Esta es la IA de Apple que llegará pronto a los iPhones

Este mes se lanzará la novedad de Apple más importante del año (lo siento, no es el visor de 3500 dólares). Apple Intelligence, un conjunto de herramientas de software que aportan lo que Apple describe como inteligencia artificial a sus dispositivos, se lanzará a través de actualizaciones de software gratuitas para los propietarios de algunos iPhones, Macs y iPads.

La versión inicial de Apple Intelligence, que Apple está publicando como una versión "beta" inacabada, incluirá una versión ligeramente mejorada del asistente virtual de Apple, Siri, y herramientas que resumen automáticamente el texto, transcriben grabaciones de audio y eliminan distracciones como las personas no deseadas que aparecen en las fotografías.

Para Apple, este debut es el comienzo de una nueva era. Apple Intelligence es el resultado de una importante reestructuración del gigante de Cupertino, California, casi dos años después de que el chatbot ChatGPT de OpenAI pusiera patas arriba la industria tecnológica.

A los ejecutivos de Apple les preocupaba que, sin una tecnología de IA similar, el iPhone acabara pareciendo anticuado, así que Apple canceló su proyecto de vehículo autónomo, que llevaba más de una década gestándose, y reasignó a sus ingenieros a trabajar en Apple Intelligence.

Apple Intelligence llega sin muchas de las características más publicitadas que Apple anunció en junio. Aunque la compañía llegó a un acuerdo con OpenAI para incluir ChatGPT en su software, el chatbot no formará parte de esta versión inicial. Siri tampoco es lo suficientemente inteligente (todavía) como para hacer cosas como unir datos de varias aplicaciones para decirte si una reunión de última hora te hará llegar tarde a la obra de tu hijo. Apple ha dicho que estas y otras funciones se irán incorporando de manera gradual a lo largo del año que viene.

Como vista preliminar, a lo largo de la semana pasada probé una primera versión de Inteligencia de Apple. Las nuevas características eran un poco difíciles de encontrar, pues se han integrado en diferentes partes del sistema de software de Apple, incluyendo en sus botones para editar texto y fotos.

Algunas funciones, como las herramientas para corregir texto y transcribir audio, me han parecido muy útiles. Otras, como una herramienta para generar resúmenes de artículos web y un botón para eliminar distracciones no deseadas de las fotos, fueron tan acertadas o fallidas que deberían ignorarse.

Todo esto significa que vale la pena seguir de cerca la Inteligencia de Apple en los próximos años para ver si se convierte en un producto imprescindible, pero que no es una razón de peso para gastar mucho dinero en un nuevo aparato.

Apple Intelligence funcionará en el último iPhone 16s y en el iPhone 15 Pro del año pasado, así como en algunos iPads y Macs lanzados en los últimos cuatro años. Estas son las herramientas que te serán más útiles y las que puedes omitir cuando el software llegue a los dispositivos este mes.

-- Las herramientas útiles de Apple Intelligence

Transcripción de grabaciones de audio

Apple Inteligente ofrece una función que parecía estar pendiente desde hace tiempo: cuando utilices la aplicación de notas de voz para grabar audio, la aplicación producirá automáticamente una transcripción junto con el archivo.

Como periodista que suele grabar entrevistas, deseaba probar esta herramienta y me alegró que funcionara bien. La semana pasada, cuando me reuní con una empresa de tecnología, pulsé el botón de grabación de la aplicación y, cuando paré, ya tenía la transcripción lista. Apple Intelligence detectaba cada vez que hablaba una persona diferente y creaba un nuevo párrafo en la transcripción. Transcribió algunas palabras incorrectamente cuando una persona hablaba entre dientes. Pero, en general, la transcripción me facilitó la búsqueda de una palabra clave para extraer una parte de la conversación.

Pídele ayuda a Siri con un producto de Apple

Aunque puede resultar fácil utilizar cualquier celular inteligente o tableta, el software de Apple se ha vuelto cada vez más complejo con el paso de los años, por lo que a veces es difícil saber cómo aprovechar las funciones que son difíciles de encontrar. Apple Intelligence ha dotado a Siri de la capacidad de ofrecer ayuda para navegar por los productos de Apple.

Nunca recuerdo, por ejemplo, cómo ejecutar dos aplicaciones una al lado de la otra en el iPad. Así que le pregunté a Siri: "¿Cómo uso la pantalla dividida en el iPad?". Siri rápidamente me mostró una lista de instrucciones, que implicaba tocar un botón en la parte superior de una aplicación.

Irónicamente, Siri no podía ofrecer ayuda sobre cómo utilizar Apple Intelligence con el fin de reescribir un correo electrónico. En vez de eso, cargó una lista de resultados de búsqueda de Google que mostraba otros sitios web con los pasos a seguir.

Escritura automatizada

Hablando de correos electrónicos, Apple Intelligence incluye herramientas de escritura para editar tus palabras, e incluso puede generar respuestas de correo guardadas.

Utilicé la herramienta de respuesta automática para despachar rápidamente a un vendedor de un concesionario de autos: "Gracias por ponerse en contacto conmigo. Ya no estoy interesado en comprar un vehículo en este momento".

En cuanto a la edición de texto, resalté un correo que escribí rápidamente a un colega y pulsé el botón "Corregir". Apple Intelligence editó rápidamente el texto para insertar los signos de puntuación que me había saltado.

-- Las herramientas de IA de Apple que puedes ignorar

Eliminar las distracciones de las fotografías

Una de las funciones más esperadas de Apple Intelligence es la posibilidad de editar automáticamente una foto para eliminar una distracción, como una persona no deseada en un retrato familiar por lo demás perfecto. Mucha gente querrá probar esta herramienta, llamada Clean Up, pero prepárate para llevarte una decepción.

Para probarla, abrí una foto que tomé de unos familiares en una boda al aire libre hace unos años. Pulsé el botón "Clean Up" con la esperanza de eliminar las personas sentadas en sillas de jardín en el fondo. El programa eliminó a las personas y las sillas de jardín, pero las sustituyó por un revoltijo ininteligible de píxeles en blanco y negro.

Volví a probar la herramienta con una foto de mi corgi, Max, durmiendo en mi sofá junto a una manta. Apple Intelligence quitó la manta e intentó reproducir el cojín del sofá. En su lugar, generó un surco profundo y poco favorecedor en el trasero.

Resúmenes de texto

Apple parece pensar que el internet está lleno de demasiadas palabras. Una de las características más destacadas de Apple Intelligence es su capacidad para generar resúmenes de texto en muchas aplicaciones, incluidos un correo electrónico, un artículo web y documentos.

Al pulsar el botón "Resumir" en el navegador Safari, obtuve un resumen de tres frases de un artículo de 1200 palabras del New York Times sobre los pros y los contras de comer atún. Apple Intelligence resumía la premisa del artículo: el atún era un alimento nutritivo que podía contener un alto contenido de mercurio, y que los consumidores deberían considerar especies de atún con niveles más bajos de mercurio.

Desgraciadamente, en su resumen, Apple Intelligence recomendaba a la gente consumir atún blanco, una de las especies enumeradas en el artículo por tener los niveles más altos de mercurio. Esto es lo que en la industria tecnológica se conoce como alucinación, un problema habitual en el que la IA inventa información tras no acertar la respuesta correcta.

La herramienta también se quedó corta al resumir mis notas. Hace poco, para preparar una reunión en la oficina, tomé notas sobre tres compañeros con los que me iba a reunir. En lugar de producir un informe compacto sobre cada persona, la herramienta generó un resumen del papel de una sola persona.

Apple declinó hacer comentarios.

En resumen, puedes prescindir de esta herramienta.

La versión inicial de Apple Intelligence se centra en ayudarte con palabras y fotos. Prepárate para quedar impresionado y desconcertado. (Derek Abella/The New York Times)