No es necesario que compartas esa publicación de Meta sobre IA

Una publicación en Instagram Stories afirma falsamente que quien la comparta puede impedir legalmente que Meta use sus datos y fotos. No caigas en la trampa.

Si has estado revisando Instagram Stories esta semana, probablemente hayas visto la publicación: un cuadro de texto negro sobre fondo naranja que comienza con las palabras "Adiós Meta IA".

A partir de ahí, el mensaje pasa a anunciar que --por la orientación de un abogado no identificado-- Meta no tiene permiso para usar los "datos personales, información de perfil o fotos" de quien publica.

Pero no hay nada legalmente vinculante en esta declaración. Compartirla no hará nada para protegerte a ti o a tus datos, y ahora los usuarios pueden ver la publicación etiquetada como "información falsa" si intentan mirarla. Esto es lo que necesitas saber.

¿Qué es esto? Me resulta familiar

Los bulos como este son tan antiguos como el tiempo, o al menos tan antiguos como la época de internet. En la jerga online se conocen como copy pasta, un término que proviene de la forma en que el estilo utiliza un bloque de texto que se copia y comparte una y otra vez. Piensa en los correos electrónicos en cadena de los primeros tiempos de internet, aquellos que amenazaban con 15 años de mala suerte si no los reenviabas a 15 amigos. Esta publicación sobre de inteligencia artificial no es más que la última repetición del mismo engaño.

¿Por qué lo veo ahora?

Este tipo de publicaciones circulan cada pocos meses, engañando a quienes se preocupan por su privacidad en internet. El texto repetitivo es fácil de compartir, lo que hace que se difundan rápida y ampliamente. Y se aprovechan de los temores de la gente sobre lo que puede ocurrir cuando comparten partes de su vida personal en grandes plataformas tecnológicas.

¿Quién ha caído en la trampa?

Cientos de miles de personas compartieron la imagen solo en Instagram Stories, incluidas celebridades como las actrices Julianne Moore, Sarah Paulson y Raven Symone. (Mucha más gente también publicó versiones de la misma en Facebook y en Threads). Los usuarios hacen bien en ser conscientes de la seguridad digital. Esta publicación, sin embargo, no hará nada. Si estás entre quienes la compartieron, no te sientas mal. Simplemente bórrala.

¿Cómo puedo detectar bulos en el futuro?

Los errores gramaticales y las frases raras suelen ser un sello distintivo de un copy pasta. Nunca está de más hacer una búsqueda rápida en Google. Puede que incluso descubras que el bulo que buscas ya ha sido desmentido anteriormente. Una versión ligeramente diferente de este bulo se hizo viral en mayo.

¿Qué hace Meta al respecto?

La publicación viene ahora con una advertencia de información falsa de Lead Stories, el socio de verificación de hechos de Facebook. "Verificación de hechos: la declaración 'legal' NO protege los datos de los usuarios de la IA generativa de Meta - Es un invento", se lee en el titular del artículo en el que los usuarios pueden hacer clic cuando se encuentran con la publicación en Instagram Stories.

¿Debería preocuparme por mi información personal en Meta?

Ni más ni menos de lo que estabas antes de que este bulo comenzara a extenderse. A principios de este año, Meta anunció que estaba ampliando su uso de la inteligencia artificial, entrenando la tecnología --incluyendo su chatbot-- alimentándola con publicaciones públicas de Instagram y Facebook. Como informó The New York Times en junio, en Estados Unidos no hay leyes de privacidad específicas que impidan al gigante tecnológico utilizar publicaciones públicas para estos fines.

Sin embargo, puedes optar por no hacerlo configurando tu cuenta como privada. (Para más detalles sobre cómo hacerlo, lee esta explicación). Y si recibes una alerta sobre un cambio en las condiciones de servicio de una plataforma, puede que valga la pena prestar atención a lo que dice el nuevo lenguaje.

