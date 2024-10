Conclusiones de las primeras descargas de una guerra de misiles balísticos en Oriente Medio

Los restos de un proyectil lanzado por Irán hacia territorio israelí (REUTERS/Mohammed Torokman)

Como se predijo, Irán lanzó cerca de 200 misiles balísticos contra Israel a partir de las 12:30 p.m. del martes, hora del Este de Estados Unidos. El sistema antimisiles israelí derribó casi todos ellos, dijeron fuentes israelíes, y aunque hubo algunos daños, el ataque no se consideró particularmente exitoso. No hay informes en este momento de grandes víctimas.

El ataque fue ejecutado por la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria Iraní y no fue una operación del ejército regular iraní o la fuerza aérea, según fuentes israelíes. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, no fue informado del ataque hasta poco antes de que comenzara, dijeron las fuentes, lo que indica que el régimen iraní está dividido sobre la operación, lo que probablemente aumentará las fracturas en el gobierno.

La capacidad de Israel para anticipar el ataque iraní y determinar la hora exacta del mismo, y el hecho de que se tratara de una operación de los guardias revolucionarios (no de las fuerzas armadas iraníes regulares bajo el mando del nuevo presidente) demuestra hasta qué punto el Mossad, el comando cibernético israelí, la Unidad 8200 y la Fuerza Aérea israelí han penetrado en el régimen iraní y han coordinado su respuesta defensiva. Esto significa que ningún líder iraní puede confiar ya en otro.

Es posible que estemos a punto de entrar en lo que podría ser el momento más peligroso de la historia del Oriente Medio moderno: una guerra de misiles balísticos entre Irán e Israel, que casi con toda seguridad pondría a Estados Unidos del lado de Israel y podría culminar en un esfuerzo a gran escala de Estados Unidos e Israel para destruir el programa nuclear de Irán.

El sistema antimisiles Cúpula de Hierro de Israel intercepta cohetes después de que Irán disparó una salva de misiles balísticos, como se ve desde Ashkelon, Israel, el 1 de octubre de 2024 REUTERS/Amir Cohen ATENCIÓN EDITORES: AGREGAR INFORMACIÓN

Esa es la evaluación que he obtenido al hablar con fuentes de inteligencia israelíes, cuyo análisis era que Irán planeaba lanzar un ataque con misiles contra Israel a las 12:30 p.m. hora del Este, que son las 7:30 p.m. en Israel. El ataque fue planeado en dos oleadas con 15 minutos de diferencia, y cada oleada involucraría 110 misiles balísticos, dijeron los israelíes.

Los misiles iraníes apuntarían a tres objetivos. Primero, la sede del Mossad, el servicio de inteligencia exterior de Israel, cerca de Tel Aviv. Segundo, la base aérea israelí en Nevatim, y tercero, la base aérea israelí en Khatzirim; ambas bases están en el sur de Israel en el desierto del Néguev. Los funcionarios israelíes están particularmente preocupados por cualquier ataque a la sede del Mossad porque está en el suburbio densamente poblado de Ramat Hasharon, en el norte de Tel Aviv. Tampoco está lejos de la sede de la inteligencia de defensa israelí, la Unidad 8200.

Me han compartido esta información porque los israelíes insisten en que no quieren una guerra balística a gran escala con Irán y quieren que Estados Unidos intente disuadir a los iraníes haciéndoles saber que si lanzan este ataque con misiles, Estados Unidos no será un espectador y su respuesta, a diferencia del ataque iraní con misiles y aviones no tripulados del 13 de abril contra Israel, no será puramente defensiva. En otras palabras, Irán podría estar poniendo en riesgo todo su programa nuclear si este ataque con misiles sigue adelante.

No he podido hablar con ningún alto funcionario estadounidense para evaluar sus reacciones, pero actualizaré esta entrada del blog a medida que lo haga.

Se podría pensar que Israel está ansioso por este tipo de guerra con Irán para finalmente acabar con su programa nuclear e involucrar a Estados Unidos. Esa no es mi impresión. Una guerra de misiles balísticos podría causar enormes daños a la infraestructura de Israel a menos que prácticamente todos los misiles sean interceptados.

¿Podría ser que los iraníes estén fanfarroneando y tengan la intención de lanzar misiles en zonas abiertas de Israel? Esa no es la impresión que los israelíes han obtenido de su inteligencia.

La evaluación de la inteligencia israelí es que el pueblo iraní en general no quiere esta guerra con Israel. Hace tiempo que existe descontento en Irán por los miles de millones de dólares que el régimen ha gastado en apoyar a Hamás y Hezbollah en un momento en que la infraestructura iraní está tan deteriorada y la economía del país está en crisis. El mensaje que los israelíes esperan que Estados Unidos pueda transmitir a Irán es también que si comienzan esta guerra y conduce a una gran destrucción y muerte de civiles iraníes, también podría desencadenar un levantamiento contra el régimen.

En el último año hemos visto líneas rojas cruzadas a diestra y siniestra, desde el salvaje ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre hasta el ataque israelí con buscapersonas contra el liderazgo de Hezbolá y el asesinato de su líder, Hassan Nasrallah. Los iraníes sienten que su disuasión se ha erosionado y necesitan responder.

Ha llegado el momento del Código Rojo, porque una vez que empiezas a cruzar las líneas rojas, todas desaparecen.

© The New York Times 2024.