Internet pasó años buscándola. Ella no tenía idea

Por cinco años, miles de usuarios de Reddit intentaron encontrar a la dueña de un enigmático rostro, conocida simplemente como la Celebridad Número 6. Este mes, la búsqueda llegó a su fin.

Leticia Sarda tiene 43 años y vive en la isla española de Tenerife, en Canarias. Tiene dos hijos y en el pasado solía viajar por todo el mundo trabajando como modelo para marcas como Burberry. Y desde hace casi cinco años, miles de personas intentan desesperadamente encontrarla.

Ella no tenía ni idea.

La búsqueda de Sarda empezó con un trozo de tela. Hace casi cinco años, un usuario de Reddit a quien se conoce como TontsaH publicó una imagen de un trozo de tela estampado con ilustraciones de varios rostros. Algunos eran de celebridades fáciles de identificar, como la modelo Adriana Lima y el actor Orlando Bloom, pero uno de los rostros era un misterio constante.

Durante años, los sabuesos de internet trataron de identificar a la desconocida. Una comunidad de Reddit dedicada enteramente a la búsqueda cuenta actualmente con más de 40.000 miembros. (Esa cifra ha aumentado en los últimos días).

Un largo tiempo lo intentaron y fracasaron. Seguían pistas y probaban teorías, pero en última instancia seguían con las manos vacías. Luego, este mes, varios usuarios de la plataforma siguieron por fin las pistas correctas.

Un usuario conocido como StefanMorse escribió que había editado digitalmente la imagen original para que se viera "menos como tela y más como una persona real". El usuario, que no respondió a la petición de comentarios, explicó en su publicación que luego ingresó esa imagen a un motor de búsqueda de reconocimiento facial, que arrojó el nombre de Sarda.

Después, otro usuario, IndigoRoom, localizó al fotógrafo que había tomado la imagen original de Sarda que había sido modificada para la tela. La foto procedía de una revista española de 2006, y el fotógrafo, Leandre Escorsell, confirmó su legitimidad.

Finalmente la noticia llegó a Sarda, quien se sorprendió al enterarse de que durante años había sido el centro de un misterio. En una entrevista con The New York Times, Sarda habló de su repentina fama digital. La entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.

¿Cómo te enteraste de que la gente te buscaba en internet?

Fue raro. Un día abro mi correo y un tipo me dice: "Hola, ¿puedes confirmar que esta es tu cara?".

¿Eso te asustó?

Le dije: "Sí, soy yo, pero ¿quién eres tú?". Intentó explicarme, pero no me di cuenta de que sería algo tan grande.

¿Qué más preguntó?

"¿Tienes el original?" Y le digo, "Bueno, puedo buscarlo, pero realmente no sé dónde está, ¿sabes?". Y él dice: "No sabes lo grande que es esto. Te hemos estado buscando desde hace cinco años".

¿Tenías la imagen?

Estaba en mi book de la agencia. No pensé que la tuviera porque no había visto ese book en 10 años, pero la tenía.

¿Qué recuerdas de esta imagen en concreto?

Era un editorial de la revista Woman. Era un suplemento que venía dentro de la revista con todos los estilos para el verano.

También aparecías en la portada de ese número de la revista.

Llevaba un vestido amarillo de seda sin espalda de Versace. De verdad quería quedármelo.

¿Algo de aquella sesión te pareció especial o diferente?

¡No! Era un editorial, un editorial muy bonito. Nunca esperé que esto apareciera 20 años después.

¿Sigues modelando?

Lo dejé en 2009, y cuando lo dejé, lo dejé de verdad. Mi abuela enfermó. Vine aquí para apoyarla, lo que se suponía que iba a durar dos meses. Luego se extendió. Luego me enamoré y tuve hijos. Nunca volví. Es mi alter ego, ¿sabes? Así que si alguien que tenga una buena idea viene y me dice: "¡Vamos, hagamos unas fotos!", pues iré y lo haré.

¿Cuánta gente se ha puesto en contacto contigo por esto?

La verdad es que no puedo contarlos. He descargado como 27 aplicaciones en los últimos dos días.

Incluyendo TikTok. ¿Empezarás a hacer videos?

Ya veremos. ¿Por qué no?

¿Te han contactado tus amigos y familiares?

Mucho. Y gente en la calle. No estoy lista para esto.

¿Cómo te hace sentir la atención?

En realidad todavía no lo sé. Ha sido demasiado para mí en los últimos días. Intento disfrutarlo porque, después de leer todos los comentarios, nadie me odia ni dice nada malo, ¿sabes? Muchas de estas personas llevan tanto tiempo buscándome y esforzándose por encontrarme. En cierto modo me hace feliz. También me preocupa. Intento darles lo que buscaban porque han hecho un gran esfuerzo para, ya sabes, encontrar a una persona en un pedazo de tela.

¿Qué te preocupa?

Hasta dónde puede llegar esto. Cómo va a cambiar esto mi vida.

Creo que es difícil comprender de verdad lo que es ser viral hasta que lo vives.

Siempre puedo esconderme.

