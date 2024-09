Un afligido padre de Ohio pide a Trump y Vance que dejen de hablar de su hijo

Presidential Election of 2024United States Politics and GovernmentDeaths (Fatalities)Immigration and EmigrationVance, J DTrump, Donald JClark, Aiden (d. 2023)Clark, NathanBusesTraffic Accidents and SafetyDebates (Political)Springfield (Ohio)Haitian-AmericansDiscrimination

Nathan Clark dice que los candidatos están explotando la muerte de su hijo en un accidente causado por un inmigrante a las afueras de la pequeña ciudad de Springfield.

Apenas una hora antes del debate presidencial, el padre de un niño de 11 años de Ohio que murió cuando la miniván de un inmigrante chocó contra un autobús escolar, arremetió contra Donald Trump y su compañero de fórmula, JD Vance.

Hablando durante un comentario público en una reunión ordinaria de la Comisión Municipal de Springfield, el padre, Nathan Clark, los llamó políticos "en bancarrota moral" que difunden el odio a expensas de su hijo, Aiden. Clark dijo: "Esto tiene que acabar ya".

La muerte de Aiden Clark, que salió expelido del autobús después de que el conductor de la miniván, que es haitiano, se desvió hacia el tráfico que circulaba en sentido contrario hace poco más de un año, conmocionó a los residentes de Springfield, una ciudad obrera situada entre Dayton y Columbus. Y desencadenó una oleada de airada retórica sobre los miles de inmigrantes procedentes de Haití que se han asentado en la zona desde la pandemia.

Pero la ciudad no se vio inmersa en el polémico debate nacional sobre inmigración sino hasta julio, cuando Vance tomó nota del episodio.

Desde entonces, Vance ha destacado la afluencia de haitianos a Springfield como una consecuencia perjudicial de las políticas fronterizas del gobierno de Joe Biden. Los inmigrantes están en el país legalmente con autorización para trabajar, y se han trasladado a la zona de Springfield para ocupar puestos de trabajo en la industria manufacturera y otros rubros.

Esta semana, Vance redobló la apuesta, repitiendo afirmaciones difamatorias de que personas "que no deberían estar en este país" estaban secuestrando y comiéndose a las mascotas de sus vecinos en Springfield. La campaña de Trump amplificó los rumores infundados, incluso después de que las autoridades los desmintieran.

El lunes, la campaña de Trump publicó en las redes sociales sobre Aiden, incluyendo su foto y la de Hermanio Joseph, el inmigrante haitiano que chocó contra el autobús.

Luego, el martes, Vance se refirió a Aiden en un post en X, diciendo que "un niño fue asesinado por un inmigrante haitiano".

De pie junto a su mujer, Danielle, Clark abrió su discurso de tres minutos diciendo que ojalá su hijo hubiera sido asesinado por un hombre blanco de 60 años, aunque solo fuera porque la familia se habría ahorrado la andanada de "gente que habla con odio".

"Mi hijo no fue asesinado", dijo. "Murió por accidente a causa de un inmigrante de Haití".

"Esta tragedia se siente en toda esta comunidad, el estado e incluso la nación, pero no giren lo sucedido hacia el odio", dijo en sus comentarios en la reunión de la comisión, que fue transmitida en vivo.

Las autoridades municipales han dicho que miles de haitianos se han instalado en Springfield. Huyendo de uno de los países más conflictivos del mundo, los inmigrantes han ayudado a revitalizar la ciudad, cuya población había disminuido en las últimas décadas. Pero la velocidad y el volumen de las llegadas han ejercido presión sobre la vivienda, las escuelas y los servicios sanitarios.

Desde la muerte de Aiden en agosto de 2023, los habitantes han llenado las reuniones de la Comisión Municipal para expresar sus quejas sobre los inmigrantes.

Pero la fuerte crítica se ha intensificado en los últimos meses, y los asistentes suelen hacer comentarios denigrantes sobre los haitianos recién llegados, como que tienen un coeficiente intelectual bajo. Algunos de los críticos también han insinuado que los migrantes han traído enfermedades y delincuencia a la ciudad, lo que las autoridades de salud y la policía han negado.

El año pasado, más de 20 alumnos resultaron heridos cuando la miniván de Joseph chocó contra el autobús que se dirigía a la escuela. Llevaba un permiso de conducir que no era válido en Ohio. Las autoridades no encontraron pruebas de que hubiera consumido alcohol o drogas. En mayo, Joseph, de 36 años, fue declarado culpable de homicidio involuntario y podría cumplir hasta nueve años de prisión.

El martes por la noche, Clark, profesor, citó a cuatro políticos a los que describió como "en bancarrota moral" por utilizar a Aiden para promover sus intereses: Trump; Vance; Bernie Moreno, el candidato republicano de Ohio al Senado; y el representante Chip Roy, republicano por Texas.

"Han pronunciado el nombre de mi hijo y han utilizado su muerte para obtener beneficios políticos", dijo desde el podio.

"Pueden vomitar todo el odio que quieran sobre los inmigrantes ilegales, la crisis fronteriza e incluso afirmaciones falsas de que los miembros de la comunidad se están comiendo a sus mascotas peludas", dijo Clark.

"No se les permite, ni se les ha permitido nunca mencionar a Aiden Clark de Springfield, Ohio", continuó.

"Los escucharé una vez más para oír sus disculpas".

En un comunicado enviado al Times en respuesta a las críticas de Clark, Luke Schroeder, un portavoz de Vance, culpó a la vicepresidenta Kamala Harris por las políticas fronterizas del gobierno y dijo que la familia Clark estaba en las oraciones de Vance.

Clark dijo que Aiden estudiaba diferentes culturas y aceptaba a todo el mundo. Como padre, se comprometió a honrar la memoria de su hijo en ese espíritu, dijo.

"Seguro que tenemos nuestros problemas aquí en Springfield y en EE. UU.", dijo. "Pero, ¿tiene Aiden Clark algo que ver con eso?".

Clark, que también es profesora, desplegó una camiseta roja con el lema #LiveLikeAiden (vive como Aiden) en la espalda y la mostró al público, que respondió con aplausos. A continuación, la pareja abandonó el hemiciclo.

