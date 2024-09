Cómo Rusia financió en secreto a influencers conservadores en EEUU

Rusia desplegó en EEUU una extensa red secreta de desinformación utilizando influencers en redes sociales (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

A principios de 2022, una joven pareja de Canadá, Lauren Chen y Liam Donovan, registraron una nueva empresa en Tennessee que pasó a crear un medio de comunicación social llamado Tenet Media.

En noviembre de 2023, ya habían reunido a grandes estrellas conservadoras de las redes sociales, como Benny Johnson, Tim Pool y Dave Rubin, para publicar contenidos originales en la plataforma de Tenet. El sitio empezó entonces a publicar cientos de videos -con comentarios políticos mordaces y teorías conspirativas sobre el fraude electoral, Covid-19, los inmigrantes y la guerra de Rusia con Ucrania- que se promocionaron en todo el espectro de las redes sociales, desde YouTube a TikTok, X, Facebook, Instagram y Rumble.

Todo era, según dicen ahora los fiscales federales, una operación encubierta de influencia rusa. El miércoles, el Departamento de Justicia acusó a dos rusos de ayudar a orquestar 10 millones de dólares en pagos a Tenet en un plan para utilizar esas estrellas para difundir mensajes favorables al Kremlin.

Las revelaciones reflejan la creciente sofisticación de los esfuerzos de larga data del Kremlin para moldear la opinión pública estadounidense y promover los objetivos geopolíticos de Rusia, que incluyen, según las evaluaciones de inteligencia estadounidenses, la elección del ex presidente Donald J. Trump en noviembre.

En 2016 y 2020, Rusia empleó ejércitos de trolls de Internet, cuentas falsas y granjas de bots para tratar de llegar al público estadounidense, con un éxito discutible. La operación que los fiscales describieron esta semana muestra un giro hacia la explotación de personas influyentes ya establecidas en las redes sociales, que, en este caso, generaron hasta 16 millones de visitas solo en el canal de YouTube de Tenet.

Es de suponer que la mayoría de los espectadores no sabían, como dijeron los propios influencers, que Rusia estaba pagando por todo ello.

“Las personas influyentes ya tienen un nivel de confianza con su audiencia”, dijo Jo Lukito, profesor de la escuela de periodismo de la Universidad de Texas en Austin que estudia la desinformación rusa. “Por lo tanto, si una pieza de información puede venir a través de la boca de un influenciador existente, se presenta como más auténtica”.

La acusación -que aterrizó como una bomba en el ecosistema mediático conservador del país- también subrayó la creciente convergencia ideológica entre la Rusia del presidente Vladimir V. Putin y una parte significativa del Partido Republicano desde el ascenso al poder político del señor Trump.

El secretario de Justicia Merrick Garland, en el centro, habla antes de una reunión del Grupo de Trabajo sobre Amenazas Electorales del Departamento de Justicia, en el Departamento de Justicia, el miércoles 4 de septiembre de 2024, en Washington (AP Foto/Mark Schiefelbein)

El Kremlin lleva mucho tiempo tratando de explotar las divisiones a ambos lados del espectro político estadounidense, pero las voces conservadoras polémicas proporcionan amplio forraje para su propia propaganda, especialmente cuando se trata de críticas a la administración Biden o, en términos más generales, a la política exterior del país, incluido el apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia.

La investigación federal que dio lugar a la acusación desvelada el miércoles forma parte de un esfuerzo gubernamental más amplio, del que informó por primera vez The New York Times, para combatir la desinformación rusa, la interferencia electoral y los ciberataques. Funcionarios de la Administración han dicho que la iniciativa podría dar lugar a más acusaciones.

La acusación detalla hasta dónde llegó Rusia para tratar de convertir a Tenet en un actor del discurso político del país, ocultando al mismo tiempo el hecho de que estaba pagando la factura.

Entre otras cosas, Rusia transfirió al menos 9,7 millones de dólares a través de empresas ficticias en países como Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Mauricio. Esos pagos representaron el 90% de los ingresos de la empresa entre octubre y agosto pasados, según la acusación.

De momento, los fiscales no han presentado cargos contra Chen y Donovan. No está claro dónde se encuentran, y no respondieron a las solicitudes de comentarios. La acusación señalaba que ni ellos ni Tenet se habían registrado como representantes de un gobierno extranjero, un requisito de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (Foreign Agents Registration Act, FARA).

Todos los influyentes de Tenet se describieron a sí mismos como víctimas de la artimaña rusa y, en ocasiones, menospreciaron la investigación federal. Hicieron hincapié en que no recibieron instrucciones de los rusos, aunque la acusación detalla varios esfuerzos de los patrocinadores de la empresa para sembrar narrativas específicas, algunas de las cuales aparecieron en el contenido que publicaron.

En un caso, Johnson, un ex periodista con 2,4 millones de suscriptores en YouTube, sugirió en su propio programa que Ucrania podría haber sido responsable de un ataque mortal en una sala de conciertos en Moscú en marzo, reflejando una afirmación rusa desmentida desde entonces. (Una rama del Estado Islámico reivindicó la autoría).

Otra persona influyente en la lista de Tenet, Lauren Southern, comentarista canadiense de extrema derecha con más de 1,2 millones de seguidores entre YouTube y X, produjo un video burlándose de los Juegos Olímpicos de Verano en París en julio, haciéndose eco de los esfuerzos de Rusia para denigrar los Juegos y sus anfitriones franceses.

Los rusos incluso presionaron a Tenet para que destacara un video de Tucker Carlson, la antigua estrella de Fox News que ahora produce su propio programa online. Lo hizo durante una visita a Moscú este año, maravillándose de la abundancia que se exhibía en un supermercado de la ciudad.

Lauren Chen y su esposo, Liam Donovan, fundaron Tenet Media en Tennessee en 2022; el dinero ruso ha representado la mayor parte de los ingresos de la empresa en los últimos meses, dijo el Departamento de Justicia (Jason Davis/Getty Images)

Un productor que trabaja para Tenet, en un mensaje citado en la acusación, pensó que el video de Carlson “sólo se siente como shilling abierta”, pero, después de ser presionado por los propietarios de Tenet, accedió a publicar el clip en cualquier caso.

Nina Jankowicz, cofundadora del American Sunlight Project, un grupo de defensa en Washington que lucha contra la desinformación en Internet, dijo que “este es un caso clásico de blanqueo de información”.

“Los rusos y otros actores extranjeros lo han utilizado durante décadas para ocultar el origen de las operaciones de influencia”, prosiguió. “En este caso, eligieron a personas influyentes que ya estaban participando en cebos de ira, explotando las fisuras preexistentes en nuestra sociedad para obtener clics”.

Sin duda, Tenet compensó bien a algunos de sus influencers. Pagó al menos 8,7 millones de dólares a los tres principales influenciadores, que no fueron nombrados pero que parecen ser Rubin, Pool y Johnson basándose en los detalles de la acusación, como el número de seguidores en las redes sociales.

Según la acusación, Rubin recibía 400.000 dólares al mes, más una prima de 100.000 dólares, por producir cuatro videos a la semana en el canal de Tenet en YouTube. Pool cobraba 100.000 dólares por video, que producía semanalmente.

Los contratos sitúan a los tres en la misma escala salarial que algunos de los que figuran en la lista “Top Creators 2023″ de Forbes, aunque Pool describió su pago como estándar en una entrevista en “The Ben Shapiro Show” el viernes.

Según los términos de sus acuerdos, los influencers podrían seguir produciendo otros contenidos aparte del trabajo que hicieron para Tenet.

Un representante de Johnson declinó hacer comentarios, pero proporcionó detalles sobre el calendario y la naturaleza de su contrato con Tenet. En X, sin embargo, Johnson dijo que había actuado “como un contratista independiente” en virtud de lo que denominó “un acuerdo estándar, en condiciones de igualdad que más tarde fue terminado”.

Rubin, creador y presentador de “The Rubin Report”, un programa de entrevistas políticas en YouTube y Blaze Media, una empresa de medios de comunicación conservadora, dijo en un post en línea que no tenía conocimiento de las conexiones entre Tenet y Rusia.

Lo mismo hizo Pool, que ha promovido las conspiraciones de fraude electoral de Trump y ha retratado a Ucrania como un “enemigo” en su popular programa en línea. En su respuesta en X, dirigió un grosero insulto a Putin. El jueves, dijo que el FBI le había invitado a una “entrevista voluntaria” y que cooperaría con la investigación.

Los fiscales dijeron que los dos rusos acusados el miércoles, Kostiantyn Kalashnikov y Elena Afanasyeva, habían violado la ley FARA y las leyes contra el blanqueo de dinero. Los dos son empleados de RT, la cadena de televisión mundial rusa.

Un edificio en Nashville que, según los registros del estado de Tennessee, alberga la oficina de Tenet Media (REUTERS/Seth Herald)

En respuesta a una petición de comentarios sobre la acusación, la cadena respondió sarcásticamente. “Nos comemos las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos para desayunar”, decía su comunicado. “Con mucha crema agria, normalmente”.

Donovan, de 30 años, cofundador de Tenet, aparece en los registros corporativos de Tennessee como fundador de Roaming USA Corporation, la empresa que más tarde creó Tenet. Su cuenta en X, que no ha publicado ningún mensaje desde julio, le describe como presidente de Tenet. Entre los que compartieron sus mensajes, junto con los de la empresa, estaba el propietario de X, Elon Musk.

Tenet parece haber cesado sus operaciones desde el miércoles. YouTube, en un comunicado el jueves por la noche, dijo que había eliminado su cuenta en la plataforma, junto con otras cuatro asociadas a Chen.

Chen, que está casada con Donovan y también tiene 30 años, trabajó para RT desde marzo de 2021 hasta febrero de 2022. El sitio web de RT todavía la describe como una YouTuber que era “la más apasionada” sobre temas que “incluyen la cultura de citas, los valores familiares, la libertad individual, la igualdad de género y las cuestiones relacionadas con la raza”.

También produjo podcasts en Blaze Media y fue colaboradora de Turning Point USA, la organización conservadora dirigida por Charlie Kirk. Sus perfiles en el sitio de Kirk y en Blaze Media desaparecieron esta semana. Su cuenta en X, que sigue activa, tiene casi 600.000 seguidores.

En un comunicado, el director ejecutivo de Blaze Media, Tyler Cardon, dijo: “Lauren Chen era una contratista independiente, cuyo contrato ha sido rescindido”.

Al menos a dos de las personas influyentes, la oferta de unirse a Tenet pareció plantearles dudas sobre el origen de unos contratos tan generosos.

La acusación detalla cómo cuestionaron a los patrocinadores de la empresa. En respuesta, Kalashnikov y Afanasyeva, junto con Chen y Donovan, proporcionaron una página de perfil de un banquero europeo ficticio, Eduard Grigoriann.

También concertaron una llamada telefónica con alguien que se hacía pasar por el banquero. Al parecer, eso bastó para disipar cualquier preocupación.

“Es lamentable que estas personas influyentes actuaran con tan poca diligencia”, dijo Jankowicz. “Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad -en este caso, que te paguen 100.000 dólares por video por contenido que ya estabas haciendo- probablemente lo sea”.

Otro de los que trabajaron para Tenet fue Tayler Hansen, quizá más conocido por filmar el tiroteo de Ashli Babbitt en el Capitolio de Estados Unidos durante los actos violentos del 6 de enero de 2021.

Durante años, se las apañó económicamente concediendo licencias de sus imágenes, vendiendo artículos de marca y solicitando donaciones de simpatizantes a medida que poco a poco iba acumulando más de 170.000 seguidores en X.

Cuando Tenet se puso en contacto con él el año pasado y le ofreció la oportunidad de trabajar por un salario quincenal, no dejó pasar la oportunidad, según declaró en una entrevista. Tenet también contrató al productor de Hansen y cubrió sus gastos de viaje.

“Tenía plena autonomía, y realmente no tiene sentido no trabajar con una empresa que te concede plena autonomía”, dijo Hansen. “Nunca he tenido tanta libertad”.

Cuando se le preguntó cómo creía que Tenet ganaba dinero, dijo simplemente: “Donantes”.

Martin J. Riedl, profesor de periodismo en la Universidad de Tennessee, Knoxville, que estudia la propagación de la desinformación en las redes sociales, dijo que el caso de Tenet ponía de manifiesto las lagunas normativas del sistema político estadounidense.

Mientras que la Comisión Electoral Federal tiene normas estrictas de divulgación para los anuncios de televisión y radio, no tiene tales restricciones para los influenciadores pagados en las redes sociales.

El resultado es una enorme laguna jurídica que los rusos parecen haber aprovechado.

“Los influencers existen desde hace tiempo”, dijo Riedl, “pero hay pocas reglas en torno a su comunicación, y el discurso político no está regulado en absoluto”.

© The New York Times 2024.