vieron sus heridas curadas en un promedio de más del 98 por ciento en seis semanas, mientras que las heridas de aquellos que recibieron limpieza y vendaje estándar se agrandaron casi un 2 por ciento en promedio.

Phyllis Thomas, una mujer de 83 años de Carrollton, Missouri, estaba segura de que perdería su pierna izquierda debido a una herida infectada que no sanaba después de una cirugía. Le abarcaba casi toda la longitud de la pantorrilla y el tejido necrótico casi dejaba al descubierto el hueso. “Solo quería llamar al médico y decirle: ‘Quiero que me lleves a algún lado y me cortes la pierna’”, dijo.

Los médicos del hospital intentaron tomar medidas radicales para salvar la extremidad, sellar 1.000 larvas de mosca inmaduras en el interior y dejar que trabajaran comiendo lo que la Sra. Thomas llamó “el veneno”. Los gusanos, en combinación con antibióticos, lograron controlar la infección, pero para cerrar la herida utilizaron injertos de membrana amniótica. La pierna de la Sra. Thomas se curó por completo.

Cuando se colocan en heridas difíciles de curar como la de la Sra. Thomas, los injertos parecen “cambiar la naturaleza de la herida”, dijo el Dr. David Armstrong, cirujano podiatra y especialista en el cuidado de heridas de Keck Medicine de la Universidad del Sur de California. Pueden desencadenar lo que él llama un “reinicio histológico”, preparando incluso el tejido más dañado para la curación.

Los médicos conocen las propiedades terapéuticas del tejido placentario desde hace más de un siglo. En 1910, un cirujano del Hospital Johns Hopkins publicó hallazgos que demostraban que el amnios era un material mejor para injertos de piel que los injertos de otros animales o cadáveres humanos.

A lo largo del siglo XX se realizaron otros estudios y ensayos clínicos en los que se utilizó el amnios para tratar heridas y úlceras cutáneas, cirugías y quemaduras. “Antes, hace 70 u 80 años, cuando la gente se quemaba, alguien iba a la sala de obstetricia y extraía una placenta”, dijo el Dr. Orgill.

En la década de 1980, la creciente preocupación por la transmisión de enfermedades en medio de la pandemia del sida hizo que los tratamientos basados en placenta cayeran en desuso y las placentas donadas se volvieron mucho más difíciles de conseguir. Los principales hospitales establecieron protocolos que clasificarían las placentas como un riesgo biológico. El banco de amnios del Dr. Andrew Walker en Allentown, Pensilvania, cerró.

En hospitales, el valioso tejido de la placenta puede transformar la medicina al evitar amputaciones y mejorar la calidad de vida de pacientes con heridas complejas

En la misma década, el joven oftalmólogo Dr. Tseng estaba experimentando con el uso de injertos de membrana amniótica para reparar la superficie del ojo. Otros médicos pronto utilizaron las técnicas de Tseng y encontraron más usos para los injertos, que ahora son un estándar de atención en oftalmología, dijo el Dr. Shailesh K. Gupta, director del programa de residencia en oftalmología de Broward Health en el sur de Florida.

En pacientes con lesiones oculares como quemaduras químicas o síndrome de Stevens-Johnson, una reacción a medicamentos que pueden crear orificios en la córnea, la ceguera era casi una conclusión inevitable, dijo el Dr. Gupta. Ahora, con el uso de injertos placentarios, es posible recuperar parte o la totalidad de la visión del paciente.

Además de para el cuidado de heridas y ojos, algunos médicos están empleando los injertos de formas creativas. Los neurocirujanos han utilizado injertos de membrana amniótica para reparar la capa de tejido conectivo que rodea el cerebro, llamada duramadre, y para prevenir la formación de tejido cicatricial que puede causar parálisis después de una cirugía de columna.

Entre los cirujanos ginecológicos, los injertos han demostrado ser eficaces para detener la formación de cicatrices en el útero después de una cirugía de endometriosis. Los cirujanos ortopédicos han descubierto que pueden ayudar a reparar el cartílago desgarrado durante la cirugía de rodilla.

“Para mí, todos los datos apuntan en la misma dirección en este caso”, dijo el Dr. Armstrong, especialista en el cuidado de heridas de la Universidad del Sur de California.

Los injertos de membrana amniótica demuestran eficacia en la curación de heridas difíciles, transformando el enfoque médico tradicional con resultados prometedores en la mejora de la salud de los pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FDA está siguiendo de cerca el campo más amplio de la medicina regenerativa, cuyo objetivo es restaurar los tejidos y órganos dañados por enfermedades o la edad. Además de los injertos de membrana, algunas empresas están elaborando productos a partir de otros tejidos de nacimiento, como la sangre del cordón umbilical y el líquido amniótico.

Hoy en día, las placentas existen en un espacio liminal entre los desechos y los no desechos, dijo Rebecca Yoshizawa, socióloga de la Universidad Politécnica de Kwantlen en Canadá que estudia la cultura y la política del nacimiento. “Son increíbles, y sin embargo, existe la ironía de que se les llame desechos”, dijo.

Mary Beth Phetteplace, una residente de Orlando, decidió donar su placenta durante su primer parto. Después de su cirugía, un representante de la compañía a la que donó visitó su sala de recuperación. “La señora nos dijo que una placenta podría ser donada a unas 20 personas. Pensé que era genial”, dijo.

Por ahora, las empresas de injertos solo aceptan placentas extraídas por cesárea electiva. Pero los expertos dicen que la demanda podría estar a punto de aumentar. El uso de injertos de membrana amniótica está creciendo, aunque lentamente, dijo el Dr. Armstrong, porque “la medicina es, por naturaleza, conservadora”.

La Dra. Yoshizawa dijo que su investigación sugiere que muchas mujeres estarían dispuestas a donar sus placentas, pero la mayoría no saben que es una opción. Y para muchas, no lo es.

Tres años después de la explosión en la cocina de su madre, Townsend trabaja en varios quirófanos de Atlanta. En los hospitales que utilizan injertos placentarios, Townsend es ahora la asistente quirúrgica que los utiliza para cerrar a una paciente después de una cesárea. “Soy la razón por la que vas a donar tu placenta”, afirmó.

