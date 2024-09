Elena Congost, maratonista paralímpica, pierde el bronce luego de ayudar a su guía

RunningBlindnessInternational Paralympic CommitteeParalympic Games

Una corredora con discapacidad visual soltó brevemente la cuerda que la conectaba a su guía después de que él tuvo un calambre cerca de la línea de meta, lo que le costó la medalla de bronce.

[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]

Una corredora con discapacidad visual perdió el derecho a recibir una medalla en los Juegos Paralímpicos tras ayudar a su guía, quien tropezó a pocos metros de la línea de meta del maratón.

La corredora, Elena Congost, de España, se quedó sin la medalla de bronce en la carrera de París el domingo, el último día de los Juegos Paralímpicos, porque soltó brevemente la cuerda que la unía a su guía, una violación del reglamento, cuando él perdió el equilibrio tras sufrir un calambre.

Los atletas ciegos y con deficiencias visuales corren con un guía, una persona vidente que los mantiene en el camino correcto. Tanto el guía como el corredor deben sujetarse en todo momento de una correa, una cuerda corta con un asidero en cada extremo que los mantiene unidos.

Unos 9 metros antes de la meta, después de tres horas de carrera, Congost iba rumbo al tercer lugar cuando su guía, Mia Carol Bruguera, a quien le dio un calambre, tropezó. Congost lo ayudó a estabilizarse, soltando la cuerda brevemente en el proceso.

Rápidamente se estabilizaron y cruzaron la meta con más de tres minutos de ventaja sobre el cuarto lugar, pero el hecho de haber soltado la cuerda provocó la descalificación.

El Comité Paralímpico Internacional no respondió en un primer momento a una solicitud de comentarios.

Dos atletas marroquíes terminaron en los dos primeros puestos, con Fatima Ezzahra El Idrissi llevándose la victoria y Meryem En-Nourhi el segundo lugar. Tras la descalificación de Congost, la nueva medallista de bronce fue la japonesa Misato Michishita.

"Me gustaría que todo el mundo sepa que no me han descalificado por hacer trampas, sino que me han descalificado por ser persona y por un instinto que te sale cuando alguien se está cayendo y es ayudar o aguantarlo", declaró Congost a Marca, el diario deportivo español.

"Estoy destrozada, la verdad, porque tenía la medalla. Estoy súper orgullosa de todo lo que he hecho y al final me descalifican porque a 10 metros de meta porque dejo ir la cuerda un segundo".

"Y como la he soltado pues ya está, no hay vuelta atrás".

Congost competía en la categoría T12 en los Juegos Paralímpicos. T11 es para atletas con ceguera casi total. Los atletas T12 tienen una menor deficiencia visual, y los T13 tienen la menor deficiencia visual.

Congost ganó la medalla de oro en el maratón T12 en Río de Janeiro en 2016. Después dejó la competición y tuvo cuatro hijos, que ahora tienen entre 1 y 6 años.

En un incidente diferente, el sábado se le retiró la medalla de oro a un lanzador de jabalina iraní por dos infracciones: un gesto de degüello y la exhibición de una bandera negra con letras rojas que se consideró una declaración política.

Las autoridades iraníes habían argumentado que el gesto del atleta, Sadegh Beit Sayah, era de celebración, y que la bandera era un homenaje a Umm al-Banin, importante figura del Islam chiíta.

"Desplegué la bandera en señal de respeto y devoción, no para promover ninguna agenda política", declaró Beit Sayah a Inside the Games.

La competencia se disputó en la categoría F41, para los atletas de baja estatura, que no superan 1,44 m en el caso de los hombres. Navdeep Singh, de India, ascendió a la medalla de oro.

Victor Mather, quien ha sido reportero y editor en El Times durante 25 años, cubre deportes y noticias de última hora. Más de Victor Mather